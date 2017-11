Původně šlo o bungalov, který majitel v polovině 60. let koupil za 13 500 liber, při současném kurzu tedy něco kolem 400 000 korun. Nyní je jeho dům na prodej za podstatně vyšší částku - 4 milióny liber (115 miliónů korun).

Když má být dům ve stylu benátských paláců, je samozřejmé, že v jeho okolí nebude chybět voda.

Není divu, kompletní proměna znamenala rozsáhlé stavební úpravy, ovšem za použití historických technik a historických, nebo alespoň velice přesně dobově vyhlížejících materiálů.

Majitel dotáhl zahradu do všech detailů, rád na ní pořádá koncerty pro své známé.

Repliky starých zdí připomínají výjevy z renesančních obrazů, případně kulisy.

„Nikde jsem nic takového neviděl. Abych získal inspiraci, musel jsem do Rakouska, do Itálie, zejména do Benátek, a byl jsem nadšený tím, co jsem tam viděl. Ale to, co zde vidíte, by nespatřilo světlo světa, nebýt lidí stejně zapálených pro věc, jako jsem já sám,” svěřil se Trevor Wynne-Jones agentuře AP.

Historizující vzhled interiéru pomáhá navodit i rytířské brnění.

Posezení k rozhovorům - na dvojici proti sobě umístěných trůnů s dřevěnými korunami nad hlavou

Muž sám pracuje jako designér a developer. Proměna jeho vlastního domu tak byla po celá léta jeho koníčkem.

„Rád trávím čas vytvářením něčeho uměleckého, obvykle z oboru stavebního průmyslu. Ovšem tímhle se nemůžete živit, to by se nevyplatilo. Tohle je prostě pro mě, je to styl života, který žiji,” vysvětlil muž, který se změnami začal počátkem 80. let.

Velká hala spojená s kuchyní připomíná kryptu.

Dům má v současné podobě sedm ložnic, šest koupelen a čtyři obývací pokoje, či spíše salónky, jak by asi mělo - vzhledem ke zvolenému stylu - označení znít. Majitel z původního domu ponechal jen to nejnutnější.

V domě jsou celkem čtyři velké obývací pokoje.

Hlavní vstupní hala připomíná díky svým několika sloupům a cihlovým obkladům starobylé hrobky. Na pohled z ní dýchá jistá ponurost nebo spíš melancholie, která je Benátkám na jedné straně velice vlastní.

Část blíže velkému oknu nabízejícímu výhled do úchvatně navržené zahrady působí naopak znatelnou veselostí, až lehkovážností, hýří světlými pastelovými barvami v odstínech růžové a fialové a je tak přímým odkazem na benátské karnevaly.

Ložnice hodná benátského dóžete...

Samotná zahrada více než cokoli jiného připomíná díla renesančních mistrů. Nechybí jí výrazná vodní plocha, ovšem ani kamenné, starobyle vyhlížející dláždění a spousta zeleně typické pro oblast Itálie. Ten, kdo se zahledí detailněji na zdi okolo hlavního nádvoří, si nepochybně vybaví své návštěvy Itálie a jejích historických měst.

Majitel pracuje doma. Jeho kancelář je proto jediným a poněkud neochotným ústupkem modernímu stylu.

„Odjakživa se živil jako stavební developer, byl zvyklý věnovat se projektům skutečně velikého měřítka. Klasická architektura je ovšem jeho vášní. Vše, co v domě vidíte, jsou jeho vlastní nápady,” prozradil nedělníku The Sun o svém klientovi Soren Ravaux, ředitel realitní agentury, která prodej domu zprostředkovává.