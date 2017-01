Jak to celé začalo?

Hrál jsem tehdy fotbal v Belgii a říkal jsem si, že by stálo za to mít v Praze vlastní byt a nemuset trávit čas v hotelu. Už tehdy mě zajímala architektura a design. Toužil jsem žít v bytě, ideálně v centru města, který si zařídím podle svého a na kterém si vyzkouším, zda mám pro takovou kreativní práci vůbec vlohy.

Spojení obývací zóny s jídelnou a kuchyní je možné i díky prakticky řešené kuchyni, která se velmi snadno udržuje.

S přítelkyní jsme si řekli, že najdeme architekta, který by nám s realizací pomohl, a pokud celý projekt dopadne dobře, založíme si vlastní značku. Přes reference jsme se dostali k Václavu Dernerovi a hned první setkání s ním nám učarovalo.

Minimalistická kuchyň je koncipována tak, že všechny spotřebiče jsou ukryty za dýhovaným posuvným panelem. Deska z přírodního kamene je nezničitelná, užíváním jen získává přitažlivou patinu.

Věděl jsem hned, že je to správný člověk. On v té době také uvažoval o změně a potřeboval se realizovat, a protože jsme si lidsky sedli, je z toho dnes už čtyřletá spolupráce. Byla to ohromná náhoda a štěstí.

Majitel o sobě říká, že není velký kuchař a na své kuchyni má rád především to, že je snadno a rychle udržovatelná v čistotě a pořádku.

Byt, který jste si našel a zařídil, působí na první pohled dost seriózně až obyčejně, ale po chvíli začnete objevovat nápaditá, vtipná a překvapivá řešení…

Nemám rád okázalost a dělání věcí na efekt. Chtěl jsem vytvořit otevřený, praktický, flexibilní a nadčasový interiér se spoustou úložného prostoru. Mám rád otevřené prostory, a šlo mi o to, abych nežil v oddělených místnostech.

Žlutá rohová pohovka je doplněna sytě červeným křeslem s taburetem a poskytuje dostatek místa i pro velké návštěvy. Plátno nad ní je z dílny Marcelova oblíbeného autora Petra Faltuse.

Na druhou stranu jsem ale chtěl mít možnost v případě potřeby jednotlivé části bytu oddělit. Toho jsem dosáhl posuvnými panely.

V ložnici chci mít jinou teplotu než v obývacím pokoji a k tomu potřebuji prostor uzavřít. Proto jsem použil dva posuvné panely, z nichž jeden je z čirého skla a dává mi pocit, že vidím na konec bytu. Když ale někdo chce jít spát, může si ložnici zavřít plným posuvným panelem a má nerušené soukromí.

Zarámované dresy jsou vtipnou připomínkou dosažených met.

Mám rád nadčasovost. Nevadí mi, když věci stárnou, ale každý materiál stárne jinak. Zatímco beton a kámen získávají nádhernou patinu, jsou materiály, které po čase vypadají sešle. Máte pak pocit, že byste měli byt zrekonstruovat a tomu jsem se chtěl vyhnout. Proto mě baví betonová podlaha. Když se časem ošoupe nebo na ni něco vylijete a tekutina se do materiálu vsákne, vůbec to nevadí, na podlaze mě to neuráží.

Beton je materiál, který se používá třeba v industriálních halách, má sloužit k provozu, unést zátěž a určité nedokonalosti nebo skvrny k němu patří. Kdyby ta podlaha byla bílá a ve vysokém lesku, už musíte být opatrnější, aby si zachovala svou původní dokonalost.

Určitě jsem také minimalista, ale ne v tom smyslu, že bych potřeboval žít v chladném interiéru, což si někteří lidé pod tímto pojmem představují.

V ložnici má dřevo stejné barevné ladění. Úložné prostory jsou chytře ukryty ve vestavěném systému, který je snadno přístupný posunutím čelních panelů.

Řekněme, že nemám rád na pohled jednoduché detaily a řešení a že se doma nechci obklopovat věcmi, které nepotřebuji a nechci jim tudíž dávat ani prostor.

Jinak si ale dovedu představit tisíc jiných interiérů, které by se mi líbily, takže nelze říct, že bych upřednostňoval konkrétní design, jen potřebuji, aby můj domov splňoval to, o čem jsem mluvil.

