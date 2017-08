Nedaleko odtud už Dušan také několik let žil s manželkou Blankou v řadovém domku. Ovšem rodina se rozrůstala a akci doprovázela reakce. Dva roky výstavbu domu manželé plánovali a inspirovali se v časopisech Moderní byt a Můj dům. Pozemek už hledat nemuseli. Dušan ho zdědil.

Prakticky řešené zádveří vstupu do domu.

FOTO: www.modernibyt.cz

Nejprve zvažovali zvětšení původního domku, pak se úvahy točily kolem patrového domu, až majitelé dospěli k jednopodlažní vilce. Hráli si s její podobou i půdorysem a sami ji vymýšleli podle svých představ, až nakonec oslovili projektanta Karla Petra, který je seznámil s architektem Jaroslavem Smolou. Právě on je autorem tohoto domu.

Navázal na představy majitelů a z jeho návrhu vzešel jednopodlažní dům se zkosenou betonovou střechou a integrovaným bazénem s celkovou výměrou 440 m2, který postavila společnost DH Building. Je vybavený technologií inteligentní domácnosti, tepelným čerpadlem a opatřený rekuperací.

Velký jídelní stůl (2,4 x 1,2 m) na kovové podnoži zhotovený z travertinu Tabaco je vyrobený podle návrhu Jaroslava Harmáčka. Je vyhřívaný, vybavený datovými kabely a ovládáním osvětlení. Obklopují ho židle (Ikea) s područkami potažené snímatelnými povlaky ušitými ze starých džínsů, které sem navrhla paní domu.

FOTO: www.modernibyt.cz

Kuchyň je zhotovená na míru a vybavená spotřebiči značky Miele. Najdete tu dvě velké chladničky, mrazničku i dvouzónovou vinotéku. Také dva konvektomaty, nahřívací zásuvky nebo varnou desku Bora s tepanem a integrovaným recirkulačním odsavačem par.

FOTO: www.modernibyt.cz

Pro bazén tu funguje zcela samostatná rekuperace s dohříváním. Bazénem interiér domu vymezuje a odděluje společenskou zónu od té klidové. Jednotlivé zóny domu jsou také připraveny k ozvučení.

K dřezu je zapojen systém Dornbracht s ohřívačem i filtrem na vodu. Můžete si tak přímo z baterie napustit horkou vodu třeba na spaření čaje nebo studenou filtrovanou vodu. Pracovní kamenná deska ostrůvku je na povrchu matná a připomíná kůži. Barový pult je upraven dubovou dýhou a doplněn dvěma židlemi Lem (La Palma).

FOTO: www.modernibyt.cz

Bazén tvoří pomyslné srdce domu, to není zcela obvyklé...

Dušan: Říkali jsme si, když bazén, tak ho budeme mít jedině uvnitř domu. Nepřipadalo nám rozumné budovat ho venku a využívat ho jen omezeně a nechtěli jsme ho mít ani někde stranou. Užíváme ho často – my, děti i návštěvy a chtěli jsme ho mít na očích, když pobýváme ve společenském prostoru.

Obývacímu pokoji dominuje sedací souprava AutoReverse (Arketipo) čalouněná textilií v kombinaci s kůží. Doplňují ji stolky z betonu a skla (Gravelli).

FOTO: www.modernibyt.cz

Co jste od domu očekávali?

Dušan: Bezbariérový jednopodlažní interiér s bazénem uvnitř, společenský prostor s vysokým stropem a průnikem denního světla shora...

Porcelánová soška miminka zajímavě dotváří vysoký strop v jídelně. Pohledu do bazénu je možné zamezit spuštěním žaluzií integrovaných do speciálních dvojskel. Není je tedy třeba vůbec čistit.

FOTO: www.modernibyt.cz

Blanka: Také nám záleželo na tom, aby se společenský prostor dal v teplých dnech jednoduše propojit s terasou a zahradou.

Dušan: Dům má samostatný boční vstup, třeba pro návštěvy. Mohou tak využívat prostor, který může být zcela oddělenou bytovou jednotkou se dvěma pokoji, koupelnou a WC místností. V případě potřeby ho můžeme jednoduše a rychle vybavit kuchyňským nábytkem, protože vše nezbytné je tam připraveno.

Hernu od dětského pokoje odděluje zatím jedna prostorná šatna. Jakmile děti povyrostou, herna se promění v druhý pokoj a šatna se rozdělí na dvě části.

FOTO: www.modernibyt.cz

Jaké nároky jste kladli na interiér?

Dušan: Zhruba jsme věděli, co by kde asi mělo být umístěno, ale přece jen jsme se obrátili na interiérové studio Concept Store Karlín a na Jaroslava Harmáčka, který nám pomáhal už s vybavením předchozího domu. Určitou představu o vybavení interiéru jsme ale měli.

