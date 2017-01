V několikapatrové sauně jsou elektrická kamna, ochlazuje se prostřednictvím kádě s vodou a venkovní sprchy. Návštěvníkům je k dispozici i převlékárna, ručníky a deky jsou k dispozici v rámci ceny za vstupenku.

Kapacita je díky velkému zájmu navýšena na deset osob. Pokud ale chcete architektonicky zajímavou saunu navštívit, je třeba si v galerii rezervovat termín.

Sauna v bývalém doku ve švédském Gothenborgu od Raumlaboru má průmyslový vzhled.

FOTO: archiv Galerie Jaroslava Fragnera, Raumlaborberlin

Saunování je typickou společenskou a relaxační aktivitou severských zemí. Skandinávský design se u nás v posledních letech stává stále oblíbenějším a spolu s ním i skandinávské zvyky včetně saunování.

Důkazem toho je vznik řady veřejných saun v hlavním městě, netradiční projekty typu přírodní sauna v Mokropsích nebo Lázně na lodi se saunou s výhledem na Pražský hrad.

Sauna Sami Rintala v norském Saltu pojme desítky lidí.

FOTO: archiv Galerie Jaroslava Fragnera, Salted.no

Sauny jsou nejen funkčním prostředím, ale také architektonickým a designérským dílem. Právě z tohoto hlediska je ukazuje výstava v Galerii Jaroslava Fragnera.

Představují se sauny z různých koutů světa i různých období, návštěvníci se dozví o tradicích saunování ve Skandinávii, Rusku, České republice nebo třeba u Eskymáků nebo indiánů.

Plovoucí sauna od H3T Architekti vznikla v Čechách.

FOTO: archiv Galerie Jaroslava Fragnera, archiv H3T Architekti

K vidění je dřevěná, prosklená, betonová, mobilní sauna na kolečkách, sauny umístěné na vodě i pod zemí. Nechybí ani práce slavných architektů, třeba skandinávského architekta Samiho Rintaly nebo berlínského ateliéru Raumlabor.

Sauna Sami Rintala v norském Saltu zaujme originálně řešeným interiérem a písčitou podlahou.

FOTO: archiv Galerie Jaroslava Fragnera, Salted.no

„Saunování má silnou tradici i v České republice. Lázeňství na našem území bychom mohli datovat již od středověku, vždy bylo spojováno s kvalitní architekturou, a mnoho předních tvůrců se podílelo na vzniku zajímavých realizací pro sportovní, zdravotní, očistné i relaxační aktivity,“ říká ředitel Galerie Jaroslava Fragnera Dan Merta.

Sauna v bývalém doku ve švédském Gothenborgu od studia Raumlabor i pražské Lázně na lodi od H3T Architekti mají inspirativní interiér.

FOTO: archiv Galerie Jaroslava Fragnera, Raumlaborberlin, archiv H3T Architekti

Na vzniku výstavy se podílel i ateliér H3T v čele s Vítem Šimkem, propagátor saunování a šéfredaktor revue Bazén & sauna Jiří Kouba a Karel Dyntar, zakladatel a majitel české společnosti Dyntar, zabývající se výrobou saun. Na únor jsou v rámci výstavního programu připraveny jejich přednášky.

Výstava probíhá do 10. března na adrese Praha 1, Betlémské náměstí 5a. Otevřeno je od úterý do neděle od 11 do 19 hodin.