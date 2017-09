Srub navržený architektem Danielem Vlčkem zabírá na pozemku plochu okolo 150 m2. Postaven je ze smrkové kulatiny o průměru 35-40 cm. Interiér srubu je řešen jako přízemní budova s obytným podkrovím. V přízemí se vstupuje nejprve do menší předsíně a odtud dál, do chodby, z níž vedou dveře nejenom do technické místnosti, ale také do ložnice rodičů, do koupelny a na toaletu. Chodba pak ústí do hlavního obytného prostoru s krbem, schodištěm a galerií. Po schodišti se vystupuje do podkroví, kde je možné objevit dva pokoje dcer a pracovnu, kterou lze využít jako hostinský pokoj. Galerie slouží jako místo k odpočinku s hezkým výhledem do zahrady, který umožňuje prosklený štít. V budoucnu by zde mělo vzniknout posezení.