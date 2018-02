Belgičan žijící v Paříži ve svém návrhu zohlednil a propojil hned několik nejpalčivějších problémů válkou zničeného města.

Předně je to nutnost obnovit spojení přes řeku. Dále je nezbytné vyčistit město od trosek a ruin. Nikoli ovšem jejich vyvezením kamsi na skládku, ale pečlivou probírkou a využitím všeho, co využít lze, upozorňuje Callebaut.

Z recyklovaného materiálu chce pak vybudovat na 55 000 nových příbytků, v nichž mají nalézt domov nejenom lidé, kteří Mosul neopustili, ale i navracející se uprchlíci. V neposlední řadě autor návrhu nabízí řešení, jak pro všechny tyto obyvatele zajistit dostatek obživy a stravy - založením velkého počtu zemědělských ploch.

Přemostění jsou tvořena shluky domků, které tvoří trojrozměrně vytištěné moduly krychlového tvaru.

Než by se celé nově vybudované území důkladně zazelenilo, trvalo by to několik let. Výsledkem by pak bylo město se zeleným srdcem, jež by bylo zároveň jeho plícemi.

Callebaut všechny zmíněné aspekty originálním způsobem propojil do jednoho celku. Řešení nalézá v pětici multifunkčních přemostění řeky Tigris, často v místě původních mostů. Vzdáleně jeho koncept připomíná legendární visuté zahrady Semiramidiny.

Právě na přemostěních jsou jako buňky včelí plástve nalepeny stovky a stovky trojrozměrně vytištěných příbytků, mezi nimiž je vždy dostatek místa pro pěstování všemožné zeleně. Díky tomu by měli být obyvatelé takto nově vybudované zástavby potravinově soběstační.

Pavoukovitý dron nad vrcholkem stavby není UFO, je to pro potřeby výstavby navržený speciální jeřáb pro 3D tisk.

Velice důležitou roli v návrhu hrají zelené plochy. Ty nemají pouze okrasný účel, ale slouží především k pěstování plodin. Nově příchozí obyvatelstvo bude muset mít co jíst.

Podoba domů je inspirována tradiční perskou architekturou využívající v bohaté míře výklenků a oblouků. Zrovna tak vypadají v návrhu i nové domy, nalepené jeden na druhém. Každý z nich by měl být tvořen dvěma, pěti a deseti moduly, čímž by vznikly domovy o ploše 25, 65 a 120 m².

V počáteční podobě by všechny domky měly charakteristickou okrovou barvu. S postupným bujením zeleně by se však nově vytvořené mosty pomalu proměňovaly v zelené vesničky uprostřed města.

Každý z domů je tvořen dvěma a více základními moduly krychlového tvaru.

Trojrozměrně tištěné domy by sice vznikaly s využitím velice moderní technologie, ovšem jejich podoba vychází z tradiční syrské architektury.

Jak je u Callebauta zvykem, i tento projekt je navržen jako energeticky soběstačný. Dokonce plusový, tj. měl by vyprodukovat více elektrické energie, než sám spotřebuje.

K udržování příjemné teploty uvnitř domů v horkých dnech zůstávají mezi domky úzké komíny ochlazující stěny přirozeným prouděním vzduchu. K ohřevu vody mají sloužit solární ohřívače, počítá se i s využitím termální energie a energie z řeky - vytvořením hydrodynamických vodopádů. Nechybí stovky fotovoltaických pergol, větrné elektrárny a další zařízení zajišťující provoz budov na mostech a pohodlný život jejich obyvatel.

Belgičan, jako pravý vizionář, nenavrhl pouze možný vzhled nové zástavby Mosulu, ale rovnou také speciální jeřáby napojené na drony nesoucí materiál, z nějž mají být domy vytištěny.

Základem každého modulu je nosná kostra, kterou pak jeřáb tištěným materiálem v podstatě opřádá.

„Rekonstrukce alespoň základních životních funkcí města v jeho postižených částech bude trvat deset let. Za tu dobu by měla být plně obnovena infrastruktura, přičemž předpokládané náklady přesáhnou hranici jedné miliardy dolarů (v přepočtu přes 20 miliard korun - pozn. red.),” uvádí ve zprávě ke svému návrhu Belgičan.

Svým dílem pak ukazuje cestu, jak by bylo možné vybudovat důstojné, a přitom dostupné bydlení pro dva milióny obyvatel města.

Přemostění jsou navržena jako shluk rozličně velkých a tvarovaných domků.