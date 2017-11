Bílé záclony řasené v jedné řadě patří ke klasice. S okenními textiliemi si však lze pohrát daleko kreativněji - lehounké variace v několika řadách navodí vzdušnou snovou atmosféru.

Výjimkou nejsou úzké pruhy (metrážové panely) různobarevných látek zavěšených vedle sebe a lehce přes sebe, překřížené záclony v horní části okna a upravené stuhou.

Výhodou nitkového závěsu/záclony je, že můžeme různě upravovat jeho délku. Provázkový textil pereme ve speciálním látkovém sáčku, aby se na něm netvořily uzlíky.

FOTO: Hornbach (5x)

Záclony i závěsy v kombinaci s tyčí zachycujeme všitými poutky, kroužky přímo v látce nebo samostatně vedené po tyči. V takovém případě okenní textil přidržují malé skřipce, tzv. žabky.

Lanko se žabkami udrží pouze lehké materiály.

FOTO: Ikea (3x)

Různé typy záclon



Záclony zamezují průhledu přes okno zvenčí, mohou být poloprůhledné až průhledné, záleží na hustotě materiálu a vzoru.

Z hlediska rozměrů kupujeme metrážové záclony, které se prodávají šířkové i výškové. Ve specializovaných prodejnách švadleny upraví jejich výšku, případně přišijí řasicí pásky, obšijí boky záclon přesně podle našich přání.

Do menších oken se často dávají vitrážové krátké záclonky. Kusové záclony konkrétních rozměrů se prodávají také několikadílné, přišité k jedné řasicí pásce.

Jsou-li v interiéru přítomny výrazné vzory, volíme nenápadné záclony a závěsy.

Žakárové záclony vynikají vytkávaným vzorem. K oblíbeným patří organza záclony, hladké i s výšivkami, bílé i barevné. Tkají se velmi hustě z jemných vláken, díky nimž zůstávají lehké, splývavé a průhledné.

Žakárová záclona Morgana s jemným vzorem vodorovných vlnek je ve výšce 70 cm opatřena vitrážovými očky na uchycení k tyči. Cena od 60 Kč.

FOTO: Favi

Estetickým doplňkem k závěsům výraznějších vzorů a barev jsou síťované záclony, i třeba s jemnými proužky, tečkami, s vetkávanými hrubšími nitkami (tzv. prší).

Naopak bez závěsů se obejdou provázkové záclony, někdy označované jako niťové či řetízkové. Vyniknou v menších oknech, střižené v různých délkách do tvaru oblouku nebo cípů.

Moderní jsou varianty lehkých síťovaných záclon s poloprůhledným přírodním závěsem. Cena 249 Kč.

Funkci záclony i závěsu zastanou voály, proto je v oknech vídáme samostatně. Bílé voály evokují záclony nejvíce, mohou mít ale různou barvu, vzory i výšivku.

Mezi záclonovými materiály vede polyester, a to pro snadnou údržbu a nemačkavost. Umí imitovat bavlnu, len, náročné hedvábí, je k dostání v matu i v lesku. Záclony ze směsí, třeba s přídavkem lněného vlákna či bavlny už vyžadují náročnější údržbu.

Závěsy nejen jako ozdoba

Kvalitní závěsy ztlumí hluk i světlo proudící oknem. Zdobí okno a jsou vhodným doplňkem záclon. Závěsy se vzory řasíme tak, aby vně vystupoval vzor jdoucí shora dolů, ať jde o pruhy, květiny, ornamenty.

V menších pokojích se lépe vyjímají lehké světlé závěsy, těžší a tmavší čalounické vyniknou ve větším prostoru.

Závěs Blackout účinně pohlcuje světlo a tlumí zvuk. Cena 715 Kč.

Nejčastěji se vyrábějí z bavlny, ze lnu, z čistého hedvábí, z bavlněného saténu. Obvykle jsou těžší než záclona, s hustějším vláknem, mezi nejtěžší patří čalounické materiály.

K moderním typům tkanin na závěsy patří textilie s teflonovým povrchem, které v letních měsících odrážejí sluneční žár.

Kolejnicový rohový rozdělovač místnosti využijeme také v arkýřových oknech.

