Bytová stavba stojí ve svahu, na konci slepé ulice ve vilové čtvrti. Nabízí výhled na Smíchov a Strahov, kolem je dostatek zeleně. Nepočetná rodina zde nalezne příjemné útočiště před velkoměstským ruchem.

Vpravo od vstupních dveří je za zasunovacími dveřmi velká šatna.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Dostatek místa



Z předsíně lze přímo projít do spojené kuchyňské a obývací části. Dále pak z chodbičky do koupelny (vana, WC, dvě umyvadla) na straně jedné a do dětského pokoje a do ložnice na straně druhé.

Kuchyňská linka zahrnuje vestavné spotřebiče, skříňky a mycí centrum. Varná deska je umístěna na ostrůvku se zásuvkami.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

V předsíni je vpravo od vstupních dveří velký šatník oddělený zasunovacími dveřmi. Na protější zeď lze umístit předsíňovou stěnu.

Za zmínku také stojí využití částečně skryté niky v obývací části, kam se vejde pohodlná rohová pohovka i konferenční stolek.

Směrem od kuchyně se nabízí výhled přes terasu do okolní krajiny. Pískovcové tapety s 3D efektem na stěně vypadají jako oddělené pásy.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Policové systémy v obývacím pokoji rozšiřují možnosti ukládání drobných dekoračních předmětů a knih. Police podobného typu najdeme na chodbě, v dětském pokoji i v ložnici.

Šatní skříně v obou klidových pokojích využívají takřka celou výšku místností, jsou bílé, nenápadné. Na konci chodby za ložnicí je velká komora, která slouží k umístění sezónních věcí.

Pohovka s konferenčním stolkem je od kuchyně a jídelny částečně oddělena stěnou.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Moderní řešení



Kuchyňský kout je propojený s jídelní i obývací částí. Z pokoje se dá projít prosklenými dveřmi přímo na 11 m dlouhou terasu. Její krytina je z běleného smrku.

Kuchyň tvoří tradiční linka a varný ostrůvek, nad nímž je zavěšen designový odsavač par. Nábytek v této části vyrobila truhlářská firma na zakázku podle návrhu architekta. Materiálem je lamino v kombinaci bílá-vysoký lesk a dřevodekor v černém odstínu.

Dětský pokoj pro chlapce ve školním věku má vše potřebné: skříň, police i stůl.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Pracovní deska v dekoru pískovce je vyrobená postupem zvaným postforming (ohýbání laminátů do křivek po samotném nalaminování na podklad). Její zakřivené hrany jsou tak esteticky atraktivnější než ostré přechodové.

Efekt tapet



Tapety s 3D efektem na zdech v předsíni a v obývací části navazují na dekor pískovce použitého na pracovní desce kuchyně a pomáhají pocitově zateplit vlastní interiér. Jsou omyvatelné, což je v části u kuchyně praktické.

Celý bytový prostor opticky propojuje plovoucí dřevěná podlaha v odstínu dub. Pod ní je podlahové vytápění zajištěné elektrickými rohožemi.

Stěnu naproti posteli pokrývá černobílá fototapeta, která opticky zvětšuje místnost.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Fototapeta v ložnici opticky zvětšuje místnost a dodává jí poměrně jednoduchým způsobem specifickou atmosféru. Nenápadná černobílá fotografie přitom nijak neruší ani nepůsobí agresivně.

Dvě umyvadla urychlí ranní provoz v koupelně.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Tip architektky - Ing. arch. Anna Lacová

Varné centrum jsem orientovala tak, aby měl člověk při hlavních činnostech v kuchyni výhled z okna místnosti, který je na tomto projektu opravdu mimořádný.

Z 11 metrů dlouhé terasy se nabízí výhled na Strahov a Smíchov. Terasa v teplých měsících zvětšuje obytný prostor.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Varný ostrov umožňuje i logické propojení kuchyně/jídelny a zároveň cloní hlavní pohled z obývací části na kuchyňskou část s dřezem.