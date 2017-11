Kuchyňský robot či mixér dokáže skutečně významně usnadnit práci v kuchyni, nicméně pokud si před nákupem neujasníte, jaké parametry by měl takový přístroj splňovat, hrozí, že se promění ve spotřebič, který bude stát nečinně na lince či ve skříni a bude jen zbytečně zabírat místo. Na co se tedy při nákupu zaměřit?

Nejen hnětení těsta

Ještě než se „ponoříte“ do prozkoumávání světa kuchyňských robotů, vyplatí se ujasnit si několik základních otázek. Tou nejdůležitější samozřejmě je, co od robotu očekáváte, respektive na co všechno byste jej chtěli využívat. Bude v provozu často, nebo bude spíše trpělivě čekat ve skříni, až jej použijete?

Tradičně kuchyňské roboty nabízejí možnost hnětení, šlehání, míchání, krájení, sekání, mixování a strouhání. Řada výrobců pak umožňuje dokoupit další příslušenství, jako je například mlýnek na maso, lis na citrusy, mlýnek na koření, zmrzlinovač nebo odšťavňovač.

Je tedy třeba dobře zvážit, zda využijete také tyto doplňkové funkce, které přístroje nabízejí, nebo si vystačíte se základním příslušenstvím.

1. Electrolux EKM4000, od 7 276 Kč

2. Kenwood KMX 61, od 8 600 Kč

3. Eta Gratussino Bravo 002390040, od 4 429 Kč

4. KitchenAid 5KSM125EOB, od 11 638 Kč

5. Sencor STM3774RD, od 3 878 Kč

6. Kenwood FPM 910, od 7 956 Kč

Pro zdravý podzim

Poohlížíte se spíše místo klasického kuchyňského robotu po stolním mixéru? Pak i v této kategorii máte na výběr z mnoha nejrůznějších typů. Zatímco ty v „základní“ výbavě zvládnou přípravu koktejlů, pyré, krémových polévek nebo tolik oblíbených smoothie, na trhu najdete i přístroje, které dokáží drtit led, sekat ořechy nebo třeba namlít mouku a ohřát zeleninovou polévku či vyrobit zmrzlinu.

Kromě funkcí se od sebe stolní mixéry liší také materiálem – seženete jak spotřebiče s plastovou, tak i skleněnou nádobou (ta je vhodnější především na horké potraviny, nicméně je samozřejmě těžší). Pozornost věnujte také materiálu nožů, ideální jsou samozřejmě z nerezové oceli, často ještě s titanovou vrstvou. Řada mixérů nabízí bohaté příslušenství přídavných nádob, nástavců či nožů.

Stále větší oblibě se v poslední době těší speciální mixéry pro přípravu smoothie. Pro uživatele, kteří mixér v domácnosti pro nic jiného prakticky nepoužívají, jsou skvělou volbou. Mají jednoduché, intuitivní ovládání a nezaberou tolik místa jako mixér klasický. Navíc jsou často vybaveny mixovací nádobou s víčkem, takže nápoj nemusíte přelívat a můžete jej vzít kamkoli s sebou.

1. Braun FP 5160 WH, od 4 409 Kč

2. Russell Hobbs Illumina 20240-56, od 1 961 Kč

3. Sencor SBL 5750SS, od 1 748 Kč

4. Sencor SBL 2205VT, od 481 Kč

5. Concept SM3365, od 572 Kč

6. ETA Blendic Premium 4011 90000, od 2 499 Kč

Důležitá kritéria

Při výběru robotu či mixéru byste se měli zaměřit také na příkon konkrétního výrobku. Ačkoli na trhu najdete roboty s příkonem okolo 600 W, takový přístroj by nemusel zvládnout všechny činnosti k vaší spokojenosti. Pro běžné používání je lepší vsadit na robot s příkonem okolo 1000 W. Pokud chcete profesionální spotřebič, porozhlédněte se mezi roboty s příkonem 1400 W.

U stolních mixérů obvykle příkon začíná na 300 W, nicméně i tady platí, že pokud hodláte přístroj opravdu často používat a chcete v něm mixovat i tvrdší přísady (led, ořechy apod.), zvolit byste měli ten s příkonem vyšším. Chybu neuděláte se spotřebičem o příkonu okolo 1000 W.

Nepodceňujte ani zdánlivé maličkosti, které však mohou rozhodovat o praktičnosti robotu či mixéru. Patří k nim například pojistka proti přehřátí přístroje či proti spuštění přístroje, pokud není správně sestaven (v takovém případě hrozí nejen poškození spotřebiče, ale také úraz). Pokud máte myčku, jistě oceníte, pokud se jednotlivé díly robotu nebo mixéru mohou umývat právě v ní.

