Dům s vlastním tobogánem je rájem pro milovníky vodních radovánek

Mít na zahradě vlastní tobogán, to je přání většiny dětí. Možná to napadne i leckterého dospělého. Ale opravdu tento sen realizovat? To už udělá málokdo. Craig Gormley, žijící s rodinou na předměstí australského Brisbane, však neodolal příležitosti a na zahradě za domem si opravdový, 50 metrů dlouhý tobogán postavil.