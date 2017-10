Vypisovateli soutěže jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (organizátor soutěže), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

O prestižní tituly se letos ucházelo celkem 52 přihlášených staveb z České republiky, pět děl vybudovaných v zahraničí za účasti českých firem, dva urbanistické projekty a dalších 13 staveb přihlášených do zcela samostatné kategorie Stavba roku Středočeského kraje, jejíž výsledky budou vyhlášeny 12. října v Horním zámku a kapli sv. Anny v Panenských Břežanech.

„Pětadvacet let prestižní celorepublikové přehlídky Stavba roku zdokumentovalo různé historické etapy stavebnictví v naší zemi,“ okomentoval dosavadní historii soutěže Jan Fibiger, prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady soutěže Stavba roku.

„Soutěž ukazuje i novou dynamiku změn a trendy do budoucna. Digitalizace stavebnictví, která se pojmenovává jako 4. průmyslová revoluce, dramaticky mění řadu vztahů a zvyklostí ve společnosti. Výstavba s pomocí BIM (Building Information Modeling) se nedotýká jen projektantů a velkých stavebních firem, ale všech profesionálů ve stavebnictví až po dělníky na stavbách,“ řekl dále Fibiger.

Přehlídka Stavba roku měla s výjimkou jediného ročníku stále stejnou předsedkyni odborné poroty, českou architektku a teoretičku architektury Radomíru Sedlákovou.

„Porotci neměli vždy jednotné názory, ale diskuzí jsme se většinou dostali k jednomyslnému závěru. Stavby, které získávají titul, si o to tak nějak řeknou samy - svou jasností, osobitostí, suverenitou. Pokud se zdá, že je to málo o stavění, musíme konstatovat, že je to přesně o stavění. Na takových stavbách je jasně patrné, že ona triáda, tedy autor, dodavatel a investor, pracovala v souladu s vědomím smysluplnosti toho, co dělají a čeho chtějí dosáhnout. Za 25 let se v soutěži objevilo mnoho pozoruhodných staveb, které posunuly vývoj českého stavitelství, stejně jako vývoj české architektury pořádně kupředu. Stavby, které byly v soutěži velkým překvapením, protože se o nich do té doby nikde nepsalo. Byla radost hodnotit skvělou stavařskou práci na vynikajícím architektonickém konceptu vytvořeném pro vskutku osvíceného stavebníka,“ zhodnotila uplynulé čtvrt století soutěže architektka.