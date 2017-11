Manželský pár z okolí Brna, který jsme s redakcí navštívili, prodal svůj původní velký dům a postavil si dřevostavbu s mnohem menší dispozicí. Lokalitu však mají stejnou a bydlí jen o pár desítek metrů od svého původního domova.

Výstavba probíhala opravdu rychle, a my jsme chtěli vědět, jak se jim v dřevostavbě líbí.

Majitelé si po prodeji velkého domu nechali postavit nový, menší. Jsou v něm velice spokojení, protože odpovídá jejich současným potřebám.

FOTO: Jan Homola

Dispozice dle individuálního projektu

Dřevostavba je postavena na poměrně dlouhém a úzkém pozemku nedaleko Brna. Půdorys domu je obdélníkový, dům má valbovou střechu. Požadavkem manželů byl velký obývací prostor s kuchyní a posuvnými dveřmi na terasu. I přes menší rozlohu se v domě nachází také prostorná ložnice se šatnou, hostinský pokoj, koupelna, samostatná toaleta, technická místnost, šatna s úložnými prostory a zádveří.

Odkud pocházíte a jak jste bydleli dříve?

Jsme z Brna, ale posledních 14 let jsme bydleli ve velkém domě kousek za Brnem. Když jsme ho před lety stavěli, tak jsme šli z paneláku a toužili jsme po velkém prostoru. Teď už byl spíš na obtíž a nepraktický na úklid.

K domu patří i garáž, která je s ním vzhledově sjednocena.

FOTO: Jan Homola

Bylo pro vás jednoduché dům jen tak prodat?

V porovnání s výhodami, které jsme tím získali, to stojí za to. Nemáme zapotřebí lítat na stará kolena s hadrem po velkém domě, který ani nevyužijeme. Prodali jsme ho i s nábytkem a bydleli v bytě, než bude stát nový. Ten jsme si zařídili kompletně novým nábytkem, takže nebylo potřeba se ničemu přizpůsobovat.

Co rozhodlo pro dřevostavbu?

Byla to rozhodně rychlost výstavby. Udělali jsme rozhodnutí a chtěli ho uskutečnit. Měli jsme peníze, energii i chuť, ale nechtěli jsme absolvovat ten zdlouhavý proces, než je dům hotový. Dřevostavbu má navíc i maminka, takže jsme věděli, jak se v ní žije, bez nějakých předsudků.

Hlavní páteří domu je centrální chodba, z níž se vstupuje do všech místností.

FOTO: Jan Homola

Měli jste dodání dřevostavby na klíč?

To jsme neměli. Projekt nám zpracoval projektant přesně podle našich požadavků, a s tím jsme si pak vyřizovali stavební povolení. Poté jsme jej předali firmě, která dodávala hrubou stavbu, a ta si ho upravila pro výrobu panelů.

Základovou desku jsme si řešili také sami. Stejně tak i elektroinstalace a vodoinstalace. Měli jsme hodně subdodávek.

Proč tomu tak bylo? Nenastal problém s návazností jednotlivých prací?

My jsme to tak chtěli. Se stavebním povolením jsme už měli své zkušenosti a jelikož máme rodinnou firmu zaměřenou na elektroinstalace, tak jsme si zajistili i dokončení. Dům jsme si kompletně navrhli od dispozice až po interiéry.

Firma Moravské dřevostavby nám dodala kompletní hrubou stavbu. To znamená panely, střechu, fasádu i sádrovláknité desky na opláštění. Pro skladbu podlahy jsme zvolili celoplošné podlahové vytápění Heatflow v kombinaci se systémem suché podlahy Fermacell.

Jedním z přání majitelů byl velký společenský prostor.

FOTO: Jan Homola

Měli jsme stavbyvedoucího, který navazující kroky hlídal a domluva byla bezproblémová.

Jak dlouho vám trvala výstavba?

Práce na pozemku trvaly zhruba 4 měsíce. V srpnu jsme udělali základovou desku a v září už se montovaly panely. Hrubou stavbu jsme převzali na konci října a dodělávali jsme jen malby a interiér.

Suchá výstavba byla velikou výhodou, protože bylo možné hned začít se všemi instalacemi bez nutnosti dělat technologické přestávky. Práce měla spád.

V domě je i hostinský pokoj.

FOTO: Jan Homola

Měli jsme velké štěstí, že průběh stavby byl rychlý a bezproblémový a na Vánoce jsme bydleli.

Když to vezmeme i s přípravnou fází, tak nám projekt trval kolem dvou měsíců a další dva nebo tři měsíce na vyřízení stavebního povolení.

Takže nebyly žádné komplikace?

Vždycky se objeví komplikace. Například ve fázi návrhu bylo potřeba splnit několik požadavků ze strany požární bezpečnosti a hygieny. Probíhalo u nás měření, a abychom vyhověli požadavkům, bylo potřeba nainstalovat speciální okna.

Především se jednalo o velké terasové okno směrem do ulice. Až při kolaudaci jsme se dozvěděli, že došlo ke změně a požadavky nemusíme splnit. Ovšem to už bylo pozdě.

Majitelé mají v domě prostornou a světlou ložnici.

FOTO: Jan Homola

Při výstavbě vše probíhalo hladce. Jen v den dodání panelů na stavbu bylo zrovna po dešti a řidič měl problém se dostat až na pozemek. Vše ale dobře dopadlo.

Čím vytápíte a jaké jsou náklady na provoz domu?

Vytápíme pouze elektrickými uhlíkovými topnými fóliemi Heatflow. Je to systém, který pokrývá prakticky celou podlahu a rovnoměrně sálá teplo do prostoru. Můžeme libovolně měnit teplotu každé místnosti.

Také tu máme krb pro příležitostné zatopení a příjemné posezení u ohně.

Fialová barva hraje v interiéru důležitou roli.

FOTO: Jan Homola

Dům máme dobře zaizolovaný foukanou celulózovou izolací Climatizer Plus. Výhodou je, že se stavba v létě nepřehřívá a v zimě se teplo drží uvnitř domu.

Náklady na vytápění zatím neznáme, protože neuplynul ještě celý rok normálního provozu domu.

Do koupelny se vešel nejenom sprchový kout, ale také vana.

FOTO: Jan Homola

Co se vám na vašem domě nelíbí? Udělali byste něco jinak?

V jednu chvíli jsme měli naspěch s dodávkou dlažby do kuchyně. Museli jsme proto jet až do Prahy a stejně jí nebylo dost. Pod kuchyňskou linkou je použitý mírně odlišný odstín, ale to není vidět.

Co nás mrzí víc, je návaznost dlažby směrem do chodby, to bychom příště řešili jinak. Je to jen estetická vada, ale všimnete si toho každý den.

Součástí zařízení domu je také infrasauna.

FOTO: Jan Homola

To je snad to jediné, co nás napadá. S realizační firmou jsme byli nad míru spokojeni a společně s promyšlenou dispozicí nám vše funguje perfektně.

Co plánujete dál?

Na léto nás čekají terénní úpravy kolem domu. Není ještě dodělaná garáž a venkovní terasa pro posezení.

V zadní části domu plánujeme přistavět i zimní zahradu. Je toho ještě dost, co máme naplánovaného, ale aspoň se nenudíme.

Kristina Nešporová, www.drevostavitel.cz