Jste introvert? Máte doma spoustu skrýší…

Myslím, že ne. Máte pravdu, že spousta věcí je poschovávaných, ale má to svůj důvod. Už jsem říkal, že mám rád nadčasovost a v této rychlé době jsme obklopeni věcmi, které sice potřebujeme k životu, ale které nemají trvalou hodnotu.

Skryl jsem třeba i spotřebiče, protože si dovedu představit, že za pár let už nebudou moderní.

Z ložnice se vchází do zabudované šatny. Promyšleno do sebemenšího detailu…

Používáním se jejich vzhled samozřejmě změní a já nejsem žádný vášnivý kuchař, takže pro mě je skrytá kuchyň nejlepším řešením. Dovařím, zavřu dýhovaný panel, který mě vždycky bude bavit, a nemusím strávit hodiny cíděním a leštěním spotřebičů, aby vypadaly stále jako nové. Stačí mi běžný a rychlý úklid. Myslím, že byt je vyvážený a praktický.

Z čeho máte doma radost, co považujete za povedené řešení?

Rádi volíme taková řešení, která mohou být lehce provokativní. Líbí se mi třeba betonová podlaha, není to stěrka, je to opravdu beton, který je zatažený, aby nevpíjel vodu, ale úmyslně jsme tam nechali nařezat o pár tónů tmavší dilatační spáry, aby podlaha vypadala, jako by tam byla ještě před tím, než se začal interiér upravovat. Ta je pro kontrast doplněna usedlým dřevem. Stejně tak jsme přistoupili k mramoru.

Koupelna je propojena s ložnicí a šatnou. Prosklená stěna botníku pouští do prostoru denní světlo a zároveň nechává tento veskrze funkční prvek sloužit jako dekoraci.

Nechtěl jsem, aby moje koupelna působila jako mramorové koupelny, které najdete ve starých hotelích, ale aby byla zajímavá a zábavná.

Celý sprchový kout je obložen mramorem, ale přišli jsme s nápadem, že ho nařežeme na úzké pásky, které poskládáme tak, aby na některých byla kresba otočená, aby pásky ustupovaly do prostoru. Dopadlo to skvěle.

Základním stavebním materiálem koupelny je mramor, k němuž je ale přistupováno s dávkou hravosti a kreativity, takže interiér působí stále vzdušným a lehkým dojmem.

Navíc jsme tam udělali skrytou niku pro šampony a sprchové gely, aby kosmetika nerušila pohled na krásný kámen a dojem z celku.

Výsledkem není koupelna, která by právě použitým materiálem působila příliš okázale, ale prostor, v němž je přírodní kámen, který zůstane krásný na věky.

Všimla jsem si čtyř rozměrných pláten na zdi...

Mým oblíbeným umělcem je Petr Faltus a právě on je autorem čtyř velkých olejů, které u mě visí. Mám od něj také několik litografií. Obrazy mám moc rád, dávají mi dobrou energii. Také mi to přijde jako jedinečná příležitost, jak podtrhnout osobitost interiéru a uplatnit vlastní vkus. Navíc kvalitní umění se neomrzí a časem může nabývat na hodnotě.

Co je typické pro vaši práci, vaše realizace?

Snažíme se vytvořit interiér, který zůstane krásný i zabydlený. Když návrh není dostatečně promyšlený a není tam dost úložných prostor, časem začne byt vypadat neuklizeně a neuspořádaně. Snažíme se, aby si lidé mohli byt udržet s vynaložením malé energie čistý a uklizený.

Vždycky se snažíme také o maximální funkčnost. Nechci přistupovat na to, že něco je opravdu krásně zpracované a tak tomu odpustím i určité funkční vady. Nechal jsme si vyrobit třeba kamenné umyvadlo podle Václavova návrhu a kameník, který ho dělal, odvedl naprosto špičkovou práci. Vyrobil kus, který je krásný i funkční.

Protože máme rádi neobvyklá řešení, může náš klient také očekávat, že se ho pokusíme přesvědčit, aby vystoupil ze stereotypů a otevřel se někdy možná neobvyklým řešením.

Marcel Gecov Spolu s arch. Václavem Dernerem založili architektonické studio DELICoDE zabývající se individuálním bydlením a designem nábytku. Zajišťují kompletní servis pro investory: od vypracování studie až po dodání celého díla na klíč.

Martina Paulová, www.modernibyt.cz