„Posíláme vám fotky naší zrekonstruované chalupy na Malé Hané, cca 10 km od Letovic. V roce 2014 jsme tu koupili usedlost - bývalý statek, který byl 10 let opuštěný a předtím přibližně 20 let neudržovaný," napsal nám Jiří.

Bývalý statek byl postaven na půdorysu ve tvaru písmene U.

Ne všechny části usedlosti se zachovaly. Z koňských stájí zůstaly například už jen zbytky obvodového zdiva.

Statek je tradičně uspořádaný do písmene U, centrální prostor tvoří dvorek, který byl v době koupě zcela neudržovaný a zarostlý. Také jednotlivé objekty odpovídaly minimálně třiceti létům zanedbávání. Zdi volaly po opravách a novém omítnutí, střechy, které byly z poloviny propadlé, bylo nutné postavit znovu a vyměnit veškerou krytinu.

Ani v interiéru to nebylo lepší. Samozřejmostí byla výměna instalací, položení nových podlah atd.

Podloubí - právě to rozhodlo o koupi statku. O jeho vzhledu měl Jiří jasnou představu od samého začátku.

Zvláštní péči musel Jiří věnovat všem prostorům, kde byla v minulosti ustájena zvířata. Předchozí majitel obýval totiž z celého statku pouze jedinou místnost - obývací pokoj.

„Obecní voda byla přivedena pouze do kuchyně. Topilo se pouze v tzv. černé kuchyni, která byla v místě dnešních kamen. Koupelna, ložnice a místnost se zachovalou cihlovou klenbou, to byly chlévy pro krávy,” popisuje Jiří.

Majitelé se rozhodli zachovat maximum z původního stylu statku. Ať již to byly stavební nepřesnosti, nepravidelné úhly, anebo klenuté stropy.

V kuchyni se topí a vaří na sporáku na pevné palivo. Pohledu skrz prosklená dvířka na hořící oheň se zejména v chladných dnech vyrovná jen máloco. Zvláště, když je takový pohled podkreslen vůní vařícího se jídla.

Na první pohled bylo jasné, že náklady na rekonstrukci se vyšplhají nepříjemně vysoko.

„Objekt byl dle přítelkyně zbytečně velký, ale o koupi rozhodlo podloubí, které se mi velmi líbilo, a představoval jsem si ho už tenkrát tak, jak vypadá dnes na fotkách,” pokračuje Jiří.

Obývací pokoj je s kuchyní propojen průchodem.

Při vlastní rekonstrukci se Jiří musel nejvíce přít s řemeslníky o to, jakým stylem má být stavení rekonstruováno.

Pracovníci navrhovali moderní přístup, tj. vše srovnat do pravých úhlů, třeba za cenu použití sádrokartonu. Jiří si ale nic takového nepřál. Hodlal zachovat původní charakter statku. I s jeho nedostatky, které jej však činí autentickým.

Výklenek s Panenkou Marií v obýváku je památkou na původní obyvatele statku.

Obývací pokoj s jídelním koutem

Ze stáje pro koně zůstaly pouze zbytky zdiva. Protože původní střecha objektu byla z eternitu, nebyla jednoduchá ani likvidace veškerého stavebního odpadu. Zbytky střechy, suť, ale i dřevěné trámy, zborcené zdi z cihel a kamene, vše bylo kvůli eternitové střeše třeba nechat zlikvidovat jako nebezpečný odpad.

„Vozili jsme ho až do Brna, což stálo obrovské množství peněz navíc,” píše čtenář.

V domě jsou dvě ložnice.

Bývalý statek je nově vytápěn pomocí tepelného čerpadla.

Štěstím je poloha a umístění samotného stavení. Stojí totiž na břidlicové skále. Objekt byl díky tomu i navzdory zanedbání celkem suchý. Přesto ale majitel nechal udělat větrací štěrbiny oddělující stěny a betonové podlahy, aby se nikde zbytečně nesrážela voda a nevznikaly plísně.

Nově zařízená koupelna

Když pak nazrál čas pro návrh interiéru a vůbec posledních úprav, vymýšleli si už s přítelkyní vše sami. Veškeré doplňky a mobiliář volili tak, aby se do někdejšího statku hodily. Návštěvník tak díky tomu může obdivovat kovové lucerny v podloubí anebo autenticky zachovaný obývací pokoj, kde zůstal zachován i výklenek se soškou Panny Marie.

V jedné z místností se zachovala hezká cihelná klenba. O tom, jak bude tento prostor využíván, není ještě rozhodnuto.

Současná dispozice stavení není ještě stoprocentně doladěná, což zná důvěrně každý, kdo se do podobné rekonstrukce kdy pustil. Je ale již hotový obývací pokoj s kuchyní, dvě ložnice, koupelna a technická místnost.

Pro místnost s klenbou zatím není účel ještě přesně určený. Jasná je ovšem dílna se skladem nářadí a způsob využití stodoly.

Původní stav a průběh rekonstrukce

„Uvažujeme o tom, že bychom zde zůstali bydlet natrvalo, a to nejlépe už do dvou let. Stavení vytápíme pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda, které rovněž ohřívá teplou užitkovou vodu. Má to výhodu, že je objekt trvale temperován za minimální provozní náklady,” plánuje Jiří.