Stavební práce na domě byly zahájeny v srpnu roku 2012. Již v počátečních fázích realizace projektu začaly hrubou stavbu ovlivňovat bytové designérky, kterým nechala rodina téměř volnou ruku.

Udělaly takové změny, aby byl výsledný dojem z interiéru co nejpůsobivější a uživatelsky komfortní.

Rodinný dům se vyznačuje jednoduchými a čistými liniemi.

„Ještě v rámci hrubé stavby došlo třeba k probourání a zvětšení oken nebo ke změně dispozice horního patra a koupelny tak, aby dům svojí velikostí lépe vyhovoval potřebám čtyřčlenné domácnosti,“ vysvětluje designérka Drahomíra Kafková. Kromě samotného interiéru domu stálo studio i za návrhem bazénu a zahradního domku.

Jednoduchý styl



Celkový vzhled rodinného domu je zcela podřízen střídmému stylu při zachování potřebných funkčních zón. Správná orientace ke světovým stranám, dostatek prostoru pro soukromí rodiny, ale i funkční obsluha domu jsou jasná pravidla, která umožňují příjemný uživatelský komfort.

Vnější plášť domu tvoří pórobeton s polystyrenovým systémem zateplení. Střecha z měkčeného PVC má spádové klíny. Plastová okna barevně ladí s exteriérem i interiérem. Vnější i vnitřní osvětlení domu rozehrává doslova do všech detailů světelné hrátky s tvarem stavby a interiéru.

Barevné ladění

Barevné ladění domu konzultovali majitelé s bytovými designéry, s nimiž se společně snažili vytvořit přijatelný kompromis. Paní majitelka hlasovala pro teplejší barvy, její protějšek by naopak raději volil technicistní šedé odstíny. „Pro interiér i exteriér jsme oba barevné kontrasty navzájem ladily, aby se majitelé v domě cítili dobře. Vše je tedy prolnuto příjemnou hnědo­šedou zemitou barvou a metalickým nátěrem, který je lesklý a velmi odolný,“ vysvětluje designérka.

Podlahy napříč domem jsou buď lesklé materiály od společnosti Kronosystem se 100% rovinatostí, anebo z kalibrované italské dlažby Momodesign.

Změna dispozice

„Původně měly být ve vstupním prostoru velké vestavěné skříně, které by ho ale značně zúžily,“ uvádí Drahomíra Kafková. Vzdušnost předsíně tak byla kromě zvětšení podpořena i použitím celoskleněné stěny od českého výrobce J. A. P., která odděluje vstupní část od obývací zóny.

Velkorysý vstupní prostor do domu s předsíňovou stěnou.

„Pro celoskleněnou stěnu jsme zvolili variantu dvou fixních příček a jednoho posuvného dveřního křídla, jehož pohyb zajišťuje posuvný systém TRIX HEAVY. Vše je řešeno v atypické výšce od podlahy až ke stropu, přesně v duchu zachování designové čistoty prostoru,“ popisuje designérka.

„Šířka stěny je 3169 mm a výška 2656 mm. Samotné dveřní křídlo je široké 1179 mm. Jelikož jde o atypickou velikost, byl v horní části posilněn posuvný mechanismus, který umožňuje snadnou manipulaci s takto velkými dveřmi i malým dětem,“ upřesňuje Petr Paksi, výkonný ředitel J. A. P.

Celoskleněnou stěnu tvoří kalené sklo o síle 1 cm, které je dostatečně odolné proti nárazům i jiným pokusům o poškození. Sklo je dekorováno pískovanými motivy, které navrhly samotné designérky.

Celoskleněná posuvná stěna odděluje předsíň a obytnou část domu.

„Podle původního plánu měl být na skle gravírovaný dekor, ale nakonec byla zvolena metoda pískování. Je to precizní provedení, jelikož dekor, který je na dveřním křídle, se musel v zavřeném stavu potkávat s dekorem na fixních příčkách,“ zdůrazňuje Petr Paksi.

Otevřený prostor



Za celoskleněnou stěnou se nachází otevřený prostor obytné části, ve které je propojen obývací pokoj, jídelna a kuchyně. Podlaha je z lesklého laminátu, který je zkalibrován do 100% roviny. Do podlahy se v létě vpouští vzduchovým čerpadlem studený vzduch, čímž se ochlazuje i vzduch v místnosti. V zimě naopak podlaha slouží jako topení.

Důstojné místo v obývacím prostoru patří rohové sedačce.

Nadčasová obývací stěna barevně ladí se zbytkem interiéru.

