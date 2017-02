Barvy mají vliv na lidskou psychiku a vhodným výběrem barev a jejich kombinacemi můžete v bytě dosáhnout vnitřní rovnováhy a pocitu bezpečí. Ing. arch. Otakar Chochola, který se uměním Feng shui dlouhodobě zabývá, přikládá barvám velkou důležitost.

Barevná kolekce Kartell by Laufen – nábytek je dostupný v provedení bílá, černá, šedá, oranžová, švestková a bordeaux.

„Barvy mají obrovskou energii, dokážou stimulovat, povzbudit, ale i paralyzovat. Při zařizování interiérů je proto důležité odezírat barvy z přírody. Příroda nám napovídá, co je přirozené a s čím bychom měli splynout.“

Správná volba barev



Výběr barev je jednou z nejjednodušších možností, jak v místnosti správně rozložit energie. Ve Feng shui jsou čtyřmi nejoblíbenějšími barvami červená, bílá, černá a zlatá. Používejme proto jejich kombinace po celém bytě.

Vzhled obkladů Zoom Dekor dává koupelně Tigo zcela nový rozměr, působí moderně i vzdušně, přináší svěžest a osobitost především pro ty, kteří milují barvy.

FOTO: Jika

Teplé barvy jsou charakteristické veselostí, lehkostí a pozitivními účinky na psychiku. Teplé odstíny zpravidla místnost oživují a celkově prostor rozšiřují. Hodí se do pracovny nebo dětského pokoje. V těchto místnostech se nebojte použít intenzivní barvy jako žlutou nebo červenou. V pokoji by však neměly převažovat. Studené barvy vyzařují čistotu a svěžest. V místnosti ustupují do pozadí. Se studenými odstíny nešlápnete vedle v pracovně nebo koupelně.

Co vyjadřují barvy?



Podle učení Feng shui představují pět základních elementů:

Oheň reprezentuje červená, oranžová a růžová, které vyjadřují vášeň, energii a intimitu.

Země v sobě skrývá světle žlutou, barvy písku a béžovou, ty stojí za stabilitou a výživou.

Kov zahrnuje bílou, šedou a stříbrnou, jež jsou spojené s čirostí a přesností.

Voda je modrá a černá, od nich lze čekat klid, lehkost i svěžest.

Dřevo reprezentuje hnědá a zelená, obě znamenají zdraví a vitalitu.

Harmonie v koupelně



Koupelna má sloužit především jako prostor pro relaxaci a očistu, proto by měla být oázou klidu. Pokud je to možné, dveře do koupelny vždy zavíráme. V ideálních podmínkách má být koupelna oddělena od toalety. Tady platí, že by záchodové prkénko mělo být vždy sklopené. Prkénko nahoře totiž vede k úniku pozitivní energie z domu.

Sprchové vaničky flush-too-floor ze smaltované titanové oceli umožňují sprchování bez bariér, zároveň lze využít nabídku 22 matných barev přizpůsobených nejnovějším trendům v designu koupelen.

FOTO: Bette

Z pohledu Feng shui jsou překážkou také kapající kohoutky, které navozují energii nerozhodnosti. Zrcadla mají v koupelně pozitivní efekt, ale na stěnách by neměla být více než dvě. Prázdné obaly a nepoužívanou kosmetiku určitě ihned vyhoďme. V koupelně platí jednoznačné pravidlo „méně je více“.

Tvary, barvy, materiály



Současné trendy si žádají kombinace různých tvarů, barev i materiálů. I zdánlivě neslučitelné a neobvyklé má své kouzlo.

Dlažba ze série Era na matném povrchu nechá vyniknout vysoký reliéf s designem rustikálního dřeva naprosto originálně. K dostání je ve čtyřech barevně odlišných typech dřeva, a to třešně, břízy, dubu a buku.

FOTO: Rako

V koupelně volíme spíš světlé tóny. Pastelové barvy pak vybíráme i pro ručníky a rohožky. Prostor se tím opticky prosvětlí a zútulní. Velký návrat v poslední době zaznamenala bílá barva, která se dnes považuje za znamení luxusu spojeného s vysokou kvalitou.

Pestré obklady si vyberou milovníci veselých koupelen.