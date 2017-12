K rekonstrukci a proměně na vzorový byt byl vybrán mezonetový 3+1 v atypickém panelovém domě s východem na vlastní terasu.

Původní dispozice bytu byla v mezích možností upravena tak, aby se prosvětlil a jeho poměrně protáhlá dispozice působila prostornějším dojmem. V předsíni došlo k vybourání tmavé vestavěné skříně, totéž v kuchyni.

„Malá tmavá kuchyňská linka, která byla nalepena na stěnu, byla nahrazena moderní stříbrnou s metalickým efektem a doplněna dalším modulem pod oknem na pavlač. Svou roli zde hraje i nalepené velkoplošné zrcadlo. Nová kuchyň působí daleko vzdušněji a nabízí mnohem více pracovních ploch,” poznamenává Filip Šorm z akciové společnosti Pražská správa nemovitostí.

Vše doplňuje transparentní skleněný stůl s chromovanou kostrou, který koresponduje s chromovanými moderními židlemi s černým a oranžovým koženým sedákem a opěradlem z obchodního domu Kika.

Vysoký květináč z leštěného hliníku s osazenou palmou opticky odlehčuje hmotu schodiště. Jeho kovová konstrukce, původně bílá, byla natřena kladívkovou šedou, kouřová skla poplatná době svého vzniku byla nahrazena čirými bezpečnostními, dřevěné stupnice byly repasovány.

V rohu jídelny je stojanové svítidlo Rosy Angelis firmy Floss od Philippe Starcka. Pokračujeme chodbou s úložnými prostorami, které jsou zakryty posuvnou textilní stěnou s motivem kmenu břízy z obchodního domu Ikea a nakoukneme také do koupelny s toaletou, která je určena pro hosty. Ta je vybavena skleněným sprchovým koutem. Dlažba a obklady imitují dřevo, podobný dezén je na podstavné skříňce pod umyvadlem.

V pracovně je rozkládací sofa, takže ji lze využít také jako pokoj pro hosty.

Vycházíme na terasu, která je z bočních stran ohraničena vyšší zídkou, zpředu je pak otevřena do společné části parku. Na terase je položen venkovní koberec z kokosových vláken a umístěn exteriérový dřevěný nábytek (Ikea).

Vtipné je použití pět metrů dlouhých závěsů, které lze volně posunovat po ocelovém lanku pomocí řetízku, a které dodávají příjemný stín. Na terase se "usídlilo" i šest masivních glazovaných květináčů osazených tújemi a převislým břečťanem.

Nad podestou visí originální olej na plátně

„Nyní se půjdeme podívat do horního patra,” poznamenává náš průvodce. Schody jsou osvětlené obří stojanovou lampou-lampionem z obchodního domu Ikea, nad podestou visí originální olej na plátně.

Obývací pokoj je situován do ulice, místo zde našla barevná sedačka i zajímavé obrazy.

„Obývací pokoj je situován do ulice, jeho dlouhá dispozice byla zútulněna pomocí dvou volně stojících policových dílů, tmavě rudá kožená sedací souprava barevně ladí, alespoň podle mého názoru, s masivním lustrem a těžkými závěsy. Černé čelní plochy nábytku, který byl pořízen v obchodním domě Kika, pak s křeslem Louis Ghost Chair, stoličkou Attila od Philippe Starcka a objemným květináčem Serralunga,” poznamenává Šorm.

Koupelna je vybavena skleněným sprchovým koutem. Dlažba a obklady imitují dřevo, tematický dezén je na podstavné skříňce pod umyvadlem.

Při cestě do ložnice, situované do zahrady, nahlédneme do hlavní koupelny, která byla zvětšena posunutím stěny na úkor vybouraných vestavěných skříní, proto mohla být v koupelně osazena také vířivá vana.

Výrazného optického zvětšení prostoru bylo dosaženo pomocí velkoplošných zrcadel.

Ložnice je provedena v kontrastní kombinaci jasně červené a bílé.

Ložnice je provedena v kontrastní kombinaci jasně červené a bílé, šatní skříň a postel s textilním čelem byly zakoupeny v obchodním domě Kika, použité závěsy, záclony, povlečení a koberečky zase v obchodním domě Ikea.

Původní stav bytu před rekonstrukcí

Naše návštěva se chýlí ke konci, znovu nám před očima defilují výrazné prvky překvapivé proměny a stále více si uvědomujeme, že v nás sílí přesvědčení, které by se dalo pregnantně vyjádřit větou: Tady bychom chtěli bydlet.