Dům, který dýchá s lesem

Dům v krásném lese nedaleko belgického městečka Tilff se může pochlubit nejmodernějším technickým řešením. Ve stínu mohutných listnáčů však působí tak přirozeně a nenápadně, jako by tu vyrůstal spolu s nimi a jako by do lesní tišiny odjakživa patřil.