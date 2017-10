Jak uvádí agentura Reuters, sklo je výsledkem doktorandské práce jednoho ze studentů univerzity, Hiteše Khandelwala. Jeho záměrem bylo navrhnout takové řešení, které by pomohlo snížit náklady na ochlazování i vytápění. Nové sklo by k tomu mělo výrazně pomoci, náklady by se mohly snížit o 12 procent. Agentura ovšem neuvádí pro jak velký objekt, jakého typu a jakým způsobem má být vyhřívaný, případně chlazený, ani kde jsou tyto výpočty platné.

Chytrá okna mohou být zapnuta či vypnuta, a to ať již pomocí manuálního ovládání, nebo automatických senzorů.

Jeroen Sol, jeden ze studentů, který se na projektu rovněž podílel, upřesnil způsob fungování oken: „Vytvořili jsme systém složený ze dvou panelů. Mezi nimi jsou tekuté krystaly s molekulami fluorescenčního barviva. Když jsou uspořádány v ploše, fluorescenční molekuly absorbují sluneční světlo a přesměrovávají ho na okraje skla. Když přidáte na okraje skla solární panely, můžete takto generovat elektrickou energii. Když okno zapnete, molekuly s barvivem se nasměrují kolmo, takže sluneční záření může procházet volně, beze ztrát.”

Skla nejsou jen zcela čirá, jsou zabarvená.

FOTO: Reuters

Tekuté krystaly použité v okně jsou přitom podobné těm, které lze objevit například v displeji chytrých telefonů. Jakmile jsou vystaveny elektrickému proudu, dokáží se přeorientovat tak, aby odrážely světlo.

Khandewelwal s kolegy vyvinul rovněž prototypy potahů, které lze aplikovat na již existující okenní tabule, což by vyšlo významně levněji, než veškerá okna vyměňovat. Chytrá okna lze přitom použít nejenom na budovách, ale také například na zastávkách autobusu, ve sklenících a nepochybně i v autech, vypočítávají výzkumníci.

Profesor Michael Debije, jenž práci svých studentů vedl, řekl pro Reuters: „Okna s tekutým krystaly jsou v současnosti jediným řešením, které umožňuje zachovat jejich tabule průhledné. Neovlivňujeme viditelné světlo.”

Autoři se snažili, aby zabarvené chytré sklo příliš nepozměňovalo původní barvy.

FOTO: Reuters

Jeroen Sol pak dodává, že infračervená složka světelného záření způsobuje v létě přehřívání interiérů. Takže systém ji v létě odklání a po zapnutí okna v zimě jí umožní volně procházet skrz sklo a proteplit tak například domácnost.

Profesor Debije vidí skvělé využití skel zejména v kombinaci se silikonovými solárními panely. Ty jsou obzvláště vhodné proto, že jsou dostatečně pevné. Zároveň představují v současnosti nejefektivnější druh panelů. Kombinací s panely by se rovněž ušetřilo v porovnání s jejich nahrazením chytrými okny a jejich následnou instalací někde jinde.

Chytrá okna pracují na podobném principu jako displeje. Po zapnutí se krystalky v nich natočí tak, aby clonily.

FOTO: Reuters

Chytré okno s obarveným sklem výzkumníci vyzkoušeli také ve skleníku. Rozptýlené světlo, které propouštělo, pomáhalo rostlinám růst v optimálních časech. Díky tomu v pokusném skleníku například výtěžky z produkce jahod byly o 11 procent větší.

Podle agentury Reuters tým autorů věří, že je blízko momentu, kdy se podaří nově vyvinutou technologii uvést na trh. V současnosti probíhají jednání s obchodními partnery.