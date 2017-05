Soutěž od roku 1996 vyhlašuje společnost Model Obaly, do jejího 22. ročníku se přihlásilo 744 designérů z 57 zemí světa.

I v letošním ročníku měli mladí tvůrci dokázat, že kvalitní obal může být i zábavný. Ceny za nejpovedenější obaly na téma Open & Play (otevři a hraj si – pozn. red.) získali designéři z Kanady, Maďarska, Velké Británie a již tradičně ze Slovenska a České republiky.

1. místo Model Obaly Prize – Kateřina Puncmannová, Česká republika, Západočeská univerzita v Plzni – Obal na malířskou štětku a štětce

Nejvyšší ocenění Model Obaly Prize v kategorii Studenti vysokých škol a designéři do 30 let získala Kateřina Puncmannová.

Porota se letos na jejím vítězství jednoznačně shodla. Mladá autorka totiž navrhla nejen obal, do soutěže odevzdala i „do detailu dotažený koncept, který by se mohl okamžitě dostat do výroby”.

Obal má výraznou a hravou grafiku, po vyjmutí štětky z něj zůstává minimum odpadního materiálu. Obal se navíc jednoduchým složením přemění v malířskou čepici. Podle porotců má tento výstižný a praktický návrh velký marketingový potenciál.

2. místo – Zita Siránová, Maďarsko, Szent István University – Školní mléko

3. místo – Thomas Lavin, Velká Británie, University of Wolverhampton – papírová skládačka s nářadím RE:play

Druhé místo získala Zita Siránová z Maďarska s obalem na mléko. Jeho konstrukce umožňuje skládání a hru s geometrií.

Třetí příčku ve vysokoškolské kategorii obsadil Thomas Lavin z Velké Británie. Jeho obal re:PLAY je sám o sobě hrou. Klasický papírový materiál spolu se šrouby a matkami tvoří spletitou skládačku, která ukrývá různá nářadí.

Středoškoláci navrhli obaly na lentilky, mléko i boty

Soutěž je určena především mladým lidem a studentům. Proto má i méně obvyklou kategorii vyčleněnou pro středoškolské studenty. Její vítězkou se letos stala Barbora Semanová ze slovenských Košic, která do soutěže přihlásila svůj návrh obalu na lentilky.

Obal je vybaven prolomenou stěnou, díky které nedochází k natržení při otevírání a zavírání. Slouží také jaké hrací kostka, čímž autorka splnila letošní zadání Open & Play.

1. místo – Barbora Semanová, Slovensko, Škola užitkového výtvarníctva Košice – Příběhy lentilek

Druhé místo patří Anně Dvořákové z Plzně. Studentka navrhla obal na lahvičky mléčného nápoje, který slouží jako plocha deskové hry. Ze samotných lahviček na mléčný nápoj se pak stávají hrací figurky.

Třetí místo obsadila Dora Kolářová s obalem na boty, který je omotán skákací gumou. Porota ocenila nejen grafické zpracování, ale také výběr materiálu a účel balení.

2. místo – Anna Dvořáková, Česká republika, SOŠ obchodu, užitého umění a designu Plzeň – Actimel Game

3. místo – Dora Kolářová, Česká republika, Střední průmyslová škola Volyně – krabice na boty doplněná skákací gumou, která ji drží pohromadě, Obuj se a hraj

Soutěž pro studenty a designéry do 30 let udělila osmi výhercům ve dvou kategoriích celkem 75 000 Kč. Jednou z cen je také honorovaná stáž v Inovačním centru Model Obaly. Tu vyhráli designéři z Kanady Jamie Zabarte a Adrian Sutherland, kteří se budou moci seznámit podrobněji s výrobou a navrhováním různých typů obalů.

Speciální cenu centra vyhráli za papírový obal na kopačky, který se po rozložení stane fotbalovým hřištěm.

Cena Inovačního centra Model Obaly, Jamie Zabarte & Adrian Sutherland, Kanada, Conestoga College – Fotbalové hřiště v krabici

Organizátorem soutěže je společnost Czech design, která udělila i své vlastní ocenění. To získali Anna Kapiová a Adam Matyikanics z maďarské Eszterházy Károly University. Jejich obal na slunečnicová semínka je zároveň papírovým krmítkem pro ptáky.

Cena Czech design Anna Kapiová, Adam Matyikanics, Maďarsko, Eszterházy Károly University – Krmítko pro ptáky