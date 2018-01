Komody jsou skříňky nižší a široké nebo úzké a vyšší. Člení je zásuvky, plná i prosklená dvířka, police skryté za dvířky i viditelné zvenku. Jejich vrchní deska často zastává funkci odkládací plochy, kterou využijeme pro různé dekorace, včetně pokojových rostlin.

Starožitným komodám sluší patina a stopy stáří. Vhodné jsou do ložnic, do hal nebo do obývacích pokojů.

FOTO: Westwing

Do všech místností



Výhodou komod je kombinace různě velikých zásuvek a polic s odlišnými odstupy. V dolní části nábytku se obvykle skrývá více místa, v ložnici pro prádlo, ručníky, v kuchyni pro menší domácí spotřebiče, hrnce.

V horní části mohou být zásuvky tak malé, že do nich přehledně uschováme drobnosti jako šperky, stočené vázanky v ložnicové nebo příbory v kuchyňské komodě. Tu lze doplnit prosklenou skříňkou, kterou zavěsíme nad ni. Ve vitríně vystavíme ozdobné talíře, sklenky, hrníčky.

Vysokou a užší komodu využijeme v menších prostorách a ve výklencích. Cena 9990 Kč.

FOTO: Butlers

Střízlivé řešení a bílá barva předurčují komodu Niche-Pure k umístění v jídelnách a kuchyních. Cena 15 799 Kč.

Variace dekorů, střídání různě barevných zásuvek se čtvercovým a obdélníkovým čelem působí hravě a určitě naleznou uplatnění v dětském pokoji. Mladší členové rodiny do takové komody přehledně uloží nejen oblečení a hračky, ale také malá tajemství, jako třeba prstýnky, mušle a kamínky z cest.

Neošetřený borovicový masiv komody Tarva namoříme, ošetříme voskem nebo natřeme barvou a vytvoříme vlastní, osobitou komodu. Výrobek je třeba připevnit ke stěně. Cena komody se 6 zásuvkami 3790 Kč, s 5 zásuvkami 2490 Kč.

FOTO: Ikea (2x)

Do pracovny se hodí komoda napodobující kancelářský či knihovnický vzhled, působí střízlivěji, může mít minimalistické úchyty, obejde se i bez nich.

Modrá, stylově nenápadná Malm je vhodným doplňkem ložnic. Cena 1590 Kč.

Do obývacího pokoje nebo do ložnice patří solitérní designový kousek s originální kresbou, skladbou zásuvek. Zaujmout může i netypickými úchyty z porcelánu, ze dřeva, z kovu, ze skla.

Ve stylovém interiéru vynikne starožitný rustikální nábytek s propracovanými roubenými spoji a zvláštním tvarem nožek.

Dubová dvoudvéřová Delta s jednou zásuvkou připomíná retro sektorový nábytek pro obývací pokoj nebo jídelnu. Cena 3130 Kč.

FOTO: Favi

Komody a trendy



Předchůdcem komody je patrně prádelník, nižší delší skříň s vnitřní zásuvkou, kterou si oblíbila zejména šlechta v pozdním středověku. Čím častěji pronikala komoda do měšťanských domů, tím získávala na vzhledové i účelové rozmanitosti, např. s dolní zásuvkou po celé délce a se dvěma zásuvkami v horní části nebo se zásuvkami ve středu a bočními skříňkami.

Snad nejzdobnějším obdobím prošly komody v době rokoka, byly zlacené s plastickými dekory.

Retro nízká komoda Pastice je barevně i tvarem originálním solitérem v domácnosti. Cena 5299 Kč.

Obchody se starožitnostmi nabízejí komody z masivního dřeva s vyřezávanými bočními sloupky, s vypouklými nebo se zvlněnými čely zásuvek. Řada nových kolekcí vychází ze stylu art deco, u mladých jsou v oblibě komody v popartovém a v bruselském stylu.

Ze zdobeného borovicového dřeva je vyrobena originální komoda InArt Boho Colonial s netypickou skladbou zásuvek. Cena 6799 Kč.

Komoda Chaser s různobarevnými zásuvkami a s policemi má jednu část posuvnou, takže si vybereme, zda v ní něco vystavíme, nebo schováme. Design je v bruselském stylu. Cena od 15 269 Kč.