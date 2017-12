Autorem návrhu chatky je holandský architekt Laertis-Antonios Ando Vassiliou, šéf ateliéru LAAV Architects. Automobilka Infiniti si jej vybrala jako ambasadora pro svou reklamní kampaň na nový model QX80, a tak se podílel na natáčení několika propagačních snímků.

K jeho úkolům ovšem mj. patřilo i navrhnout vzhled domku, s nímž se vůz v reklamních materiálech objeví.

Interiér je navržen jako jeden velký otevřený prostor.

FOTO: Profimedia.cz

Na předem vybraném místě měl architekt za úkol vymyslet takový dům, který na první pohled zaujme svým nevšedním řešením, očividným rekreačním účelem, moderností, aby si pak divák všechny tyto vlastnosti automaticky spojil i s propagovaným vozidlem.

Výhled na řeku a protější břeh je hlavní předností jinak jednoduše navržené stavby.

FOTO: Profimedia.cz

Zajímavost: Maralah znamená v řeči místních indiánů Ten, který byl zrozen při zemětřesení.

Nejvýhodnější pozici má u zcela prosklených stěn ložnice.

FOTO: Profimedia.cz

Jedna za stěn je přírodní, další jsou přiznané betonové bez jakéhokoli náznaku jejich zkrášlení. Nic v interiéru tak neruší a neodpoutává pozornost obyvatel od výhledu ven.

FOTO: Profimedia.cz

Do skalní stěny v kopci nad divokou říčkou proto architekt, jenž má řecko-japonský původ, zasadil stavbu brutalistních rysů. Jejím dominantním materiálem je beton, ovšem při pohledu od vody zaujme skleněnými stěnami ložnice. Díky nim obyvatelé domku mají ničím nerušený panoramatický výhled do okolní nádherné krajiny, a to aniž by museli opustit lože.

Na úroveň ložnice architekt umístil také sprchový kout a toaletu.

FOTO: Profimedia.cz

Ložnice je navíc v interiéru snížena o šest schodů oproti druhé polovině chatky, kterou zabírá kuchyň s jídelním pultem a malou obývákovou zónou nad schodištěm. Díky snížení ložnice (do níž je zakomponovaný i sprchový kout a toaleta) je tak nerušený výhled i ze zadní části domku.

Dům od příjezdové cesty není skoro ani vidět.

FOTO: Profimedia.cz

Dům nevyčnívá přímo nad řeku, jak by si mohl divák z chytře vytvořených snímků myslet, od úpatí skalní stěny vede k vodě ještě svah.

FOTO: Profimedia.cz

Sám autor se svým domkem hlásí k odkazu slavného amerického architekta Franka Lloyda Wrighta a také Johna Lautnera. Spíše než brutalistní vzhled má ovšem na mysli způsob zasazení chaty do lůna divoké přírody a ničím neomezovanou možnost se jí neustále kochat a být s ní v nepřetržitém vizuálním kontaktu.