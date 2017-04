Co se stane, když k rekonstrukci bytu přizvete architekta a nejlepšího kamaráda v jedné osobě? Zaprvé o něj můžete velmi snadno přijít, protože do hry vstupují úplně jiné emoce, než když jste „obyčejný“ klient. Zadruhé můžete vztah upevnit a získat pro své bydlení to nejlepší.

Ukládání věcí v chodbě zajišťuje na míru vyrobený sloup s otevřeným a uzavřeným výsuvným botníkem a skříní na kabáty.

V případě Radka šlo o byt, který bylo třeba nejprve obnažit na dřeň a převrátit jeho dispozici naruby, aby se z něj mohlo vyloupnout vysněné místo k životu. Tento úkol svěřil kamarádovi, s nímž strávil léta ve školní lavici na gymnáziu, architektovi Pavlu Lejdarovi a architektonickému ateliéru Artikul.

Kuchyň s dispozicí do L vyrobili na míru truhláři. Kromě klasických horních a dolních skříněk nechybí ani promyšlená spíž na suché potraviny a malé spotřebiče.

Každá dlaždice obkladu za pracovní deskou z umělého kamene je složená z mixu 4 vzorů v několika variantách. Poskládat je tak, aby se motivy vedle sebe neopakovaly, byl další z rébusů pro architekty.

Největším nedostatkem Radkova bydlení byl stísněný panelákový dojem, kterým byt působil navzdory slušné rozloze 70 m2.

Interiéru vládnou neutrální tóny kombinované s akcenty v živých barvách. Jedním z nich je například obraz z Galerie Kvalitář.

Své udělaly také nepříliš šťastné zásahy předchozího majitele, který původní řešení z 50. let posunul k obkladům a výmalbě z éry zlatých devadesátek hrajícím všemi barvami. Tyto vady na kráse odstranili architekti změnou dispozice s otevřenou centrální částí, která v sobě spojuje obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem. Aby k ní však mohlo dojít, bylo třeba několik dalších poměrně náročných řešení.

Byt ukrývá řadu na první pohled neviditelných vychytávek. Například pracovní stůl, jehož deska se dá rozložit do tvaru písmene L, nebo propojení počítače s televizí.

Nástrahy rekonstrukce

V první řadě bylo třeba překopat rozvody, které vedou nyní v podhledové části předsíně. Ke slovu se přihlásila také přečerpávací stanice, která zajišťuje distribuci vody a odpadu mezi protilehlými částmi bytu. Tyto technologické lahůdky si vyžádaly i nadstandardní řešení úložných prostor, jejichž výroby se zhostili truhláři.

Ložnice vyzývá k odpočinku jemnou kombinací bílé a béžové. Čistý vzhled oživuje vliesová tapeta z kolekce Josephine od značky Lavmi.

Přečerpávací stanice se ukryla v útrobách části kuchyňské linky, která slouží zároveň jako spíž. Dříve obnažené stoupačky a kotel na toaletě skryla nová úložná stěna, v níž zbylo místo i na mycí prostředky nebo na kyblík s mopem.

Na kosmetické drobnosti je připravená polička a uzavřené boxy spojené se zrcadlem. Na pračku a špinavé prádlo je vyhrazen prostor v atypicky řešených umyvadlových skříňkách.

Hold českým značkám

Z původní podoby bytu zůstala jen parketová podlaha, která prošla repasí. Tu doplnil nábytek z dubového masivu a dýhy a neutrální odstíny šedé a krémově bílé.

Co nevyrobili truhláři, to bylo na Radkovo přání pořízeno v obchodech českých výrobců, jako je Ton, Lucis, Rott design nebo Lavmi.

„Jelikož jde o první vlastní bydlení, snažili jsme se jej pojmout maximálně nadčasově a ponechat i nějaký prostor k budoucímu dozařízení,“ konstatuje Pavel Lejdar a jedním dechem dodává, že v tomto ohledu má Radek jasně nastavené mantinely.

„Bohužel má tu smůlu, že jsme kamarádi, a tak se běžně stává, že když přijdu na večeři, všechno, co se mi nelíbí, sundávám a schovávám do skříní.“

Slovo architekta - Ing. arch. Pavel Lejdar „Velkým problémem řady bytů bývají poddimenzované úložné prostory. Ty jsme zde řešili atypickým nábytkem, který jsme nechali vyrobit s naprosto jasnou představou o tom, čemu konkrétně bude každá polička sloužit. S Radkem, který je ohromný systematik, jsme plánovali vše do detailu – při návrzích jsme zakreslovali skříňky na mycí prostředky, žehlicí prkno a další, aby opravdu všechno mělo své místo a byt mohl být dokonale funkční.“



Anna Martinková, www.modernibyt.cz