Přenosnou lednici na piknik lze nabíjet podobně jako mobil

Moderní design a účelnost. To chtěl přenést do inovativní dobíjecí lednice její tvůrce, korejský designér Jae Young Kim. Malá přenosná lednice je určena předně do hotelových pokojů nebo pro jedince, kteří potřebují přenášet chlazené nápoje a potraviny na kratší vzdálenosti, například na pikniku.