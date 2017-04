Je až neuvěřitelné, jak pod rukama ze špinavého a nevzhledného motoru vykvete nablýskaný designový kousek. Takový, u kterého by laika ani nenapadlo, že to byla opravdu funkční součást automobilu. Ale je to tak. Může za to představivost, vytrvalost a láska, kterou Štěpán Marek vlastně už odmala věnuje autům.

Ač jsou jeho výrobky skutečně designovými kousky, sám se designérem nazývat odmítá.

„Stále svou práci považuji za svého koníčka. To, že mě to živí, je příjemným benefitem. Odmala jsme s bráchou byli autíčkáři, protože tátu, který dělal lakýrničinu, to k vozům taky táhlo. U mě se to posunulo trochu jinam. V podstatě jsem to řemeslo dovedl ad absurdum,“ říká Štěpán Marek.

Muž, který si plní sny

Na prahu dospělosti začal renovovat hliníkové disky a přinesl technologii strojního leštění. Pak se chtěl podle svých slov posouvat dál.

„Prvotním impulsem pro mě bylo sledování pořadu Top Gear, kde měli nějaký pracovní stůl, který podle mě nebyl dobře zpracovaný. A tehdy jsem si řekl, že by bylo hodně zajímavé nějakou součástku vyladit jako šperk.“

Komplet z jaguáru

FOTO: Archiv Štěpána Marka

Začal vyrábět luxusní stoly a postupně začal navrhovat celé interiéry. Například z motoru vozu Ferrari dokáže vyrobit unikátní stůl, ke kterému navrhne a dodá originální koženou sedačku kombinovanou s kvalitně zpracovaným dřevem, vše doladí stropním svítidlem. Vytváří dokonalost pro muže, kteří si plní své sny…

Jedním takovým byl jeho zákazník, kterému Štěpán Marek dělal interiér. Pán je sběratelem vozů Ferrari, a tak zadání obsahovalo originál komponenty této značky.

„Když jsem viděl zbytek interiéru, navrhl jsem ke stolu i sedačku. A pána to natolik oslovilo, že místo čtyř jsme jich nakonec dělali šest. Sedačky byly designově navržené ke stolu, aby to nějakým způsobem korespondovalo. Například jejich prošití bylo stejné jako ve Ferrari 355,“ říká.

I z tohoto příkladu je vidět, že cílová skupina zákazníků se rapidně liší od běžných automobilových fanoušků.

„Přerůstá to hranice. Když jsem začínal, jezdil jsem na výstavy do Itálie, Německa, pak jsem zjistil, že člověk nezná Prahu a jezdí do světa. Takže jsem to obrátil. I u nás je obrovský potenciál,“ vysvětluje Štěpán Marek.

Štěpán Marek nezapomněl ani na značku Mercedes.

FOTO: Archiv Štěpána Marka

Součástky na své výrobky shání doma i za hranicemi. „Audi, BMW, Mercedes jsou dostupné věci. Maserati, Ferrari, Lamborghini už jsou horší, ale dá se to. Když se vyskytne nějaký zajímavý motor nebo součástka, tak samozřejmě kupuji. Mám skladem motory bentley, ferrari, mám disky z formule 1 na celý interiér.“

Velká srdcařina

Většinu věcí dělá sám a má k tomu své vysvětlení. „Když někomu zadávám nějakou práci, vždycky si říkám: A dají tam to srdce? Budou mít správný přístup, nebudu hledat chyby? Pořád je to totiž pro mě velká srdcařina,“ vysvětluje.

„Mám člověka, který mi dělá zámečničinu a umí špičkově vařit hliník, tak je to tak, že u něj stojím a říkám mu, že bych si to představoval takhle, takhle a takhle. A on mi nějakým způsobem musí vysvětlit, jestli to lze nebo nelze provést. Ale povrchové úpravy, což je alfa a omega věcí, se samozřejmě snažím dělat sám, protože jsem detailista.“

Stůl z motoru vozu Audi

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Jeden stůl z motoru auta obnáší kolem 150 hodin práce. „Není to akce na víkend. Když k tomu člověk přistoupí s nějakým citem, je tam velké množství broušení, aby to vypadalo přirozeně. Výsledný vzhled motoru nikdy neodpovídá skutečně používanému.“

To mohu potvrdit. Vůbec by mě nenapadlo, že prosklenému stolu se zajímavým lesklým kovovým uzemněním dominuje ještě před časem používaný motor z audi.

Protože se jedná o dostupnější automobil, zajímá mě cena stolu. „Počítejte, že stůl vychází na padesát tisíc, tady ten konkrétní vyšel na 75 tisíc korun,“ říká Štěpán Marek.

Nyní se připravuje na červnovou motoristickou slavnost Legendy, kde by chtěl prezentovat interiér, který navrhl.

Stůl z ozdobných disků vozu Porsche

FOTO: Archiv Štěpána Marka

A tak v tuto chvíli připravuje stůl, sedačku, stropní svítidlo, police a komodu. Vše s vůní benzínu.

„Před rokem jsem si řekl, že nechci dělat jenom stoly, ale celé interiéry. Částečně mě svazuje, když přijdu do hotového interiéru a musím tam zasadit stůl. V uvozovkách ho svým způsobem ohýbám k tomu interiéru. A tak vlastně vznikly celé interiéry s vůni benzínu, protože tam je to mé autíčkářství. Benzín je z nich na první pohled vidět.“

Nakonec to byla také jedna z výstav, kde před pár lety prezentoval renovaci disků, která pro něj znamenala vykročení umělečtějším směrem.

„Hned na první výstavě se jedna věc prodala, a tak jsem si řekl, že by to mohla být cesta. Ale je to vnitřní boj. A stále si posouváte vlastní limity, také ty finanční. Dobře, takový stůl stojí nějaké peníze. Když to bude z ferrari komponentů, bude to dvakrát víc a už je to drahé, říkáte si. Přitom zákazníci to takhle vůbec nevnímají,“ vysvětluje. Doma ale zatím stůl vonící benzínem nemá.

„Ačkoli mě žena podporuje, v tuto chvíli vyhrála bezpečnost našich potomků,“ říká s úsměvem Štěpán Marek a dodává, že není všem dnům konec.