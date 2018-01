Zhruba dvanáct metrů vysoká věž v sobě nezapře jistou inspiraci orientální architekturou. V roce 1830 ji na území Smedmorského panství v jihoanglickém Dorsetu nechal postavit reverend John Richards Clavell. Právě po něm nese jméno. Sloužit měla především jako observatoř, ale už ve své době představovala jistou výstřednost.

Ve čtyřpodlažní věži je jen jeden byt. Ložnice je na úrovni balkónu.

V pozdějších letech ji Clavellovi potomci využívali převážně jako cíl výletů a pikniků. Před první světovou válkou měla i strategický význam jako námořní pozorovatelna.

Nedaleko od místa, kde věž stojí, je vidět v zemi kruh jejích původních základů.

Od začátku války však zůstala opuštěna a bez využití. Objekt postavený jen necelých šest metrů od strmého útesu tyčícího se nad mořem začal proto rychle chátrat.

Střecha věže je pochozí a nabízí ty nejkrásnější výhledy do vnitrozemí a na moře.

Věž i tak inspirovala umělce, kteří k ní zavítali, k tvorbě, objevuje se v básních Thomase Hardyho, mnohem důležitější však pro její budoucnost byla kniha s názvem Černá věž Phyllis Dorothy Jamesové. Ta byla totiž v roce 1985 adaptovaná jako televizní pořad a věž se skutečně v díle objevila, natřená na černo. Tím se stala historická památka, dnes již zapsaná na Seznamu budov zvláštního architektonického nebo historického významu 2. stupně, známá a začala sbírka na její záchranu.

Kvůli narušení útesu byla věž posunuta o několik metrů od okraje směrem do vnitrozemí.

Vskutku velkorysý projekt zahrnoval naprosté rozebrání věže kámen po kameni a její nové složení zhruba 25 metrů dál od okraje útesu. Na jejím původním místě zůstal zachovaný kruh z kamenů tvořících její základy.

Důvodem přesunu věže bylo její „uschování” za okraj útesu, ale především neblahý stav samotného skaliska. To vykazovalo už takové známky narušení, že by se pod tíhou věže brzy zbortilo a stavba by byla definitivně zničena.

Každá z místností je na svém vlastním podlaží.

Během rozebírání věže byl doslova každý kámen přesně očíslován a jeho poloha zaznamenána, takže nedaleko od původní polohy vyrostla identická kopie objektu.

Každá z místností má kruhový půdorys, což je další atribut, který činí byt ve věži nevšedním.

Věž má čtyři podlaží, to nejnižší je téměř pod úrovní okolního terénu. V interiéru, který slouží jako obydlí pro dva obyvatele, lze objevit kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, ložnici a koupelnu.

Ložnice není, překvapivě, v nejvyšším podlaží.

Na úrovni třetího podlaží je balkón, který věž lemuje po celém jejím obvodu. Vychází se na něj z ložnice. Nádherný výhled nabízí také střecha věže, která slouží jako terasa s posezením. Vidět je odtud samozřejmě do vnitrozemí, ale hlavně na zátoku Kimmeridge Bay.

Obývací pokoj je možná malý, ale útulný.