Například jsme požadovali nestandardně vysoké dveře bez zárubní, které zcela splynou se zdí. Zvolili jsme značku Wippro. Moc jsem nechtěl dřevo, na podlahách převažuje keramická dlažba, na stěnách stěrka a některé stěny jsou celé skleněné...

V dětském pokoji je na stěnách použita malba a na podlaze marmoleum. K pohodlnému lůžku King Koil v šířce 120 cm byla po stranách přiléhajících ke zdi vyrobena čela.

FOTO: www.modernibyt.cz

Blanka: V kuchyni jsem si přála vyhnout se klasickým skříňkám s úchytkami, ale rozhodně jsme počítali s ostrůvkem. Než jsme si vše ujasnili, navštívili jsme spolu s Jaroslavem Harmáčkem milánský veletrh v Itálii.

Jak jste se vypořádal se svým úkolem?

Designér Jaroslav Harmáček: Partneři přesně věděli, co chtějí, ale byli pohlceni mnoha vlivy, které je oslovily. Bylo třeba určit konkrétní směr. To se podařilo a od něj se potom vše postupně odvíjelo. Protože kuchyň je ústředním bodem společenského prostoru, snažil jsem se, aby jen jako kuchyň nevypadala, ale budila poněkud sofistikovanější a uhlazenější dojem.

Technologicky vyspělé centrum tak může ve chvílích, kdy se nepoužívá, bleskově zmizet za nábytkovými dvířky. Významnou roli na míru zhotoveného kuchyňského nábytku podpořil i materiál – na povrhu leptané matné kalené sklo je barevně lakované vespod.

Nábytek je opatřený speciálním přítlakovým systémem zavírání, proto není třeba úchytek. Pracovní kamenná deska ostrůvku je na povrchu matná a připomíná kůži. Barový pult je upravený dubovou dýhou. To je ale jen stopa dřeva, které tu v domě najdete. Majitel mu nebyl nakloněn.

Přírodní materiály sem vstoupily jiným způsobem. Dřevo pak ještě simulují keramické obklady v koupelně u bazénu či na podlaze v ložnici. Jídelní stůl je zhotovený z jednoho kusu travertinu. Má originální kresbu, protože je nezvykle řezaný napříč, nikoli podélně. Pro větší komfort je jemně temperovaný. Nemohu přehlédnout nápadité potahy ze starých džínsů...

Ložnice je vybavena lůžkem King Koil se speciálně zhotoveným vysokým čelem. Ve stěně v jeho záhlaví jsou vstupy do oddělených šaten. Součástí místnosti je i sprchový kout.

FOTO: www.modernibyt.cz

Dušan: To byl nápad Blanky.

Blanka: Kamarádka ušila potah na jednu židli a čalouník pak další. Stejný potah má i starý ušák po mém dědečkovi, který je milou vzpomínkou a bylo ho potřeba nejen zvelebit, ale také ho sem vhodně začlenit. Hodně doma používáme také broušené sklo, které mám od tatínka. Je brusič skla.

FOTO: www.modernibyt.cz

Vidím tu plno praktických drobností, které vám jistě zpříjemňují život.

Dušan: Mnoha detailům jsme věnovali pozornost právě díky zkušenostem Jaroslava Harmáčka.

Blanka: Například v koupelně je teakový obklad vany zvednutý od podlahy tak, aby pod něj bylo možné zasunout chodidla a k vaně tak pohodlně přistoupit. Velmi se osvědčila i čisticí zóna hned v zádveří a možnost rychlého vstupu s nákupem do spíže nebo do šatny.

Koupelna s mozaikou a velkoformátovými zrcadly je vybavena vanou Villeroy & Boch a umyvadly zapuštěnými do teakového obložení. Mozaikou na obkládačce (30 x 30 cm) je obložen také sprchový kout. Esteticky koupelnu dotvářejí doplňky značky Blomus.

FOTO: www.modernibyt.cz

Dušan: Obvodové lišty jsou prakticky zapuštěny do stěn, je to pěknější a neulpívá na nich prach. Vše, co stojí na podlaze, je dostatečně vysoko, aby tu mohl nekomplikovaně uklízet robotický vysavač. Skvělé jsou elektrické lišty Eubiq, k nimž je možné jednoduchým přicvaknutím upevnit jakoukoliv zásuvku na libovolné místo.

FOTO: www.modernibyt.cz

Splnili jste si tu nějaký svůj sen?

Blanka: Ano. Toužila jsem přesně po této sedací soupravě. Hledali jsme podobné, ale nakonec jsem se dočkala. Také jsem si vysnila prostorné šatny a kuchyň, která uzavřením dvířek téměř zmizí.

Dušan: Užíváme si celý dům, ale opravdu hodně i s dětmi využíváme bazén, téměř denně. Děti vodu milují, potápí se, skáčou do bazénu, jsou tu šťastné! Neuvěřitelně si vyhrají i na chodbách, snad víc než v dětském pokoji či herně. Chybí už jen nějaké obrazy a drobnosti.

Lenka Saulichová, www.modernibyt.cz