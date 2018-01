Krásné prostředí bylo rodině blízké nejen svým relaxačním charakterem. Půl kilometru odtud manželé prožili osm let života a daleko to nemají ani do centra města. Přestože sledovali nabídky bydlení i v jiných lokalitách, které si prohlédli, utvrdili se v konečném záměru koupit zde nabízený pozemek. Seznámili se s architektem, který je jejich sousedem a navrhl nedaleko atraktivní skupinu dřevostaveb.

Moderní, ale nadčasové domy z masivních dřevěných panelů tu nijak nekřičí, s okolní přírodou harmonicky splývají. Tento interiér získal vítězství v soutěži Interiér roku v kategorii Cena novinářů.

Co vás přimělo vybudovat zde nový domov?

Jana: V předchozím domě jsme neměli dostatek úložných prostorů, byla tam hodně malá vstupní chodba a uvítali bychom i koupelnu navíc. Když jsme uviděli koncept našeho nového domu, který architekt navrhl na míru našim potřebám, byla to láska na první pohled.

V zádveří vás uvítá černá mramorová podlaha s hovězí kožešinou a ratanové svítidlo Ay Illuminate.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Měli jste jasnou vizi, jak bude váš dům vypadat uvnitř?

Jana: Dlouhodobě jsem odebírala časopis Moderní byt, v němž mě už před několika lety zaujal interiér domu architekta Martina Franka. Velmi se mi líbil a věděla jsem, že když někdy budeme stavět dům, tak s panem Frankem. A to se také stalo. Oslovil mě jeho styl, velmi minimalistický základ, ale zpracovaný tak, že je velmi příjemný a útulný.

Kulatý jídelní stůl s průměrem 160 cm je zhotovený podle autorského návrhu architekta Martina Franka ze starého jilmového dřeva. Je doplněný kovovými židlemi Pastoe a zasednout k němu může až osm osob.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Přála jsem si velkou kuchyň, velkou chodbu a také hodně úložných prostor. Jsme tu čtyři a máme hodně sportovního vybavení, jezdíme na kolech, chodíme bruslit…

Máme prostorné šatny hned u vstupu do domu, je to praktické. Dočkali jsme se i další koupelny. Náš předchozí dům nebyl tak malý, ale byl špatně řešený. Tento má účelné uspořádání.

Celek dotváří nábytek zhotovený na míru stejně jako kulaté stolky z mramoru, ze starého jilmového dřeva a z kompaktní desky a také nástěnná svítidla Flos.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Všimla jsem si, že tu máte centrální vysavač.

Jana: Centrální vysavač je příjemný. Při vysávání nemusíte chodit po domě s vysavačem, nepráší se tu a nevíří prach. Osobně jsem řešila spíš vybavení interiéru a manžel stavbu a technické záležitosti.

Kávovar, mixér či pekárna chleba jsou tu pěkně po ruce, ale přitom uklizené. Podlaha je z černého mramoru.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Milan: Jde o moderní dům opatřený tepelným čerpadlem, rekuperací, podlahovým vytápěním a částečné i prvky inteligentní domácnosti.

Například je možné různě upravovat osvětlení a podle potřeby nastavovat světelné scény. Nechtěli jsme ale žádný přetechnizovaný dům, spíš jen moderní technologie, které jsou praktické a zpříjemní jeho užívání.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Jaké konkrétní požadavky utvářely váš interiér?

Jana: Měla jsem přesnou představu o kuchyňské lince, chtěla jsem nerezovou. Trochu jsem se obávala otevřených polic v propojeném prostoru s obývacím pokojem a jídelnou, ale s výsledkem jsem velmi spokojená, jsou přehledné, praktické a působí velmi útulně.

Odjakživa se mi líbilo masivní dřevo přírodního vzhledu s nápadnou strukturou, které tu máme.

Podlaha je kryta dubovými prkny upravenými bílým voskem. Prostor pod schody je dokonale využitý jako úložný.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Očekávali jsme světlý interiér v zemitých barvách a důvěřovali jsme ladění detailů a doplňků pana architekta. Z praktických důvodů jsme si přáli koženou sedací soupravu.

Ke komfortu užívání přispívají osvětlené klozety opatřené zabudovanou sprškou na dálkové ovládání.

