Série Hvězdných válek se stala fenoménem na konci 70. a na počátku 80. let minulého století, kdy byla natočena první trojice filmů. Od té doby zájem o hrdiny a jejich příběhy po celém světě prakticky neutuchá.

S blížící se premiérou osmého dílu se proto na trhu objevují nové a nové doplňky, které nesou motivy této vesmírné ságy.

Posezení jako na dewbackovi



Americkému výrobci nábytku se podařilo získat licenci, a tak světlo světa mohla spatřit nejprve sedačka pro dva tvořená sochou ještěra dewbacka (čti: djúbek), na kterém jezdili vojáci impéria na planetě Tatooine.

Aby byla podobnost opravdu dokonalá, má sedačka v místě hřbetu přehoz, který vypadá jako deka pod sedlo. Vlastní posezení umožňuje dvojice rozměrných sedáků, k opření slouží dvojice velkých polštářů.

Pouštní ještěr dewbacka (na záběru z filmu) je předobrazem pro stylovou sedačku.

FOTO: Profimedia.cz

Sedačka je prvním kusem tematického nábytku, který firma vyrobila, zájemci ji mohou mít v přepočtu za 246 tisíc korun.

Han Solo v karbonitu



Každý fanoušek Hvězdných válek má hluboko v paměti vryté veškeré klíčové momenty z jednotlivých dílů.

K těm obzvláště ikonickým patří zamrazení pašeráka Hana Sola do karbonitu. Předcházelo mu dnes již nesmrtelné vyznání lásky, při němž princezna Leia volá na Hana: „Hane, miluji tě!” a pašerák na to s ledově klidným hlasem opáčí: „Já vím!”. Následně je zmrazen do temně šedého bloku, ze kterého vystupuje jen jeho obličej, ruce a hrudník.

Hana Sola si v sérii Hvězdných válek zahrál Harrison Ford. Právě jeho tvář bude mít neustále na očích majitel stylového psacího stolu.

FOTO: Profimedia.cz

A právě zmíněný blok je základem hned dvou stolů, konferenčního a psacího, které zájemci mohou vlastnit v přepočtu za 185, respektive 246 tisíc korun.

Konferenční stolek má základnu ze dřeva, na ní je uložen „karbonit” s Hanem Solem v životní velikosti, nad ním spočívá skleněná deska stolu. Ta má rozměry 2 x 0,74 m, výška stolu je půl metru.

Karbonitový blok se zamraženým Hanem Solem v životní velikosti je centrálním prvkem tohoto dvoumetrového konferenčního stolku.

FOTO: Profimedia.cz

Také deska psacího stolu je skleněná, i pod ní je uložen karbonitový blok s Hanem Solem (ve skutečnosti je z hliníku). Ten ovšem spočívá na jinak tradičně pojatém psacím stole z olejovaného dřeva, který má na pravé straně trojici zásuvek, na levé skříňku rozdělenou poličkou.

Rozměry desky stolu jsou identické s těmi u konferenčního stolku. Pouze výška se liší, psací deska je 0,9 m vysoko, prostor na nohy je vysoký 0,66 m.

Psací stůl s Hanem Solem v karbonitu nadchne zaručeně každého filmového fanouška.

FOTO: Profimedia.cz

Skrývající se Millennium Falcon

Jedním z dramatických okamžiků prvního filmu celé ságy nazvaného Nová naděje je moment, kdy se mladý Luke Skywalker snaží v hvězdné lodi Hana Sola (její název je Millennium Falcon) dostat za princeznou Leiou. Pronásledují je ovšem nepřátelé, a tak se Han schová s lodí na povrchu obřího asteroidu.

A právě tuto scénu ztvárňuje velice hezkým způsobem další konferenční stolek. Jeho základnu tvoří členitý povrch asteroidu s ukrytou lodí Millennium Falcon.

Stolek s lodí Millennium Falcon skrývající se na povrchu asteroidu je považován za nejdynamičtější prvek celé série nábytku inspirovaného Hvězdnými válkami.

FOTO: Profimedia.cz

S cenou 160 tisíc korun je nejdostupnější ze všech kusů nábytku a možná i proto podle výrobců také nejžádanější.

Základna stolku je vyrobena z uretanové pěny a laminátu. Deska stolu je z tvrzeného skla, samotný model lodi měří na délku přes půl metru.

Milovníky detailů potěší precizní provedení půl metru dlouhého modelu vesmírné lodi.

FOTO: Profimedia.cz