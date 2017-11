Ručně tkané koberce s názvem Void se vyrábějí z merino vlny. Efektní výtvor při pohledu v určitém úhlu vytváří iluzi prázdnoty v podlaze a dodává tak interiéru nový rozměr.

Tento typ koberce nejlépe zapadne do minimalistických interiérů.

FOTO: Profimedia.cz

Originální kousek vznikl ve dvou variantách jako kruhový a obdélný. Kruhová verze je podle titulu Contemporist vhodná pro větší prostory, obdélný koberec zafunguje v užších místnostech a chodbách.

„Jednoduché geometrické vzory se hodí pro širokou škálu moderních domácích interiérů. Mnoho mých děl se zabývá alternativními významy při umísťování do objektů. Chtěl jsem vytvořit něco, co by mohlo fungovalo jako dvě věci najednou - jednoduchý koberec a jako snová iluze," uvedl designér na svých stránkách.

Koberce vznikají i v jiných tvarech.

FOTO: Profimedia.cz

Ti, kdo mají rádi optické iluze a nevadí jim, že bude interiér působit trochu strašidelným dojmem, mohou sáhnout i po jiných kobercích. Třeba takových, na kterých je patrný stín věcí, které v místnosti ve skutečnosti nejsou.

Optické klamy na kobercích dodají interiéru nový rozměr.

FOTO: Go Modern Furniture

Tyto kousky se příliš nehodí do domácností s malými dětmi, které mohou podobné doplňky vyděsit. Do prostor tak volte spíš optimisticky působící koberce v jasných barvách, které nebudou působit ponurým dojmem.