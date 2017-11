Dům, jehož oblé fasády mají sněhobílou barvu, je rozdělen do dvou oddílů. Jeden připomíná ležící plochou ulitu, druhý vypadá jako mušle stojící. Kdo by si ovšem myslel, že vnější podobou vše končí, hluboce by se mýlil. Architekt použil právě mušličky a ulity velice důmyslně také v interiéru.

K neobvyklému tvaru inspirovaly architekta tisíce mušliček ležící v písku na pozemku, kde měl dům vyrůst.

FOTO: Profimedia.cz

Menší dům slouží jako velká ložnice propojená s koupelnou. Větší dům je dvoupodlažní a nabízí více společenského vyžití.

V přízemí je kruhové posezení, na něž přímo navazuje malý, pouze základně zařízený kuchyňský kout, ovšem vybavený velkou lednicí. V horním podlaží je pak opět ložnice s koupelnou.

V přízemí vyššího domku je posezení a na něj navazující malý kuchyňský kout se základním vybavením.

FOTO: Profimedia.cz

Obě ložnice mají velkou postel s romanticky vyvedeným čelem ve tvaru - jak jinak - mušle. Ostatně, právě na mušličky lze narazit i na zemi a na zdech například v koupelně, kde jsou použity jako obkladový materiál společně s dlaždicemi.

Veškeré detaily v domě mají jasnou mořskou tematiku.

FOTO: Profimedia.cz

Také nejrůznější dekorativní doplňky mají tvar mušlí a lastur, ať již to jsou amfory, sedátka, anebo třeba dveře, kde je právě spirálovitý motiv hojně využit.

Mušličky lze v koupelně nalézt nejenom na zemi, ale i na stěnách jako dekorativní obklad.

FOTO: Profimedia.cz

Samozřejmostí domu, jenž stojí na osamělém skalisku malého ostrova a k jehož přednostem patří nádherný výhled na Karibik, je azurově modrý bazén hned přímo před ním. Jeho břehy lemují porůznu naskládané kameny a sošky mořských zvířat.

Každý se tak sám může rozhodnout, zda něco takového bude považovat za ztělesnění romantiky, anebo zda je dům dle jeho názoru již alespoň jednou nohou za onou pomyslnou a někdy jen velmi tenkou hranicí oddělující umění od kýče.

Architekt pro bratra navrhl dům, kterým měl sloužit k jeho prázdninovým pobytům a který měl být co nejvíce unikátní.

FOTO: Profimedia.cz

V každém případě, zájemci o nocleh v mušlovém domě jsou dopředu varováni, že samotná poloha domu nabízí sice na jednu stranu soukromí, protože je zcela mimo turistickou zónu, na straně druhé je třeba ovšem počítat s občasnými nakukujícími kolemjdoucími, kteří si nadšeně unikátní dům fotí.