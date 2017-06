Marcela byla návštěvou "týmu z časopisu" nadšená a hned skromně přiznala, že zařizování interiérů je jejím velkým koníčkem.

Po překonání rozpaků a nervozity vyprávěla o svých plánech a budování příbytku s takovým zapálením, že už se těším na to, až nás jednou pozve na focení do nějakého dalšího interiéru, který bude opět v její režii.

Původní okna nahradilo velké francouzské, které vneslo do kuchyně požadované světlo. Z kuchyně se tak nabízí krásný výhled a vstup na zahradu a terasu.

FOTO: www.modernibyt.cz

V Dublinu vystudovala roční kurz interiérového designu, což zúročila při rekonstrukci a zařizování vlastního domu.

Zatím je v domácnosti, ale vypomáhá kamarádce, která se živí interiérovým designem, a doufá, že se i ona brzy osamostatní a koníček se promění v živnost.

Kuchyňská sestava značky Nolte je situovaná do dvou protilehlých linií. Část do písmene L je používána jako pracovní, protější stěna má v sobě zabudované spotřebiče a úložné prostory.

FOTO: www.modernibyt.cz

Žulový pracovní pult s varnou deskou odděluje kuchyňskou část od jídelny s obývákem.

FOTO: www.modernibyt.cz

S manželem a dvěma dcerami strávila 11 let mimo republiku, protože muž byl zaměstnaný u holandské firmy, která jej vysílala do světa. Žili společně v Holandsku, Řecku a v Irsku.

Dodnes o dovolených hodně cestují po celém světě, což je pro Marcelu inspirace k nápadům čerpajícím ze zvyků, stylů a kultur, které viděla a zažila. Z mnoha zemí si také přivezli nábytek a suvenýry, které s manželem využili v interiéru, ale jsou pro ně i milou vzpomínkou.

Kam se podíváte, všude v domě najdete suvenýry z cest, které někdy plně slouží, jindy jsou pro potěchu.

FOTO: www.modernibyt.cz

Nejvíc Marcelu oslovila Afrika, kde pocítila velkou pokoru k přírodě, a něco si z černého kontinentu přivezla i domů. Zamilovala se tam do barev, přírodních materiálů a pochopila, jak velký význam má recyklace. Tuto myšlenku převedla i do svého života. Třídí odpad, restauruje nábytek a než věc vyhodí, dlouze přemýšlí o jejím dalším využití.

Souznění kultur

Řadový dům z roku 1927 byl před rekonstrukcí rozdělený na tři byty. Manželé ho před čtyřmi lety přebudovali na rodinný dům pro jednu čtyřčlennou rodinu.

K ruce měli architektku, která ztvárnila to, co si přáli, aby v domě bylo. Z toho důvodu bylo nutné změnit dispozici, zbourat některé příčky a částečně posunout i nosnou zeď a kvůli sauně vybagrovat prostor ve sklepě.

Po vzoru své venkovské babičky se Marcela snaží všechno zužitkovat. Třeba ze starých půdních trámů vyrobila poličky do niky a nohy k lavici pod televizi.

FOTO: www.modernibyt.cz

Dům je řadový a má okna jen ze dvou stran, takže bylo potřeba do něj dostat i více světla. To se povedlo díky francouzskému oknu přes celou stěnu kuchyně, které otevřelo výhled a vstup do zahrady.

Zmizela i zeď mezi kuchyní a obývákem, čímž vznikl velkorysý prostor, spojující kuchyň s jídelnou a pokojem.

Romantický podkrovní pokojík zdobí kovová postel z Ikea a houpací klasika od Tonu.

FOTO: www.modernibyt.cz

Indonéský nábytek ze dřeva akácie si manželé opatřili během svého pobytu v Dublinu. Barvy a doplňky jsou africké provenience.

FOTO: www.modernibyt.cz

Kuchyň je minimalistická a moderní, čímž vzniká kontrast mezi jídelnou a obývákem s nádechem etna. Oba styly vyvažuje designová kožená sedací souprava, židle z Ikea a doplňky, které jsou sbírkou vzpomínek.

V patře domu je ložnice rodičů zařízená indonéským nábytkem dovezeným z Dublinu, toaleta, koupelna a pokoj pro hosty s toaletou a šatnou. V podkroví se nacházejí dva dětské pokoje, dvě koupelny a šatny.

FOTO: www.modernibyt.cz

Pomyslnou linkou, která se line celým domem, jsou geometrické tvary, které se objevují na textiliích, obrazech či osvětlení. Pro Marcelu je to malý detail, který všechno propojí v pěkný celek. Úplně první inspirací ke geometrii byla původní dlažba v chodbě.

Lucie Martínková, www.modernibyt.cz