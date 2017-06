„Kuchyň sice stále sloužila dobře, ale elektrické rozvody byly příšerné. Při spuštění více než tří spotřebičů najednou se nám často stávalo, že jsme vyhodili pojistky v celém domě. Samozřejmě jsem moc toužila po myčce, která by mi ulehčila práci v každodenním životě. Kvůli nevyhovující rozvodné síti to však bylo nemyslitelné,” napsala nám Nikola.

Dveře do spíže jsou nově posuvné. Zajíždějí do pouzdra v nově vybudované zdi.

Kuchyň s rodinou rekonstruovala v letošním roce. Hned v lednu začali s přípravami, tj. vytvořili si nejprve skici a nákresy toho, jak by nová kuchyň měla vypadat.

K vlastní realizaci přikročili koncem února, kdy vypukly stavební práce. Majitelé je svěřili najaté firmě. „Podlahu udělal podlahář na objednávku a elektroinstalaci nám provedl známý elektrikář. Jinak vše ostatní bylo na nás,” vypočítává Nikola.

Nové je v současnosti v kuchyni takřka všechno. Z původního zařízení zůstala pouze lednička a stůl se židlemi, které Nikola pořizovala nedávno. „Zedníci znovu nahodili stěnu za kuchyňskou linkou, protože hrozilo, že by se na ní nová neudržela. Mým přáním byl i nový sádrokartonový strop a v něm instalované bodové osvětlení,” píše čtenářka.

Přesah vedle varné desky využívá majitelka k odkládání kávy, když vaří, aby nemusela neustále stát a mohla si i na chvíli sednout.

Důkladnou změnou prošla také spíž. Kvůli úspoře místa se rodina rozhodla změnit její dveře na posuvné, do pouzdra. To ale nebylo proveditelné se stávajícími zdmi. Nejjednodušším řešením se proto ukázalo nechat je zbourat a postavit nové již s implementovaným pouzdrem, do nějž křídlo dveří zajíždí. Ze spíže má Nikola skutečně velkou radost.

„Dnes se od nich spíše upouští a nahrazují se potravinovými skříněmi, já jsem si ji ale přála zachovat. Přijde mi praktické jen tak otevřít dveře a sáhnout si na poličku pro mouku či cukr a nelovit dlouho někde v šuplících,” vysvětluje svou volbu.

Oříškem byla velmi křivá podlaha kuchyně, kterou se ale nakonec povedlo zkrotit nejprve zedníkům, a pak ještě podlaháři. Nikola zpočátku uvažovala o mramorovém koberci, ale nakonec se rozhodla pro vinyl s dekorem dřeva.

Jedním z mála kusů zařízení, které se zachovaly z původní kuchyně, je nedávno pořízená lednička.

„Velice se mi líbí část pracovní plochy u indukční varné desky, která volně přesahuje. Nejen, že skvěle slouží jako odkládací místo, ale zároveň si mohu při vaření sednout na stoličku, která je hned vedle, a položit si na ni kávu. Mám pak přehled o vaření, a přitom nemusím stát celou dobu u sporáku. V budoucnu plánujeme pod přesahující část pracovní desky umístit domácí vinotéku,” pochvaluje si Nikola.

Praktickým nápadem je sloučit veškeré trouby do jednoho sloupce. Navíc, takto si majitelka mohla určit, jak vysoko které zařízení má být, aby se jí co nejpohodlněji vše ovládalo.

Na své nové kuchyni si velmi pochvaluje hlavně její celistvost a funkčnost. Podařilo se jí prakticky rozčlenit jednotlivé pracovní zóny tak, že při přípravě pokrmů jednotlivé kroky na sebe volně navazují a ona má neustále všechno po ruce a nemusí zbytečně přecházet od jednoho místa k druhému. Navíc, nově uspořádaná linka nabízí spoustu zásuvek, v nichž má každý předmět své místo.

Dlouho ovšem hledala vhodný typ pracovní desky, aby hezky ladil právě k bílým dvířkům. Nakonec si vybrala desku v dekoru tmavého dubu, protože oba s partnerem preferují přírodní motivy. Imitace dřeva působí na Nikolu příjemným teplým dojmem, na rozdíl například od betonu, jenž na ni působí studeně. Tmavý odstín desky navíc pěkně ladí s barvou podlahy a jídelního stolu.

Původní podoba kuchyně před rekonstrukcí

„Kuchyň se mi daří držet stále čistou i přesto, že je v provedení bílá - lesk. Tuto barvu jsem zvolila, jelikož mám ráda světlejší odstíny a bílá mi přijde nadčasová. Dalším důvodem je, že odráží světlo a kuchyň působí světleji,” uzavírá svůj dopis Nikola.