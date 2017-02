Jak vyplývá ze zprávy Společenstva kominíků ČR, dominantním zdrojem polétavého prachu v ovzduší jsou v Česku právě lokální topeniště domácností. Příčinou znečištění ovzduší je přitom nejenom špatně zvolený kotel, ale také špatný způsob topení v něm a v neposlední řadě zanedbané spalinové cesty.

„Pokud je jediný z těchto parametrů nedostatečný, je špatný celý výsledek,” vysvětluje Jaroslav Schön, prezident Společenstva kominíků ČR.

Od začátku loňského roku upravuje čištění, kontroly a revize spalinové cesty novela zákona o požární ochraně, která nahradila nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Kominíci od té doby s potěšením sledují, že se lidé při topení chovají zodpovědněji.

„Od loňského roku častěji zvedáme telefony a vyjíždíme do terénu na čištění a kontroly spalinových cest. Zároveň však cítíme, že česká veřejnost je už trochu unavená z dalších a dalších regulací. Proto lidem vysvětlujeme, že se v praxi vlastně zase tak moc nezměnilo. U plynových kondenzačních kotlů se podmínky dokonce zmírnily. I nadále však platí to nejdůležitější. Kdo chce bezpečně vytápět domácnost, měl by minimálně jednou za rok zavolat kominíka,“ říká Schön.

Jak správně topit

Přední český odborník na spalování tuhých paliv, Ing. Jiří Horák, Ph.D. z Vysoké školy báňské v Ostravě vypracoval se svým týmem desatero správného topení, které nazval „Smokemanovým desaterem”. Správné topení má vliv nejenom na čistotu ovzduší, ale také na trvanlivost topidla i spalinových cest a jejich čistotu: 1. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z tvého komína.

2. Suš dřevo minimálně jeden až dva roky.

3. Nespaluj odpadky.

4. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus.

5. Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou za dlouhý čas.

6. Pravidelně čisti kotel a komín.

7. Používej moderní kotel či kamna.

8. Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C.

9. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ.

10. Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused.

Bez závislosti na druhu paliva by spalinové cesty (tj. komín) měl alespoň jednou za rok zkontrolovat, a v případě potřeby samozřejmě i vyčistit, odborník, tedy profesionální kominík.

Je-li řeč o komínu, nejsou míněny pouze ty, které odvádějí spaliny od topeniště, kde se spaluje pevné palivo. Jsou tím míněny i komíny plynových zařízení. Spíše než vznik požáru v jejich případě majiteli při zanedbání čistoty a kontroly hrozí otrava oxidem uhelnatým.

Společenství kominíků ČR na svém webu nabízí kromě jiných informací i seznam kominíků, kteří jsou členy profesního sdružení. U nich je proto možné zaručit, že jsou vyučeni v oboru, mají živnostenský list a jsou pravidelně školeni.