Starší muž, který je již v důchodu, tráví stále dost času v hlavním městě. Čím dál více času ovšem hodlá pobývat v klidném prostředí, kde se může navíc věnovat svému koníčku - výrobě keramiky. Jeho představy byly, jak architekt říká, veskrze prosté.

Architekt při návrhu domku nezapomněl ani na terasu. Ta má část s výhledem i ze tří stran chráněný prostor.

FOTO: Hiroshi Ueda

Sedlová střecha s mírným sklonem poskytuje dostatek chráněného prostoru pro přechod z domu či dílny do auta suchou nohou.

FOTO: Hiroshi Ueda

Stavba je klientovým druhým domovem. Ten si přál, aby byl vstup do domu zastřešen, stejně tak i přímý vstup do hrnčířské dílny. Důvod je prostý - chtěl se dostat z domu a dílny do auta za každého počasí suchou nohou.

Dalším přáním bylo, aby měl dům tři ložnice a celková atmosféra v interiéru měla spíše uklidňující účinky, než aby oslňovala návštěvy.

Hlavní komunikační tepnou v domě je centrální chodba vymalovaná v syté červené barvě. Ta slouží zároveň jako galerie.

FOTO: Hiroshi Ueda

Architekt záměrně zvolil do chodby živou červenou barvu, která má obyvatele i jeho návštěvy nabít energií.

FOTO: Hiroshi Ueda

Architekt proto pro svého klienta vytvořil tři návrhy, z nichž se vybral jeden, který se velice blížil skutečně realizovanému projektu.

Vlastní stavba stojí na pozemku o výměře 652,51 m2, s terénem ve tvaru mírného kopce. Právě na vrcholu tohoto kopce je dům usazen a tak některé jeho části působí dojmem, jako kdyby visely volně ve vzduchu.

Kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem jsou vloženy do společné místnosti.

FOTO: Hiroshi Ueda

Interiér ostatních místností v domě působí skutečně poklidně.

FOTO: Hiroshi Ueda

Srdcem stavby je centrální chodba, která kromě propojení všech místností v domě má ještě jednu významnou funkci - slouží zároveň jako galerie, tj. jako místo pro výstavu uměleckých děl. Tato hlavní tepna je navíc vymalovaná sytou, tmavě červenou barvou, jež má za úkol obyvatele domu i jeho návštěvníky nabít energií.

Venkovní terasa má chráněnou i otevřenou část.

FOTO: Hiroshi Ueda

Stejnou barvu pak lze objevit na stropech v pokojích, kde jsou vytvořeny zvláštní podlouhlé a nasvícené niky. Díky tomu každý z pokojů vzbuzuje pocit, jako by se člověk z postele díval na západ slunce.

V každém pokoji nechal architekt ve stropě niku, jejíž vnitřek je vymalovaný známou tmavou červenou barvou a zároveň je nasvícený. Výsledný efekt vzbuzuje dojem, jako když se člověk dívá oknem na západ slunce.

FOTO: Hiroshi Ueda

Pokoje hostů jsou uspořádány zrcadlově.

FOTO: Hiroshi Ueda

Dům svému majiteli nabízí užitnou plochu 192 m2. Architekt vnitřní prostor navrhl jako syntézu dvou základních pohledů, které si během své dlouholeté praxe vytvořil. (Architekt je autorem knihy Architektura jako rám.)

Většina místností má být pouze nenápadným rámem pro obraz, který svým životem a také svými každodenními drobnostmi „namaluje” majitel domu. Zároveň však architekt do domova svého klienta začlenil prvky, které jej mají také trochu stimulovat a nabíjet.

Půdorys domu

FOTO: O.F.D.A.