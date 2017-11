Do jaké postele matrace půjdou, zda jsou v lůžku rošty či desky, požadavky na tuhost, výšku, rozměr, preference materiálů a rovněž naše zdravotní problémy. To jsou informace, které sdělíme prodejci. Pomůže zorientovat se v nabídce a vybrat to nejlepší pro nás.

Neexistuje přesný návod ani zaručená rada. Máme každý jiné tělo, je nutné zkoušet a volit podle osobního pocitu. Odborník ale radí: „Kvalitní matrace tělu poskytne nejen potřebnou oporu, ale rovněž ustoupí a přizpůsobí se v místech s největším tlakem a váhou. Tedy v oblasti hlavy, ramen, boků či pat,“ říká Ondřej Bacík ze sítě prodejen Pro Spánek.

Cotton Caresse je matrace vhodná pro páry, které mají odlišné požadavky na tuhost. Paměťová pěna Geomemory se dokonale přizpůsobí tvaru těla, působí proti proleženinám, spodní vrstva ze studené pěny Ecogreen poskytuje ortopedickou podporu páteři.

Sledujte tyto parametry



Tuhost matrace: při volbě tuhosti záleží do velké míry na naší hmotnosti. Lidé s více kilogramy volí matraci tužší, osoby s nižší váhou obvykle dávají přednost měkčím typům.

Matrace X-Fit má nadstandardní velikost 25 cm a je vhodná pro osoby až do 150 kg, nabízí osm možností tuhosti. Rozměr a tvar lze vyrobit individuálně. Cena 9950 Kč.

Materiál: matrace z kvalitní studené pěny jsou pevnější, poskytují oporu a mají vysokou prodyšnost. Visco elastická pěna se naopak přizpůsobí tvaru těla, nevytváří otlaky.

Kontinentální postele se vyrábějí z čistě přírodních materiálů: bavlny, koňských žíní, přírodního kaučuku, kokosového, konopného a lněného vlákna, ovčí vlny a kašmíru.

Věk: z důvodu zdravého růstu mají rodiče pro děti volit spíše pevnější matrace se střední tuhostí. Čím je člověk starší, volí měkčí materiál.

Potah: dokáže výrazně zvýšit komfort spánku, je hygienický a zajišťuje optimální cirkulaci vzduchu. Některé (CoolTouch) umějí vstřebat přebytečné teplo, takže se na matraci nadměrně nepotíme. Dokonce zvládne při poklesu okolní teploty vrátit teplo zpět. Ptejme se tedy na složení a specifické vlastnosti.

Matrace má v sobě obsaženu aromatizovanou HR pěnu a olej Neroli, který má uklidňující účinky, napomáhá usínání. Potah Biorytmic tvoří přírodní minerály, po nichž se cítíme naprosto omlazení. Cena od 9350 Kč.

Rošt: matrace potřebuje dobrý podklad, tedy rošt. Zvyšuje její prodyšnost, prodlužuje životnost. Nejpohodlnější je lamelový rošt s polohováním, nejlépe motorového typu. Některé druhy a typy matrací ale nejsou pro polohovací rošt vhodné (pružinové).

Matrace pro seniory



Starší lidé mají omezený příjem a často šetří. Je to pochopitelné, ale při výběru lůžka se to nevyplácí. Postel, ať už z důvodu únavy, nemoci, či pouhé relaxace, často používají i během dne. A tak má být investice do kvalitní matrace prioritou.

Senioři mají pocit, že co je tvrdé a pevné, to vydrží. A pořídí si absolutně nevhodnou matraci. Přitom jsou citlivější, trpí nespavostí, bolestí kloubů a tvrdý podklad jim neposkytne vhodný odpočinek.

„Na tvrdé matraci dochází k nedokrvení končetin, následnému brnění a tělo se budí. Měkčí podklad je lepší,“ vysvětluje Renata Kolínská z firmy Pamax. A dodává, že matrace za tisíc korun je k ničemu. Ta, která má splňovat základní podmínky zdravého spaní, se cenově pohybuje od pěti tisíc korun.

U manželských matrací volíme vždy dva samostatné kusy, protože každý z nás má jiné požadavky. Dvě matrace lze spojit tzv. topperem, aby nevznikala spára.

Starší člověk musí pohodlně a bezpečně vstát. Je pro něho vhodná výška matrace 20 cm a více. Praktický je šikovný polohovací rošt s mechanickým či komfortnějším elektrickým ovládáním. Ulevit tělu správným „napolohováním“ lůžka ocení každý, zejména při nemoci.

Dětem matrace prodyšné



Matrace pro malé děti musí být vzdušné a nesmí mít zónování, aby neovlivnily vývoj páteře. Děti se stejně na lůžku „stěhují“ do různých poloh a ztrácí to smysl. Pro dítě do 130 cm výšky volíme matraci s vyšší tuhostí bez studené pěny, potahy z přírodních, prodyšných materiálů. Vhodným doplňkem je chránič matrace, několikavrstvá podložka s bavlněným potahem a PVC zátěrem nebo membránou na spodní části.

Starší děti mohou mít podle odborníků už matraci ze studené pěny, protože poskytuje optimální podporu páteře. Matrace ale nemá obsahovat velkou vrstvu tzv. líné (visco) pěny, aby tělo mohlo přirozeně růst. Líná pěna v potahu asi 2 cm ale nevadí.

Boxspring - postel v jednom balíčku

Vybírat lze klasickou postel, kterou tvoří matrace a rošt nebo tzv. boxspring. Jak ho poznáme? Vždy má tři vrstvy. Kvalitu boxspringového lůžka určuje hustota použitých pružin ve spodním boxu a druh použité pěny v topperu. Ceny se proto pohybují v rozmezí od 15 000 do 100 tisíc korun i výše, i když postele mohou být na první pohled stejné.

Důležité je, abychom lůžko nevybírali podle vzhledu, ale zaměřili se i na jiné parametry.

„V posteli trávíme třetinu dne a důležitý je i rozměr. Muž, který měří 1,90 m, si musí objednat postel alespoň 2,2 m, jinak nenatáhne nohy. Šířku postele volíme s ohledem na způsob spánku,“ vysvětluje Jitka Panská z firmy Sedea.

Nejníže je tzv. spodní box a většinou se skládá z bonnelových pružin. Tato vrstva bývá umístěna na tvrdém dřevném podkladu, aby pružinám kladla dostatečný odpor.

Druhou vrstvu tvoří vlastní matrace, jež mají uvnitř taštičkové pružiny. Každá z nich je uložena ve speciální textilní kapsičce a na tlak těla reaguje samostatně.

Vrchní vrstva je tzv. topper, složený z různých pěn (studená pěna, latex, visco). Je podobný pěnové matraci u klasických postelí, ale bývá mnohem tenčí (6-10 cm).