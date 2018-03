Několik posledních let se zdálo, že kdo chce mít interiér zařízený podle moderních trendů, nemůže snad ani volit jiný tvar kování než hranatý. To, co se ale před lety rozmohlo jako nepopiratelná móda, začíná se pozvolna okoukávat, letošní rok tak bude ve znamení návratu k oblým tvarům.

Velice zajímavě působí u bezpečnostního kování obloukové madlo určené k osazení venkovní strany dveří.

FOTO: Rostex (3x)

Oblá je ... dobrá



„Tvary klik se postupně opět zaoblují, což přináší nejenom svěží vítr z hlediska designu, ale také nepopiratelné ergonomické výhody. Oblé kliky zkrátka nejen dobře vypadají, ale také skvěle padnou do ruky, díky čemuž je s nimi otevírání dveří opravdu příjemným zážitkem,“ říká Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T.

Praktickou novinkou budou kliky se svítícím prvkem.

„V našem sortimentu je jasným reprezentantem tohoto designového trendu například kování z řady Minimal, které v sobě spojuje eleganci oblých tvarů s jednoduchostí minimalismu,” dodal.

V oblasti kování z nerezu zůstává hlavním lákadlem vysoká odolnost a díky tomu i certifikace pro zátěžové kování.

FOTO: Twin (3x)

Hranaté tvary se i tak drží

Ačkoli se pozvolna vrací obliba oblých tvarů, trend těch hranatých bude přetrvávat i tak ještě dost dlouho. Takové jsou alespoň poznatky společnosti Rostex.

Ten, kdo nedá dopustit na hranaté kousky, si nemusí zoufat. Na trhu jich bude stále obrovské množství. Výrobce je však letos vytvářejí v jemnějším provedení, se zaoblenými hranami a rohy.

„Trendem dneška jsou kliky na rozetách, žádané jsou hlavně hranaté rozety, z materiálů převládá broušený nerez. Z povrchových úprav jsou populární matné povrchy. V módě jsou jednoduché tvary klik, čisté linie bez ozdobných prvků, které dobře padnou do ruky. Převládají hranaté tvary,” uvádí obchodní ředitel společnosti Ondrej Horemuž.

Pestrá skladba materiálů

A jaké materiály budou mít v tomto roce hlavní slovo? Na první pohled by se mohlo zdát, že nás nečeká žádné velké překvapení – materiálem číslo jedna totiž nadále zůstává kvalitní masivní mosaz, která je díky svým prvotřídním vlastnostem pro výrobu klik nejvhodnější.

V letošním roce nás čekají kliky vyrobené z nečekaných kombinací materiálů, například i kovu a kůže.

Čekají nás ovšem i zajímavé kombinace kovů s netradičními materiály, například s dřevem, kůží či sklem. Velkou předností těchto klik je snadné sladění jejich vzhledu s materiálem dveří.

Nástup černé



I z hlediska povrchových úprav a barevných provedení klik se v tomto roce máme na co těšit.

„V kurzu budou matné povrchy v odstínech zlaté bronzové, měděné, popřípadě hnědé. Na vrcholu však bude nadále zůstávat matná černá, která je v současnosti jedním z nejoblíbenějších odstínů a můžeme ji nyní vidět nejen na klikách, ale i na luxusních autech, hodinkách, světlech či módních doplňcích,“ uvádí Roman Ulich a doplňuje: „Hitem by se pak mohla stát novinka v podobě černého matného povrchu s hrubou 3D strukturou podobnou drásanému dřevu, která je však velmi příjemná na dotek.“

Magnetická rozeta v zapuštěné verzi

Tmavé barvy zpestří v letošní sezóně nabídku kování.

„V prémiové řadě Luxus Selection se letos setkáme také s novými povrchy, jako je matný nikl nebo černé úpravy. Všechny se vyznačují vysokou odolností proti poškrábání.

Momentálně pracujeme také na novém katalogu, kde kromě osvědčených tahounů klienti najdou i nové sekce. Jednou z nich je Moderní kování, zahrnuje nejširší nabídku produktů v různých površích. I v této sekci se zákazníci setkají s černými povrchy, jako v Luxus Selection. Novinkou je tzv. Soft design, kdy jsou hrany klik zaoblené a uchopení kliky je tedy extrémně příjemné,” láká na novinky společnosti Twin referentka jejího marketingového oddělení Kateřina Petříčková.

Matné povrchy (v tomto případě nikl) budou hrát v letošním roce prim.

V jednotě je krása



V posledních letech narůstá trend sjednoceného kování v celém interiéru, čím dál více zákazníků řeší právě tuto estetickou otázku. Společnosti proto nabízejí dveřní, okenní a bezpečnostní kování v jednotných designech.

Tam, kde není nutné mít právě kliku, lze volit některé z elegantních madel. Nabídka jejich tvarů i materiálů je dost široká na to, aby je bylo možné kombinovat prakticky s jakýmikoli dveřmi.

Čím dál oblíbenější jsou i moderní madla s bezpečnostní rozetou z jedné strany a s klasickou klikou, případně dlouhým nerezovým madlem. Tato varianta skvěle ladí s moderním designem dveří a je velice praktická z hlediska užívání.

V obchodech vede elox



Zatímco se novinky pro letošní rok teprve pozvolna dostávají na trh, v obchodech u zákazníků kralují mezi jinými i výrobky z eloxovaného kovu, tedy například hliníku či mosazi. Tuto zkušenost mají alespoň v prodejnách Hornbach.

Velkou popularitu má mezi spotřebiteli kování s eloxovou úpravou. V tomto případě je to bezpečnostní kování z eloxovaného bronzu.

FOTO: Hornbach

Zlatko Slebodník z oddělení železářství zmíněného řetězce k tomu vysvětluje: „U dveřního kování se neklade ani tak důraz na cenu, jako spíše na design a užitné vlastnosti výrobku. Kvalitu a zajímavý vzhled většinou určuje materiál, z něhož je kování vyrobeno.

V nabídce jsou kování z nerezu, chromu, niklu, bronzu, mosazi nebo hliníku. Každý materiál má své přednosti i nevýhody, jinak reaguje na venkovní podmínky nebo frekvenci užívání. Moderním materiálem, který se používá pro dveřní kování, je eloxovaný kov. Je to kov s ochrannou vrstvou na povrchu.

Eloxováním se zvyšuje odolnost výrobku vůči povětrnostním vlivům a mechanická otěruvzdornost. Zároveň se sníží tepelná i elektrická vodivost, ale také drsnost povrchu. Kromě ochranné funkce má eloxace také svůj estetický význam, umožňuje podstatné zvýraznění povrchu, včetně případného zabarvení. Výsledkem je tak dveřní kování s falešným pozlacením nebo například postříbřením.”