Kate se svým mužem Alanem ještě před 18 měsíci žila standardním způsobem, v pronajatém bytě v řadovém domě, jako většina obyvatel britských ostrovů. Na rozdíl od ostatních v takových podmínkách ale doslova trpěla. „Bylo to, jak kdybych měla nikdy nekončící chřipku,” popsala redaktorům serveru Daily Mail.

Trpí totiž tzv. syndromem mnohočetné citlivosti na chemické látky. A v běžném bytě byl její citlivý organismus neustále vystavován zátěži. Z předchozího manželského svazku měla však menší pozemek nedaleko městečka Chulmleigh v anglickém Devonu. S manželem se tedy rozhodli přestěhovat na venkov a žít v lůně přírody, pouze v karavanu.

Interiér stavby má jednoduché členění - hlavní obytný prostor plus dva pokoje.

FOTO: Profimedia.cz

To jim však úřady brzy zakázaly s odůvodněním, že pozemek je součástí chráněného krajinného území, které karavan hyzdí. Manželé tedy karavan opustili a místo něj si na zalesněném, svažitém pozemku z několika kmenů stromů, hlíny a slámy postavili chýši, kterou si pozvolna zařídili.

Zatímco v klasickém bytě majitelka trpěla neustálými chorobami, ve vlastnoručně vyrobené chýši je spokojená.

FOTO: Profimedia.cz

Hlavní místnost slouží jako obývací pokoj, kuchyň i jídelna dohromady. Při stěně je koupelna s horkou vodou ohřívanou v kotli. K obývacímu pokoji přiléhá dvojice pokojů. Kompostovací toaleta je umístěna venku.

„Všechno si děláme sami, sami si obstaráváme dřevo, využíváme dešťovou vodu, produkujeme si vlastní potraviny,” pochvaluje si Kate.

Manželé vedou v chýši plně soběstačný život s minimálním dopadem na okolní životní prostředí.

FOTO: Profimedia.cz

Kolem domu se brzy objevily první kusy drobného domácího zvířectva, až se domácnost manželů rozrostla na malou farmu. Alan se vzdal svého původního povolání ve městě a začal se naplno věnovat péči o zvířata a farmu, zatímco Kate pracuje na částečný úvazek jako pečovatelka. To jim k živobytí stačí.

Majitelé chýše si pěstují vlastní ovoce a zeleninu...

FOTO: Profimedia.cz

Po dostavění domu si manželé se zpětnou platností zažádali o stavební povolení. Jak ale říká paní Burrowsová, na úřadě se na plány stavby ani nepodívali a rovnou jí sdělili, že jí stavební povolení neudělí, protože její pozemek je na území, kde stavbu úřad prostě povolit nehodlá.

Navíc, jak se z místního stavebního úřadu dozvěděli redaktoři serveru Daily Mail, není prý v obecném zájmu, aby v kraji vyrůstala obydlí takto „na divoko” bez stavebních povolení. Manželé proto dostali lhůtu do konce roku, aby se z domku vystěhovali.

... a také chovají kozy, ovce a drůbež.

FOTO: Profimedia.cz

„Když dům opustíme, tak se za čas sám rozloží, ale kam se vrtneme my, to opravdu nevím. Představa, že bych se měla vrátit zpátky, mě děsí,” říká Kate a dodává: „Myslím, že je opravdu důležité, aby lidé jako my měli možnost žít trvale udržitelným způsobem na své vlastní půdě, když nepůsobí žádné škody.”