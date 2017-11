Mezonetový půdní byt na pražské Letné koupili majitelé od developera, který stavěl půdní nástavby. Klientům však ponechal možnost realizovat prostory podle vlastních představ. S jeho architektem majitelé řešili dispoziční členění bytu, který pak převzali s hotovými vnitřními příčkami, a zbytek si už dodělávali sami na základě návrhů designérky.

Předsíň zdobí polička a zrcadlo s rámem z dřevěných fošen s ponechanou kůrou. To si majitelka prosadila u truhláře, protože tak chtěla poukázat na nedokonalost, v níž tkví krása dřeva.

Propojením dvou pater vznikl velmi vzdušný a opravdu velkoryse pojatý dvoupodlažní byt.

Ve spodním patře se u vstupu nachází chodba s vestavěnými skříněmi, ložnice s šatnou a přilehlou koupelnou, pánská pracovna, která slouží také jako pokoj pro hosty, a dětský pokoj s dívčí koupelnou.

Minimalisticky pojatá kuchyň je skryta za lakovanými antracitovými dvířky. Pracovní část tvoří ostrůvek s pracovní deskou z bílého corianu. Nábytek je zhotovený na zakázku podle návrhu majitelky.

Pod střechou je velký otevřený prostor s posezením, kuchyní, jídelnou a toaletou. V létě se společenský prostor zvětší o velkou terasu, kam je možné vstoupit dveřmi v prosklené čelní stěně.

V zásadě panovala shoda

Kdo si v páru zařizoval společné bydlení, jistě ví, že je to leckdy cesta trnitá. Mimo jiné je důležité, aby oba partneři naplnili své představy nebo dospěli k přijatelnému kompromisu. To se u majitelů naštěstí povedlo, shodli se.

V podkrovní části bytu má své místo pohodlná sedací souprava španělské značky Sancal.

Lars má coby kreativní ředitel vysoké estetické cítění a pro Markétu je navrhování interiérů a design denním chlebem. Rozsáhlou rekonstrukci jejich nového vysněného bytu pojali jako společné dílo, kde byl Lars investorem a Markéta profesionálem, který se postaral o úpravy dispozičního uspořádání a následně i vybavení bytu.

Pracovna je navržena v čistě pánském duchu. Objevují se tu motivy psů, jelenů, prasat i originály starých map. Křeslo je replikou křesla Brno Miese van der Rohe a jeho kovové podnoží inspirovalo i podobu stolu, jehož výrobu zajistil truhlář.

„Celé dílo se rodilo asi rok a půl. Byl to jeden z mých největších projektů i proto, že se celý byt stavěl, neřešili jsme jen zařízení interiéru. Na rámcovém pojetí jsme se s partnerem shodli a pak už jsem k němu přistupovala jako ke každému jinému klientovi. Prezentovala jsem mu dispoziční řešení místností, dalším krokem bylo barevně materiálové schéma, kde na reálných vzorcích viděl barvy, materiály a textury pro každou místnost. Používala jsem vzorkovnice a stylové koláže, s nimiž běžně pracuji.

Nákupu zařizovacích předmětů předcházely katalogové listy s přehlednou tabulkou s vytipovaným nábytkem, osvětlením, doplňky atd., a to včetně cen. Nebyla to lehká práce, partner do toho hodně zasahoval, ale naštěstí jsem měla jeho plnou důvěru. Klaplo to i díky tomu, že jsme si hned na začátku ujasnili základní vizi. Chtěli jsme byt moderní, ale zároveň i nadčasový, bez módních výstřelků, v čistých jednoduchých liniích a s minimem dekorací. Co se týká materiálů, uspokojili jsme naši touhu po původních originálních materiálech, jako je třeba dřevo a sklo,“ říká Markéta.

V koupelně partnerů je na zdech a ve sprchovém koutu použita voděodolná stěrka Betonepox (Luxusní povrchy Němec) v měděném odstínu. Sanitární keramika je značky Besteco.

Detail dělá interiér



Majitelka si také dala záležet na barevném konceptu interiéru. Díky tomu, že je velmi světlý, unesl převažující odstíny šedé, antracitové a černé barvy, doplněné o dekory dřeva.

Černou se nebála použít ani v pokoji dcery Karolíny. Chtěla tak vybočit z klišé holčičího růžového pokoje a pomocí černé dát prostoru dynamiku.

Růžová, černá, bílá a dekor křivek spolu nakonec pěkně zafungovaly. Pohrála si i se zdánlivě nedůležitými detaily.

Třeba k tubusu digestoře doladila přisazená stropní svítidla, která pokračují v linii digestoře jako miniatura. Dokonalé barevné shody dosáhla zase díky pruhované výmalbě v pokoji. Tapeta vzhledem k požadovaným a přesně definovaným odstínům RAL nepřipadala v úvahu, proto přišla na řadu barva Dulux a udivený malíř.

Markéta dbala také na stavební detaily, které se ve finále protnuly s těmi designovými. Zakládala si na precizním zpracování a pokládce lišt či výběru dveří od Sapeli a klik od M&T, do jejichž plochy bylo možné vložit barevně shodný proužek s dveřmi.

Estetické cítění majitelka uplatnila i v případě obrazu s výskajícími prasátky v jídelně, který doladila lustrem (Rendl Lighting Studio) s textilním stínidlem nad stolem. Interiér má švih, vtip a cítíte se v něm velmi příjemně.

Kdo tu žije

Markéta, 44 let, bytová architektka a interiérová designérka, práce je pro ni zároveň i koníčkem, ráda jezdí na kole, na cestách s rodinou si „čistí“ hlavu, čerpá inspiraci pro svou práci i do života.

Lars, 49 let, kreativní ředitel komunikační agentury, je milovníkem dobrého jídla, kvalitního vína, hodně a rád cestuje.

Karolína, 7 let, čerstvá školačka s typicky holčičími zájmy, chtěla by se stát krasobruslařkou a ve volném čase na tom pracuje.

