Právě dostatek volného místa, vzdušnost a eventuálně i zajímavá hra se světlem a barvami jsou tím, čím dnešní architekti chápou zadání svých klientů, kteří touží po luxusní koupelně.

Je-li pro tuto místnost v bytě či domě možno vyčlenit dostatečně velký prostor, teprve pak má smysl začít uvažovat o dalších aspektech. Mezi ně samozřejmě patří využití designových kousků z dílny renomovaných firem, anebo přímo kusů zařízení, na jejichž tvorbě se podílejí designéři zvučných jmen.

Žádanými rysy v luxusních koupelnách jsou drahé materiály, jako například přírodní kámen a designové prvky nevšedních tvarů.

FOTO: Elite Bath (2x)

Pro milovníky zlata je do koupelny určeno zrcadlo All Saints ze série Kartell by Laufen. Je pozlacené pravým zlatem a jeho rozměry jsou 78x78 cm.

FOTO: Laufen (3x)

„Dříve, zejména v době po revoluci, pojem luxusní koupelna znamenal to, že koupelna měla rohovou nebo vířivou vanu a dvě umyvadla. Tyto klientské požadavky se časem proměnily, například si lidé uvědomili, že vířivou vanu už tolik nevyužijí, že je náročnější na údržbu,” srovnává architekt Michal Janků, konzultant značky Jika.

„Náročnější klientela vyžaduje kvalitní materiály, například kámen, mramor, exotické dřevo. Kromě toho patří mezi požadavky například vana se zabudovaným reproduktorem nebo televize umístěná v koupelně naproti vaně,” doplňuje.

Vana Lovestory II a dvě umyvadla na desku nabízejí partnerům možnost užívat si společných chvil i v koupelně.

FOTO: Ravak (3x)

„Pro nás kouzlo luxusní koupelny spočívá nejen v kombinaci prvotřídních materiálů, ve splnění vysokých nároků na estetiku a design, ale hlavně v zařízení prostoru, ze kterého vytvoříme skutečnou oázu relaxace, spojenou s příjemnými zážitky a odpočinkem po náročném dni,” říká generální manažer Elite Bath Lukáš Školoud.

Pro někoho může být součástí představy o luxusu v koupelně bezdotyková baterie. Na snímku v kombinaci s elegantním nerezovým umyvadlem model Slu 83.

FOTO: Sanela

Velice zajímavě mohou působit už jen vstupní dveře do koupelny. Pokud sahají například až ke stropu, a jsou navíc skleněné. Na snímku barevné provedení satinato planibel bronz.

FOTO: J.A.P. (2x)

Solitéry vyniknou nejlépe



Velice elegantním dojmem působí v prostoru volně stojící vana, doplněná stojánkovou baterií. Může mít klidně asymetrický tvar, nebo může být pro dvě osoby. Stejně tak mohou být solitérně umístěna i umyvadla. Jejich tvar a provedení lépe vynikne.

Prvotřídní vybavení a nádherný výhled. I tak může vypadat luxusní koupelna. Její paleta bývá především v uklidňujících barvách, aby si člověk příjemně odpočinul. Solitérní vana Freedom Jet.

„Často lze za luxusní prvky považovat zcela atypická, nová řešení například sprchových koutů, umyvadel, van apod., která jsou navržena a vyrobena na míru, přímo na daný prostor. V dnešní době umíme splnit prakticky jakékoli přání klienta,” ujišťuje Lukáš Školoud.

Opticky lze prostor v koupelně zvětšit například pomocí velkých zrcadlových ploch.

S dostatkem prostoru pak souvisí další rys, jímž se pyšní hlavně luxusní koupelny, a tím je vyčlenění prostoru pro každého člena rodiny zvlášť a přizpůsobení jeho osobnosti.

Umyvadla muže a ženy se mohu lišit například tvarem, velikost odkládacích ploch může být nestejná apod.

Téměř samozřejmostí jsou dnes dvě umyvadla v koupelně, jedno pro muže a druhé pro ženu.

Umyvadla mohou mít různě atypické tvary. Jako například umyvadlo z kolekce Ino.

Výhled a hra se světlem



Luxusnímu dojmu koupelny velice účinně napomáhá, má-li dostatečně velká okna nabízející pěkný výhled do okolní krajiny či do zahrady.

Čím dál oblíbenější je propojení koupelny s další místností, například ložnicí. V této koupelně hraje ovšem ultimátní roli nádherný výhled na město. Vše doplňuje solitérní vana Element.

FOTO: Roca

Zároveň obecně platí, že více světla v koupelně působí příjemnějším dojmem a místnost se tím opticky zvětšuje.

Aby světlo mohlo volně pronikat do všech koutů koupelny, ale také pro její částečné oddělení od jiných místností, lze využít elegantní celoskleněné přepážky, které nemusejí být pouze z čirého skla, ale z různě pískovaného, anebo probarveného, či matového. Zajímavě působí i kombinace všech těchto stylů.

K oddělení koupelny od ložnice lze využít třeba jen skleněnou stěnu Sapglass.

FOTO: Sapeli

Trendy v luxusních koupelnách

„Skutečně luxusní koupelna je vnímána zejména jako zóna odpočinku a relaxace. Trávíte v ní mnohem více času. V současnosti proto již není neobvyklé mít koupelnu propojenou s další částí bytu, například s ložnicí,” sděluje Lukáš Školoud.

Obzvláště efektního vzhledu koupelny lze docílit pomocí skleněných obkladů, které lze nechat různě podsvítit.

Interiér koupelny může být ozvláštněn například luxusně vyhlížející dlažbou z tvrzeného kamene. V tomto případě je to kombinace designu Taurus Brown Pearl a Starlight Brilliant Black.

FOTO: Technistone

„Na západě je už mnoho let trend obkládat koupelny až po strop, nyní se ale naopak od přílišného obložení ustupuje a dlaždice nahrazují stěrky, benátský nebo marocký štuk. Tento trend k nám také pomalu přichází, často vidíme tyto požadavky od náročnějších zákazníků, kteří spolupracují s architektem,” popisuje Michal Janků. Horečný přechod k tomuto trendu u nás ale nikdo nepředpokládá.

„Obecně se dá říci, že trendy k nám přicházejí pomalu, zpoždění je u nás tak 15-20 let,” poznamenává Michal Janků.

Okno v koupelně může působivě nahradit světlík nebo dokonce dveře směřující buď na zahradu, nebo na terasu. Na snímku designově sladěné vybavení celé koupelny v konceptu Chrome.

Barevná paleta

Důležitou roli při zařizování luxusní koupelny hrají samozřejmě také barvy. Jejich volba opět slouží hlavnímu účelu koupelny, a tím je nabídnout možnost odpočinku, relaxace a uvolnění. Obecně se proto lépe hodí barvy klidné, spíše světlejší. Často to jsou kombinace zemitých tónů a barev, jež pak pro osvěžení doplňují jeden až dva výrazné prvky v živější barvě.