Garnýže volíme podle typu látky



Garnýž neboli záclonová konzola je nadokenní závěs na záclony a závěsy. Má podobu dřevěné tyče, kovové trubky, kolejničky či jejich řad s konzolemi na zavěšení.

Tyče bývají zdobené koncovkami, většinou přilepenými nebo nasazovacími. Existují rozpěrné tyče pro snadné uchycení mezi dvě stěny, kdy stlačíme pružinu uvnitř tyčí, vložíme mezi stěny a uvolníme. Tento způsob instalace je vhodný pro menší okna a lehčí látky.

Záclonová vytahovací tyč (200-300 cm) se spirálovou koncovkou vypadá v interiéru vzdušně. Cena 199 Kč.

Těžké luxusní závěsy vyniknou na samostatných kovových tyčích s různě tvarovanými koncovkami. Sluší jim speciální povrchové úpravy s příměsí zlata a stříbra, vsazené kamínky na koncovce, úprava mosaz antik, satin (vypalovaná barva podobná hliníku) apod.

Přirozené jsou tyče z masivu, elegantní je tmavý kaštan mahagon, na běžné závěsy a záclony postačí světlý dub, buk, ořech. Plastové tyče patří k cenově nejvstřícnějším, nabízejí mnoho barevných variant, imitují dřevo i kov a nejlépe odolávají vlhkosti.

Stylová kovová tyč Sigma s koncovkou Cylindr vynikne s těžšími závěsy. Cena 395 Kč.

Kolejničky, trubky a lanka můžeme krýt bedněním z plastu nebo ze dřeva. Jejich řazení vedle sebe umožňuje uchycení několika vrstev záclon, záclony a závěsu. Lze je stočit do rohu, což uvítají majitelé arkýřových oken. Pohyb ovládáme manuálně či motorovým ovládáním na dálku.

Aranžmá okenní textilie



Na okně vypadají nejlépe delší záclony, tedy takové, které překrývají celé okno, a dokonce centrální topení pod ním. Voály pohlcují hodně světla, nejvíce jim to sluší na velkých oknech.

Toužíme-li po výhledu, volíme uprostřed vykrojené záclony, překřížené a stažené do stuh. Zejména v interiérech rustikálního stylu jsou oblíbené záclonky do půli okna, nejčastěji umístěné při dolním rámu, někdy ale také v horním i v dolním s úzkým průzorem uprostřed. Záleží na osobním vkusu a je otázkou, zda v takových případech není praktičtější využít římskou roletku. Shrnuté závěsy nemají zasahovat do okna, proto dbáme, aby ho garnýže přesahovaly o 20 až 30 cm. Odlehčené průhledné závěsy mohou být k okraji okna blíže.

Závěsové panely se všitými kroužky někdy nahrazují záclonu. Závěs Lulu Print Green za 499 Kč.

Lehké závěsy a voály zafixují ve správném tvaru tzv. řasicí pásky. Bohaté řasení působí luxusně, potřebujeme k němu však materiál až trojnásobně převyšující šíři okna.

I u šíře závěsu jsme velkorysejší, úzký nenařasený pruh látky nevypadá dobře. Volíme šíři aspoň 130 až 150 cm. Správné našití řasicí pásky poznáme podle toho, že zakrývá větší část zavěšovacího háčku nad záclonou. Dolní část, která se kroutí, odstává, zatížíme všitými olověnými pruty, do dolních rohů těžších závěsů se používají skleněná nebo olověná dekorativní těžítka ve tvaru mince.

Závěs/voál s očky vedený po kovové tyči je elegantní dekorací do obývacích pokojů i ložnic. Š. 140 cm x v. 255 cm za 1290 Kč.

Dekorativní stuhy a úvazy vytvoří ze závěsu a záclon půvabné kaskády, nikdy je ale nestahujeme úplně, to vypadá křečovitě. Provázkové, korálkové stuhy, stuhy ze stejného materiálu, jako je závěs, použijeme na kuchyňské okno, případně v chodbě.

Těžší, ložnicový závěs ozdobí luxusnější úvaz se střapcem s pírky, nitěmi, sloupcová spona s ozdobnými kamínky. K zachycení spony na látce slouží jehlice, vyrábějí se i skřipce. Šetrnější k jemným materiálům jsou magnetické spony.