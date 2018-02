Novostavba na okraji Prahy na první pohled vypadá, jako by byla složena z kvádrů položených přes sebe. Dům vznikl v údolí Lysolajského potoka. Kouzlo stavby dokresluje i nově vytvořené jezírko, vodopád i atrium vzniklé mezi domem a skalní stěnou.

Stavba okouzlila nejen odbornou porotu, ale i čtenáře, kteří ocenili, že se architektovi podařilo vytěžit z na první pohled problematického pozemku maximum.

Z rozsáhlejších staveb porota nejvíc ocenila „Dům zapuštěný do terénu“. Energeticky soběstačný dům se nachází v okrajové zástavbě v městečku na jihovýchod od Prahy. Je ukrytý pod zelenou pokrývkou, díky které perfektně splývá s okolím.

Porota z větších domů ocenila stavbu od Davida Kopeckého, Jána Studeného a Pavla Mejtského, která má přísně minimalistický design.

FOTO: Archiv ankety Dům roku 2018

Bezbariérový dům s přiznanou železobetonovou skořepinou a variabilní dispozicí vznikl na základě návrhu Davida Kopeckého, který po jeho smrti dokončili jeho kolegové. Díky nim se můžeme těšit z další zdařilé architektonické práce tohoto architekta.

Druhé místo v menších domech má dům postavený s respektem k tradici, který navrhli Jiří Opočenský a Štěpán Valouch. Stavba je určena pro rekreaci.

FOTO: Archiv ankety Dům roku 2018

Hlasování v anketě bylo letos jiné a vítězů je tak oproti loňsku víc. Klání je to trochu na škodu, protože množství vyhlášených vítězů si pak navzájem upírá pozornost veřejnosti.

Pasivní dům se dvěma křídly navržený Adélou Středovou a Erichem Hockem má druhé místo v kategorii rozměrnějších staveb. Jde o přízemní stavbu, ze které jsou pěkné výhledy do krajiny.

FOTO: Archiv ankety Dům roku 2018

Čtenáři časopisu a odborná porota vybírali z celkem 51 staveb představených v titulu Můj dům v průběhu uplynulého roku. Tyto domy byly rozděleny do dvou kategorií. Hodnotily se domy se zastavěnou plochou do 150 m² a pak větší domy se zastavěnou plochou nad 150 m². Zastoupeny byly zhruba půl napůl.

Rozměrnější venkovská stavba s moderní tváří, kterou navrhli Ján Stempel, Jakub Tesař a Dalibor Borák má třetí místo. Na první pohled zaujme siluetou inspirovanou klasickými venkovskými stavbami i černým pláštěm.

FOTO: Archiv ankety Dům roku 2018

Čtenáři hlasovali pomocí SMS nebo prostřednictvím internetové ankety a mohli tak dát najevo své preference. Bývá pravidlem, že čtenáři volí zpravidla klasičtější a méně okázalé stavby. Letos ale dovedli ocenit i originální architektonická řešení.

Dům plný světla od Radima Babáka a Ondřej Toboly je třetí v kategorii menších domů. Je poznat, že je navržen pro umělecky založenou rodinu.

FOTO: Archiv ankety Dům roku 2018

Čtenáři, laici i fandové do architektury v anketě vybírali i ze 143 katalogových domů rozdělených do čtyř různých kategorií, ze kterých vzešly vždy tři vítězné stavby. V příštím roce by měl proběhnout už 24. ročník soutěže.

Loni v anketě zvítězila městská vila s názvem Rezidence Prestige trochu inspirovaná řeckou architekturou.[celá zpráva]