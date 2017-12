Lidové betlémy se u nás vyrábějí a stavějí minimálně od konce 18. století. Jejich ústředním motivem je scéna narození Ježíška v chlévě. Umístěný je v jesličkách, nad ním se sklánějí svatý Josef a Panna Maria. Nad tímto výjevem se vznáší anděl se stuhou, na níž je nápis „Sláva na výsostech Bohu” v latině, tedy „Gloria in excelsis Deo”. Nemělo by chybět zvířectvo z chléva, tradičně kravka a oslík. Nad chlévem pak zářívá tzv. betlémská hvězda, jež k pacholátku přivedla z východu tři mudrce. I jejich postavy s dary jsou důležitou součástí scény.

České lidové betlémy jsou pak charakteristické rozšířením o figurky poutníků všech možných povolání a drobného zvířectva. Perfekcionisté neopomínají připomínat, že spousta postav se ve skutečném, historickém Betlémě nemohla nikdy objevit.

Lidová tradice si jde ovšem svou vlastní cestou, pro niž jsou klíčové romantika, poezie a tvůrčí spontánnost. Zkrátka, podle milovníků českých betlémů všechny selky v národních krojích, dudáci, ba dokonce i ponocní a stáda oveček prostě k naší verzi betlému neodmyslitelně patří.

Výroba betlémů je koníčkem našeho čtenáře Daniela. První inspirací mu byl Alšův betlém, postupně si ovšem nacházel vlastní tvary a styl. Betlémem už potěšil nejednoho známého doma i v zahraničí, pravidelně se s nimi účastní i předvánočních výstav.

Autorem betlému, jehož snímek nám zaslala čtenářka Stanislava, je výtvarník Jaroslav Martínek. Rodinu čtenářky obdaroval již dvěma betlémy, každý je trochu jiný, a tak si rodina každé Vánoce vystavuje oba a má z nich velkou radost.

Betlémy stavěnými na veřejných prostranstvích na rodné Vysočině se nechala inspirovat čtenářka Blanka. Na své zahradě u lesa už druhým rokem staví hned několik výjevů souvisejících s narozením Ježíška, a to k velké radosti svých přátel i kolemjdoucích.

Betlémy různých velikostí, s možností osvícení, vyrábí z pálené hlíny náš čtenář Jan. V závislosti na rozměru celého díla se každý kus liší počtem postav a tím i bohatostí výjevu.

Snímek unikátního rodinného betléma nám zaslala čtenářka Božena. S jeho stavbou začal její pradědeček okolo roku 1900. Děda jej rozšířil o domky, skály a stromy. Betlém měří 2,5 m a stavby jsou vyrobené podle pohlednic či obrázků. Zleva Karlštejn, kostel v Týnci u Klatov, Radyně, Prostějovská radnice a Štěpánský kostel. Betlém je neodmyslitelnou součástí vánoční výzdoby v domácnosti naší čtenářky a zároveň hezkou vzpomínkou na předky.

Neuvěřitelný nápad měl manžel naší čtenářky Květy. Je sběratelem modelů aut, a tak jej před osmi lety napadlo koupit potřebné postavičky, zvířata a v krabičce na diskety vytvořit miniaturní, přenosný betlém. Manželé často cestují a do obytného vozu by se jim prý větší ani nevešel.

Již čtvrtým rokem staví svůj betlém vyrobený z dlouhého sena rodina naší čtenářky Lídy. S manželem jsou v důchodu a neradi zahálejí. Pravidelnou stavbou betléma tak zahánějí nudu a zároveň těší své okolí.

Dodnes marně pátrá po autorovi betléma 84letý čtenář Karel a vzpomíná na to, jak vznikl: „Naši mne vždy poslali hrát si na ulici, bez sebemenších obav, že by mi tam někdo ublížil, a táta v kuchyni vyřezával figurky k betlému. Když jsem se vracel domů, máma mne chvíli zdržovala mezi dveřmi, než táta všechno uklidil. Poprvé jsem ho uviděl o Vánocích v roce 1939, když mi bylo šest let, a od té doby stojí téměř každý rok pod stromečkem.”

Čtenářka Lenka nám zaslala snímek betléma, který dostala z lásky od svého přítele její dcera. Mladík betlém sám vyrobil.

Každoročně si v Kersku kupuje keramické figurky do svého betléma od tamního výtvarníka rodina naší čtenářky Jany. V současnosti má eklekticky pojatý výjev už 24 prvků, z toho 12 postaviček a dva andílky, nechybí domeček a další dekorace.