Koupelna v přízemí je určena k relaxaci. Je vybavena sprchovým koutem a bezprostředně sousedí se saunou. Ke komfortu užívání přispívá osvětlený klozet (Duravit) opatřený zabudovanou sprškou od Philippa Starcka a atraktivní umyvadlo (Antonio Lupi).

FOTO: Lukáš Hausenblas

Milan: Jedním z požadavků byl také krb, sauna a bazén se slanou vodou, který je vybavený inteligentními filtry a nevyžaduje náročnou údržbu. Sauna je finská, ale kombinovaná s infrasaunou. Osobně jsem si přál chladničku s výrobníkem ledu.

Koupelna rodičů je od ložnice oddělená jen čirým sklem a vybavená sprchovým koutem. Celá je obložená bílým mramorem, pouze na podlaze a stropě je bíle upravené dřevo.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Čeho jste se při stěhování nechtěli vzdát a našlo to zde své nové místo?

Jana: Jsou to jen nějaké drobnosti, které zapadly do celkového konceptu, například reliéfy a vodotisky Olbrama Zoubka, mosazný mlýnek...

Milan: O některých větších předmětech jsme uvažovali, ale nehodily se sem rozměrově, stylem nebo barevností.

Pokoje dětí odrážejí také jejich splněná přání. V pokoji chlapce visí houpačka a boxovací pytel.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Co vás tu obzvlášť těší?

Milan: Užívám si všechno. Odkudkoliv se podívám ven, vidím les a obklopuje mě příjemné prostředí. Třeba i z postele pozorujeme veverky...

V dívčím budoáru je zavěšené houpací křeslo. Vybavení je kompletně navrženo architektem a zhotoveno na míru. Prostor lůžka širokého 120 cm je možné dvojnásobně zvětšit vysunutím spodního dílu.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Jana: Na dobré věci si člověk rychle zvyká... Vždy, když se odněkud vracíme domů, si uvědomíme, jaký máme pěkný dům, jak se nám tu dobře žije.

Pro mě je to můj dům snů – je krásný i praktický, a také proto, že je v pěkném prostředí – cítím se tu jako na dovolené.

V koupelně dětí je volně stojící velmi hluboká vana z kompozitu. Doplňuje ji podlahová baterie Antonio Lupi. Zvláštní místo zde zaujímá obrázek umělce Olbrama Zoubka s jeho typickým zlatým dekorem, který skvěle zapadá do konceptu interiéru.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Pohled architekta - Ing. arch. Martin Frank



Do dokonalé symbiózy architektury domu a krásného okolí jsem se snažil implantovat harmonický interiér, který by vytvořenou krásu nijak nepotlačil ani nenarušil. Stavbou i prostředím jsem byl nadšený. Barevnost zšedlého dřeva teaku na fasádě domu jsem zanesl dovnitř. Přitom jsem se ale snažil, aby interiér domu zůstal hodně světlý. Stín okolních stromů už jistou dávku světla odčerpal. Prostřednictvím velkých prosklených výhledů jsem usiloval o harmonické propojení interiéru s exteriérem.

Barevnost z okolí jsem vtáhl dovnitř, ale potlačil černé akcenty. Dispozice domu byla daná a vyhovující. Dodatečně jsme upravili jen elektrické rozvody. Protože jde o dřevostavbu, přiznali jsme dřevěné panely a lehce je upravili bílou barvou.

Skandinávskou barevnost doplnil bílý a černý mramor a černá žula. Materiály jsou však použity tak, aby nepůsobily okázale ani chladně. Doplňkovou barvou je zlatá s patinou.

1. patro: vstupní prostory, koupelna se saunou, pracovna a pokoj pro hosty zároveň, kuchyňská část s jídelním stolem, obývací část, venkovní sezení; 2. patro: ložnice, koupelna rodičů, dětský pokoj, dětský pokoj, koupelna dětí

FOTO: Lukáš Hausenblas

Nábytek lakovaný matným lakem je převážně zhotovený na míru. Snažil jsem se, aby interiér působil domácky, aby z něj bylo cítit, že se tu žije.

Lenka Saulichová, www.modernibyt.cz