První dům italského studia Stefano Boeri Architetti s názvem Vertikální les vyrostl v roce 2014 v italském Miláně. Od té doby začaly další obdobně koncipované stavby růst jako houby po dešti - v Nankingu, Utrechtu, Tiraně, Lausanne, v Paříži atd.

Eindhovenský model nese název Trudo Vertical Forest a je zajímavý tím, že bude sloužit jako sociální bydlení. Jinými slovy, je určen jako obydlí pro skupiny obyvatel s nízkými příjmy, speciálně pak mladé lidi.

Stromy na fasádě domu ročně vyčistí vzduch ve svém okolí od 50 tun oxidu uhličitého.

Stavba bude mít celkem 19 podlaží. Na nich bude dohromady 125 bytů doplněných z exteriéru charakteristickými balkóny sloužícími jako „kapsy” pro pěstování stromů, keřů a květin. Každý z bytů bude mít plochu menší než 50 čtverečních metrů, ovšem připadne na něj jeden strom, 20 keřů a více než čtyři čtvereční metry terasy.

Díky mnoha již realizovaným projektům téhož typu mohou architekti očekávat, že stavba v Eindhovenu bude probíhat hladce. Mnoho částí bude prefabrikovaných, čímž se proces 75 metrů vysokého mrakodrapu nejenom urychlí, ale také zjednoduší.

Plánek vzorového bytu: 1 - vstup, 2 - koupelna, 3 - kuchyň, 4 - obývák, 5 - ložnice, 6 - technické zázemí

Vertikální les tvořený 125 stromy, 5200 keři a rostlinami vytvoří samostatný ekosystém, v němž by mělo společně fungovat na 70 rostlinných druhů. Společně by měly přispět k pročištění ovzduší v okolí budovy, konkrétně by měly odstranit přes 50 tun oxidu uhličitého ročně.

„Výšková budova v Eindhovenu ukazuje, že lze kombinovat velké klimatické výzvy s těmi, které představuje nedostatek bytů. Městské zalesňování není nutné jen kvůli zlepšení životního prostředí ve velkých světových aglomeracích, ale také příležitost, jak zlepšit životní podmínky obyvatel měst, kteří dosud neměli tolik štěstí,” říká Stefano Boeri.

Plánek jednoho z podlaží