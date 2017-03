Moderní dvoupodlažní dům 5 + kk se zastavěnou plochou 198 m2 je pěkně usazený na velkém pozemku v klidném brněnském předměstí. Paní domu si libuje v decentních barvách, které se odrážejí jak na fasádě, tak i všude v interiéru.

Fasáda má v přízemí šedý odstín a v patře bílostříbrný, což přispívá k zajímavému členění stavby.

Kuchyňskou sestavu si majitelka navrhla sama, stejně tak i veškeré další vybavení domu.

FOTO: www.modernibyt.cz

Exteriér na sebe upozorňuje také neobvyklými velkoformátovými okny. Uvnitř domu se prolíná šedá barva s bílou a tu a tam i s černou, která se objevuje na vybavení.

Ač je barev použito minimum, díky struktuře pohledového betonu, na stropech v přízemí a kresbě stěrky, jíž jsou pokryté zdi v hale, nepůsobí interiér nijak chladně ani sterilně.

Kuchyň z bílého lamina stejně jako další kousky nábytku do interiéru vyrobil na zakázku truhlář pan Zeman z firmy Dřevostyl.

FOTO: www.modernibyt.cz

Studené barvy také tu a tam oživí barevný designový doplněk, barevnou kulisu dokreslují výhledy z velkoformátových oken, jak jinak než do svěží zelené zahrady.

Prohlídka začíná



Do domu se vchází přes čtvercovou předsíň ústící z jedné strany do garáže a z druhé do hlavního obytného prostoru přízemí. Než se před očima rozprostře hala s propojenou kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem, vpravo nás dveře zavedou do majitelčiny pracovny, naproti do koupelny s toaletou pro klienty a do spíže.

Nedílnou součástí domu je majitelčina pracovna, která slouží také jako kancelář k přijímání zákazníků.

FOTO: www.modernibyt.cz

Paní Lucie má kromě své profese provozní v restauraci ještě zavedenou firmu na interiérový design, takže pracovna slouží také jako kancelář pro ni, její kolegyni i pro klienty. Má tak prý kancelář a showroom v jednom, neboť potenciální klienty může provést domem a demonstrovat tak svůj vkus a doufat, že se shodnou.

Je pro ni velmi důležité, aby byli s klientem naladěni na podobnou vlnu, neboť by se jí špatně zařizovalo něco, s čímž se vnitřně neztotožňuje.

Sklo slouží jako zábradlí na galerii v prvním patře a je protažené až do přízemí, kde kryje celou jednu stranu schodů.

FOTO: www.modernibyt.cz

Kousek od dveří kanceláří je schodiště opatřené skleněnou zástěnou, vyplňující prostor od podlahy ke stropu. Sklo pak pokračuje do patra domu, kde tvoří zábradlí.

Spolu při jídle i odpočinku



Velký přízemní prostor dělí zhruba na dvě poloviny pouze dva schody, z nichž horní je pro lepší orientaci v šeru nasvícený LED páskem. Nad schody se nachází kuchyňská sestava, pod schody obývací pokoj.

Dominantu celého prostoru tvoří otočný oboustranný krb, který dodává domu příjemnou náladu. Když je zapálený, rodina si může užívat atmosféru plamenů jak z pokoje, tak z kuchyně. Když krb zrovna nehoří, slouží jako pěkný solitér.

Určujícím prvkem domu jsou velkoformátová okna umístěná klasicky i netradičně. Jsou vybavena profily značky Inoutic a předokenními žaluziemi, které plní hned několik užitečných funkcí najednou. S místností krásně souzní svítidlo od firmy VIP nábytek.

FOTO: www.modernibyt.cz

Lucie prozradila, že velmi ráda vaří a dbá na to, aby se rodina pokud možno každý den sešla u společného stolu při večeři. Na vizáži i vybavení kuchyně si proto dala zvlášť záležet.

Základní barvou nábytku je neutrální bílá, která se přirozeně doplňuje se stěrkou i betonem. Sestavu se spotřebiči a skříněmi nechala zabudovat do zdi, čímž docílila čistého minimalistického vzhledu.

Ložnici dominuje černá kožená postel, kterou majitelé objevili na veletrhu na stánku firmy VIP nábytek. Pána domu uchvátila svým dynamickým a dost mužským designem natolik, že neodolal.