Celý prostor je příjemně proteplen světlem, které mj. vychází i z působivě osvětlených rohů místnosti. „Důmyslné je i osvětlení kuchyně, které je z pohledu pozičního světla vyřešeno podsvícením pracovní desky. To usnadňuje orientaci v kuchyni i večer, aniž by se muselo zapínat hlavní světlo,“ uvádí Drahomíra Kafková.

Na jídelnu navazuje kuchyň vyrobená na míru stejně jako nábytek v celém domě.

Klidová zóna



Horní patro domu, ve kterém se nacházejí např. dětské pokoje nebo ložnice, dělí od přízemí schodiště se skleněným zábradlím.

V prvním podlaží se nachází i ložnice rodičů.

„Skleněné zábradlí zdůraznilo vzdušnost a odlehčenost, která je charakteristická pro celý interiér domu,“ uvádí Petr Paksi a dodává: „Pro zábradlí byly použity dvě, k sobě spojené, vrstvy kaleného skla o síle 1 cm. Místo obvyklých kulatých puků bylo sklo ukotveno hranatými puky, které více ladí s celkovým pojetím interiéru. Madlo zábradlí je ve stejném dekoru jako obklad schodů. Původně mělo madlo dosedat přímo na sklo, ale nakonec byla v důsledku nevhodného konstrukčního navržení schodiště a nedostatku manipulačního prostoru mezi oběma rameny schodiště zvolena varianta kotvení s pomocí nerezových krčků, také v hranatém provedení.“

Klidovou zónu v horním podlaží spojuje schodiště se skleněným zábradlím.

Barvy pro děti



V dětských pokojích v horním patře byly záměrně zvoleny takové barvy, aby došlo na první pohled k odlišení chlapeckého a dívčího pokoje. „Dívčí pokoj je laděn do odstínů růžové a fialové, chlapecký pokoj zase do šedé a zelené. Pokoj pro syna má evokovat fotbalový stadion, což dokládá třeba imitace fotbalové branky nad postelí i sedací pytel, připomínající fotbalový míč. Pokoj pro dcerku je jasně laděn do dívčího stylu. Pro něj se využil speciální nátěr na stěně – magnetická výmalba, která nabízí velkou míru kreativního vyžití s magnetkami a magnetickými předměty,“ vysvětluje Drahomíra Kafková. Povrch nábytku v dětských pokojích tvoří praktické lamináty.

Dívčí pokoj je pojednán v odstínech růžové a fialové barvy.

Chlapecký pokoj v šedozelených tónech připomíná vybavením fotbal.

Sklo i v koupelně



Sklo bylo použito netradičním způsobem i v koupelně, která se nachází v horním i spodním patře domu. Deska pod umyvadlem je celá ze skla, protože se dobře udržuje a je i velmi odolná. Sklu neublíží kulma ani jiné horké předměty.

„I když se může zdát použití skla pro tento účel neobvyklé, byl to v podstatě logický krok,“ uvádí designérka. Své uplatnění našlo sklo i jako příčka oddělující sprchový kout. Skleněná zástěna pro sprchový kout působí elegantnějším dojmem než např. klasické zástěny z plastu nebo jiných materiálů. Navíc má velké výhody ve

snadné údržbě i odolnosti.

Neotřelá terasa

Mezi nejzajímavější části domu patří venkovní terasa, jejíž součástí je nezvyklá venkovní kuchyně. Ta je neocenitelným pomocníkem zejména v letních měsících při grilování a zahradních večírcích. Podlaha terasy je z tzv. mrtvého dřeva, které se nijak nekroutí. Prkna podlahy jsou připevněna spodní hliníkovou konstrukcí a drážkami, díky kterým jsou prkna k sobě navzájem zacvaknuta. Bez vrutů a hřebíků se dosáhlo designové čistoty a nehrozí ani poranění chodidel.

Zajímavě řešená je nejen podlaha terasy, ale i její zastřešení.

Atypické je zastřešení terasy. „Stříšku nad terasou tvoří posílená ocelová konstrukce a tzv. kalené pochozí sklo, které bez problémů unese tíhu sněhu v zimních měsících a také se díky své nosnosti snadno udržuje,“ doplňuje Petr Paksi. Na terasu navazuje zahradní domek a venkovní bazén.

Venkovní kuchyně je nedílnou součástí terasy a hlavně v létě je maximálně využívána.

Součástí domu je kromě spodní terasy i horní terasa, která je přístupná z koupelny a ložnice. Ta je ohraničena hranatým nerezovým zábradlím, které bylo rovněž dodáno firmou J.A.P. a které svým designem podtrhuje celkový koncept interiéru.

Dům má spodní i horní terasu.

S pomocí netradičních nápadů, vkusných kombinací materiálů a promyšlených detailů se podařilo vybudovat stylový rodinný dům, který je zároveň dostatečně komfortní pro čtyřčlennou rodinu.