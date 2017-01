Mnozí vnímají výtvarné umění jako cosi nedostupného, co je tu pro skutečné znalce. Bojí se, že obrazům nerozumějí nebo si je nemohou dovolit. Ale tak tomu není. Obraz je krásný bytový doplněk, a tak si prostě kupme, co se nám líbí, co nás oslovuje.

Výtvarník Matyáš Maláč má zájem o rostlinné motivy, krajinu a květinová zátiší. Obraz Bez názvu má rozměr 30 x 42 cm, pastel na papíře, cena 3900 Kč.

FOTO: ArtBanana (2x)

V galeriích najdeme od profesionálních výtvarníků díla rozmanitých stylů, velikostí a barevného provedení. Interiér s takovým obrazem získá punc jedinečnosti, udělá radost každý den.

Výtvarné dílo s námi může putovat celý život, stěhovat se na novou adresu. Nebo se stát hezkou vzpomínkou, která se s láskou dědí z generace na generaci.

Koupit umění není složité

Můžeme si projít pár zavedených kamenných galerií, nechat na sebe obraz působit, vnímat atmosféru a vůni barev. Je to určitě cesta, zvláště když víme, že tam najdeme oblíbeného autora.

Ale co když tápeme, hledáme, tříbíme si vkus a nemáme srovnání? Nebo se dokonce stydíme do galerie vstoupit…Pak je snazší krok podívat se na online nabídku.

Serhij Ďakiv je ovlivněn současnou graffiti scénou. Jeho obrazy vznikají intuitivně, dává důraz na kompozici, pohybuje se v abstrakci. Obraz Bez názvu, velikost 70 x 100 cm, akryl a pastel na papíře, cena 3500 Kč.

Kvalitní obrazy za příznivou cenu nabízí třeba ArtBanana, jež sdružuje stovky profesionálních umělců, kteří pravidelně vystavují. Kurátor online galerie Ján Gajdušek vybírá pečlivě práce autorů mladé a střední generace. Někteří jsou na uměleckém trhu již zavedení, jiní na počátku své kariéry.

Motiv, barvu a styl obrazů můžeme sladit i s bytovým zařízením, a podtrhnout tak celkovou atmosféru prostoru.

FOTO: Designor

Mezi stovkami obrazů se zorientujeme snadno. Seřazené jsou v několika kategoriích: podle autorů, použitých technik, barvy, stylu, velikosti a ceny (více jak polovina děl je pod 5000 Kč).

Určitě oceníme, že galerie doručí pečlivě zabalenou a pojištěnou zakázku až k nám domů.

Obraz žije s námi

Volba výtvarného díla je subjektivní záležitost, ale nad tím, kam s ním, se musíme trochu zamyslet. S obrazem lze doslova kouzlit. Umí zdůraznit styl interiéru, atmosféru, poodhalit něco z osobnosti majitele.

Velký, rozměrný obraz se stane dominantou celé místnosti. Aby vynikl, dáme mu prostor z obou stran i před ním. Podle odborníků by měl být umístěný o něco výše, než je doporučovaná výška (spodní třetina obrazu je obvykle ve výšce očí). Obraz věšíme s pomocí druhé osoby, protože správné místo lze několikrát překontrolovat.

Rezidence Sacre Cour je architektonicky unikátní bytový dům, který nabízí osm loftů a pět penthousů (slunný, prostorný byt s velkou terasou v centru města). V prostoru si lze dovolit nadstandardní rozměry obrazů.

FOTO: Satpo

Skupinky menších obrazů doporučujeme nejdříve vyskládat na podlahu. Zda je aranžmá zdařilé, se hned ukáže. Nejlepší variantu vyfotíme na mobil.

Světlo a rám

Obraz krásně vynikne, když je nasvícený bodovými světly nebo solitérní stojací lampou. Vyplatí se pořídit osvětlení se stmívačem, neboť máme možnost regulovat intenzitu světla a vytvořit intimní atmosféru.

Na vnímání výtvarného díla má velký vliv rám. Obraz zdůrazní, nebo při špatné volbě bohužel i potlačí. Malby na plátně se už nerámují, stačí jim tzv. vypínací blind rámy.

Grafiky lze vsadit do rámu zakoupeného v setu, ale mnohem lepší je rám zhotovený na míru. Je sice dražší, ale zase máme z čeho vybírat: nabízejí se tenké, střední, robustní, tvarově jednoduché, dekorativnější, kovové či ze dřeva, v různém barevném provedení.

Prodávají se i různé typy skla: s ochranou proti UV paprskům, nebo tzv. muzeální se sníženou odrazivostí. Když si nejsme jisti, nechme si s výběrem poradit. Galerie zpravidla jako doplňkovou službu nabízejí i rámování uměleckých děl.