Když se kolínský veterinář Lukáš Pánek rozhodl před sedmi lety koupit dům na kutnohorském Havlíčkově náměstí, ještě netušil, jakým způsobem jednoho dne své zamilované město zkrášlí. Objekt předtím patřil správě sociálního zabezpečení, která jej tradiční obálkovou metodou nabídla k prodeji. Pan Pánek byl tím, kdo dům získal a brzy poté se dočkal překvapení.

Český architekt Jakub Fišer mu totiž poslal fotografii jeho domu, kterou našel ve Státním archivu. Na ní bylo patrné, že čelní fasádu stavby zdobila buď malba, nebo freska. Společně se tedy pídili dál a díky doktoru Pospíšilovi ze Státního archivu nakonec mohli s jistotou prohlásit, že dům č.p. 11 zdobila freska, jíž vytvořil Mikoláš Aleš.

„Mikoláš Aleš vytvořil fresky na některých pražských domech, například tam, kde bývalo železářství U Rotta, anebo na Wiehlově domě na Václavském náměstí. Tato patří ale k největším, které vytvořil. A především, jak jsme se dozvěděli, Mikoláš Aleš tvořil fresky hlavně v interiérech, na fasádách domů jen výjimečně. Takže ta naše je svým způsobem výjimečná,” sdělil Novinkám pan Pánek.

Alšovy fresky zdobily prý původně i četné zdi v interiéru domu, ty se však nezachovaly. Nedochovaly se ani jejich fotografie. Proto je nebylo možné rekonstruovat. Fresku na fasádě se znovu vytvořit podařilo.

Příprava v zimě



Práce se v roce 2014 ujal vynikající český malíř Pavel Novák a příprava mu zabrala celou zimu. Během té doby s pomocí videoprojekce vypracoval detailní podoby všech postav a dalších drobností. Další rok na jaře začaly práce přímo na domě.

Původní omítku musel majitel nechat otlouci a dát nakletovat novou. Dokud byla ještě vlhká, nakreslil Pavel Novák všechny postavy a ostatní motivy a nanesl barevné pigmenty, které se tak mohly spojit přímo s materiálem omítky. Vzniklé obrazy jsou tak integrovanou součástí omítky, nikoli malbou na ní. Fasádu tak znovu zdobí trojice českých panovníků, kteří měli co do činění s Kutnou Horou - Václav II., Vladislav II. a Václav IV.

„Dům loni získal první cenu poroty v soutěži Česko známé - neznámé za nejlépe zrekonstruovanou památku. Ocenění jsem přebíral na Pražském hradě,” vzpomíná s hrdostí Lukáš Pánek a dodává: „Kolik to celé stálo, není podstatné. Nedělal jsem to jen kvůli sobě. Chtěl jsem to hlavně udělat pro Kutnou Horu, kterou jsem si zamiloval, a chtěl jsem, aby byla ještě hezčí. Což se, myslím, podařilo.”