Jak zařídit malý single byt

Zařizovat byt pro jednoho není snadné, jak by se mohlo zdát. Pro přechodné singl období se vyplatí levnější nahraditelné vybavení, které později bez výčitek přenecháme druhým. Chceme-li však v malém bytě žít natrvalo, investujeme do vestavěných skříní i do dražšího víceúčelového nábytku a spotřebičů.