FOTO: www.modernibyt.cz

K přípravě pokrmů slouží varný ostrůvek s integrovanou varnou deskou, dřezem a myčkou. Nabízí ale také další úložné prostory a vinotéku. Při práci v kuchyni tak Lucie může komunikovat s ostatním osazenstvem či je přizvat k společnému kulinaření. Na ostrůvek navazuje jídelní stůl s šesti židlemi. Vejde se sem celá rodina i případná návštěva.

K ložnici rodičů náleží i koupelna se sprchovým koutem. Stejně jako šatnu ji od ložnice dělí pouze skleněná posuvná zástěna.

FOTO: www.modernibyt.cz

Přátelé mohou posedět u společného stolu v kuchyni nebo na terase či u bazénu. Luciinu pohostinnost jsme zažili v přímém přenosu – voňavou kávou nás přivítala a bez ochutnání nadýchaných moravských koláčků nás nenechala odejít.

O bydlení se příjemně povídalo i v pohodlné rohové sedačce, která je oproti plánovanému šedému provedení ve sněhově bílé kůži. K minimu nábytku v obýváku patří rafinovaně rozkládací konferenční stolek a TV stolek. Ze sedačky se nabízí pohled na galerii a díky velkoformátovým oknům i ven na zahradu.

Když se vytáhnou žaluzie, máte pocit, že jste na zahradě. Prvkem, který v této části nelze opomenout, je opět okno posazené v rohu pod stropem v úrovni galerie. Z vysokého stropu se spouští designové svítidlo.

Zastřešená terasa s profily Inoutic je dalším obytným prostorem, který zpříjemňuje a prodlužuje letní dny. Zajímavá dlažba je vyráběna na zakázku. K posezení nad kávou či drinkem zve ratanový bar.

FOTO: www.modernibyt.cz

V přízemí se ještě nachází ložnice rodičů s přilehlou koupelnou a šatnou. Z ložnice i obýváku je přímý vstup na terasu a zahradu.

Sourozenci mají své soukromí v patře domu, kde pro ně rodiče zařídili dva pěkné pokojíky vzájemně propojené koupelnou. Ke každému pokojíku ještě náleží šatna a toaleta. Na galerii se našlo místo také pro prádelnu.

Efektní a stoprocentně funkční

Jedním z určujících prvků domu jsou okna v minimalistickém bezrámovém provedení. Lucie prozradila, že vůbec nebylo jednoduché najít firmu, která by taková okna vyráběla a následně je i montovala.

Navíc v zadání zakázky byly kromě oken i dveře, garážová vrata, dvě brány, venkovní žaluzie s inteligentním centrálním ovládáním a zastřešení terasy. Nakonec se dohodla s firmou Šenk, která se o vše postarala.

Také pokoj dcery Nikoly si drží strohý minimalistický design, který oživuje dívčí růžová.

FOTO: www.modernibyt.cz

Petrův hokejový pokojík zdobí puky, plakáty, medaile a další suvenýry se sportovní tematikou. Že tady bydlí sportovec, je patné hned ve dveřích.

FOTO: www.modernibyt.cz

Nejnáročnější bylo vyřešit okna, protože šlo o atypické rozměry i umístění, některá dosahovala velikosti 3,5 x 2,4 nebo 4,5 x 1,3 m.

U velkoformátových oken musel profil unést až několik set kilogramů těžké zasklení, takže byly zvoleny profily Inoutic Eforte s trojsklem s hodnotou tepelné prostupnosti, jež dosahuje vysokého energetického výkonu.

Oba dětské pokoje propojuje koupelna s dvojumyvadlem, vanou a sprchovým koutem. Obklady a dlažba jsou od značky Rako.

FOTO: www.modernibyt.cz

Komplikovaná byla i instalace venkovních žaluzií, které jsou zakomponované do fasády tak, že při vytaženém stavu nejsou vidět. Předokenní žaluzie u takto velkých prosklených ploch fungují jako tepelný nárazník a v letních měsících zamezují přehřívání místností. Navíc jsou vybaveny i rádiovým ovládáním a větrným senzorem.

Lucie Martínková, www.modernibyt.cz