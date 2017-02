Hloubkově mořené, vertikálně kladené obložení domu doplňuje na pohledově méně viditelných stranách betonová stěrka. Dřevo souzní s nedalekým lesem, dům je umístěn pod východním zalesněným svahem Ještědského hřbetu.

Hanychovský dům má abstraktně-geometrické tvary, které svědčí o hledání čisté, možná až přísné krásy.

Betonová stěrka se stala jedním z mála dekorativních detailů.

FOTO: Slavné vily Libereckého kraje

Autorka stavby Jana Medlíková patří k mladší generaci architektů, podílela se ale už (mimo jiné) na zařízení interiérů libereckého magistrátu a na návrhu libereckého Intersparu. Pestrost tvorby je u ní široká.

V případě zmíněného domu chtěli klienti vytvořit bydlení pro rodinu s dvěma malými dětmi. Proto dům leží v obytné zahradě, nedaleko od lesa. Od vjezdu, kde jsou umístěna i stání pro auta, lze dojít pěšinou k domu.

Zastřešené předdveří je rámované domovní stěnou a na druhé straně opěrnou zídkou z pohledového betonu. Z malé předsíňky se vstupuje do schodišťové haly, umožňující příchod do obývacího pokoje nebo do tzv. herny.

Obývací pokoj, spojený s kuchyňským koutem, má díky velkému oknu krásný výhled na Liberec a Jizerské hory.

Interiér je zařízený v celkem minimalistickém duchu.

FOTO: Slavné vily Libereckého kraje

Zastínění zajišťují venkovní horizontální žaluzie. Centrálním prvkem pokoje je krb umístěný téměř přesně ve středu domu.

Halu, obývací pokoj a hernu oddělují posuvné dveře, jejich zasunutím se dá vytvořit téměř jednotný kontinuální prostor.

Obývací pokoj a jídelna mají velkorysé rozměry.

FOTO: Slavné vily Libereckého kraje

Vnitřní stěny jsou z pohledového betonu. Celkové řešení interiéru, i díky posuvným dveřím, připomíná japonské pojetí prostoru a estetiky. Ke schodišťové hale, která zprostředkovává spojení mezi přízemím a patrem, přiléhají koupelna a technická místnost.

V patře se nachází vedle další koupelny a samostatného WC hlavně pracovna, ložnice rodičů a dětský pokoj. Ten je možno dle potřeby rozdělit na dvě samostatné místnosti.

Přirozené osvětlení tohoto prostoru zajišťuje pásové okno, směřující k jihu. Vytápění domu zajišťuje tepelné čerpadlo systému země-voda, které v případě potřeby doplňuje výše zmíněný centrální krb.