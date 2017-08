Moderní hrad s cimbuřím i brněním shlíží na rušnou vesnici a mořské pobřeží

V samém srdci španělského pobřeží Costa del Sol, ve vesničce Esteponia stojí luxusní vila vybudovaná ovšem jako napodobenina středověkého hradu. Co by někteří nazvali bohapustým kýčem, jiné naplňuje nadšením a obdivují se jejímu vybavení. Nechybí jí hlavní věž, okraje zdí zdobí cimbuří a také uvnitř návštěvník najde vše, co v hradu očekává - především rytířské brnění u hlavního schodiště. Pro zájemce o podobný typ architektury je hrad k mání. V přepočtu za 20 miliónů korun.