O svém koníčku a především o zařizování bytu si Martina vede blog a díky němu, jak sama poznamenává, se pomalu z dekoratérky - amatérky stává dekoratérkou profesionálkou, protože její práce se mnoha jejím čtenářům velice líbí.

Martina s manželem se nebojí kombinace různých materiálů, ba dokonce ani stylů. Výsledkem je osobitý ráz každé z místností.

„I já jsem před léty podlehla kouzlu skandinávských interiérů a zamilovala se do čistoty a jednoduchosti bílých místností. Které, jak by se mohlo zdát, vůbec nepůsobí sterilně a neútulně,“ říká Martina, která stejně jako Skandinávci protepluje bílý interiér spoustou doplňků z přírodních materiálů.

V jejím případě to jsou hlavně kusy dřevěného nábytku, nebo alespoň něčeho proutěného.

V obývacím pokoji, stejně jako v ložnici, jsou původní dřevěné podlahy, zbroušené a vybělené.

Sama si ovšem ráda natírá a přetírá různé prvky a kusy mobiliáře na bílo. Příkladem může být komoda, kterou získali s manželem už společně s bytem. Byla původně nalakovaná bezbarvým lakem, aby dobře vynikl masivní materiál - borovice. Aby její vzhled nejenom osvěžila, ale také poněkud modernizovala, vyměnila Martina na komodě také úchytky.

Atmosféru každé místnosti pomáhají navozovat spousty drobností a detailů.

Hodně práce měla čtenářka i její manžel s podlahami v některých místnostech v bytě, například v obýváku a ložnici. Byly sice prkenné, ale poněkud zanedbané.

Místo prostého zakrytí například kobercem se manželé rozhodli pro náročnější, ale efektnější cestu - podlahy pěkně zbrousili, vyplnili spáry v nich a vše pěkně znovu natřeli. Jak jinak, než na bílo.

V bytě jsou pěkná kachlová kamna, která hezky doplňují jídelní kout.

O Vánocích se pak manželé dočkali i nové postele (do té doby spali na matracích narovnaných přímo na zemi), která je rovněž z masivního dřeva, tentokrát jasanového.

Také v kuchyni hraje hlavní úlohu bílá barva. Nejenom doplňky, ale i nádobí je bílé.

Velikou pozornost věnovala čtenářka vybavení kuchyně a pochvaluje si práci, kterou na jejím zařízení odvedl manžel. Vše je totiž jeho vlastním dílem.

„Je úžasná (kuchyň). Pidi, ale praktická. Tady jsem si taky zanatírala až až. Police, dvířka... A jelikož jsem detailista - nádobí musí být samozřejmě také bílé,“ poznamenává s nadsázkou Martina.

Také v kuchyni bílou barvu doplňuje dřevo a jeho přírodní barva.

Své nadšení pro bílou barvu Martina nebrzdila, ani když přišla řada na knihovny v obývacím pokoji. Nejprve byly samozřejmě v barvě přírodního dřeva. Čtenářka ale měla stále pocit, že je na nich příliš patrný usazující se prach, připadaly jí moc tmavé. Přišlo jí, že ani příliš se zbytkem interiéru neladí. V jejich případě proto hmátla po štětci a plechovce bílé barvy. Stoprocentně ovšem spokojená stále není.

„Jednou se jí chci zbavit a vůbec všech těch "krámů" uvnitř. Chtěla bych všechno někam schovat a uklidit a mít jen nízkou dlouhou skříňku. Jednou se dočkám,“ slibuje si.

V dětském pokoji zavládly námořnické barvy.

Patrně největší energii a také invenci ovšem Martina společně s manželem vydali na zařízení dětského pokoje. Pokojík stylizovali ve veselém, světlém námořnickém stylu. Paletu v této místnosti rozšířili o různé odstíny modré a červenou.

„Nejdřív mě rozčilovaly komody v neurčité barvě břízy, ošklivá folie. Chtělo to sjednotit. Komody jsou dočasné a byly za pár korun. Bylo mi tedy jedno, jestli něco zkazím. Stačila plechovka Eternalu a šla přetřít i folie. Místo úchytek velké knoflíky a bylo to. Děti měly nový kus nábytku,“ prozrazuje na svém blogu.

Renovace staršího nábytku tak, aby byl sladěn se zbytkem domácnosti, je tím, co čtenářku velmi baví.

Malým námořníkům nechybí ani úložný prostor v podobě pravé námořnické truhly, které ovšem zatím chybí kování, jak si maminka uvědomuje, a proto také počítá s jeho doplněním. Časem patrně z bílé barvy na truhle sleví a natře ji na nefalšovanou pirátskou černou.

Pracovní stůl v dětském pokoji

„Mám ráda efektivní, ale zároveň jednoduchá a hlavně levná řešení. Většinu z těch věcí ani nebrousím, jen umyju a barvy stále drží. Nebojte se DIY projektů (Do it yourself - Udělej si sám). Buďte originální, nápadití, bez zábran a zkoušejte. Radost z vlastnoručně restaurovaného nábytku je obrovská,“ doporučuje Martina.

Dívčí část pokoje je laděna do červena, klučičí do modra.