Jeden z prvních úkolů, který před architekty stál, patřil zároveň k nejčastějším - museli vymyslet způsob, jak budovu co nejvíce otevřít, aby její obyvatelé měli co nejlepší kontakt s překrásnou okolní přírodou ale zároveň, jak zachovat v co největší míře jejich soukromí.

Architekti při tvorbě návrhu chaty vyšli z tradiční místní architektury.

FOTO: Maxime Brouillet

Fasády i střechu domu nechali architekti obložit černě nalakovaným plechem.

FOTO: Maxime Brouillet

Architekti si proto při tvorbě návrhu chaty vzali za vzor tradiční horské chaty, které jsou v dané lokalitě stále velice rozšířené. K tomu ovšem přidali spoustu detailů a architektonických nápadů, které odpovídají modernímu stylu a od starších „kolegyň“ ji nenápadně odlišují.

Dům má zcela otevřenou jižní stranu, která směřuje k jezeru.

FOTO: Maxime Brouillet

Malá prosklená místnost v sousedství hlavního společenského prostoru slouží jako veranda.

FOTO: Maxime Brouillet

Autoři projektu vysvětlují, proč zvolili černou barvu pro fasády i střechu. Jednak podle jejich přesvědčení zmenšuje vizuální dopad stavby na okolí, ale zároveň představuje hezký kontrast k barevné škále listoví okolních stromů.

Pohled od vstupu do domu

FOTO: Maxime Brouillet

Z domu je prosklenou stěnou nádherný výhled na stromy a jezero.

FOTO: Maxime Brouillet

Soukromí obyvatel chrání plášť stavby bez větších potíží, protože na severní straně směřující k silnici je otevřený pouze co nejmenšími otvory. Jen jeden z rohů architekti vyhloubili, aby tak zvýraznili místo vstupu do domu. Naopak jižní strana, jež nabízí výhled na jezero, je otevřena celá.

Tradiční severskou romantiku podtrhují nezbytné atributy - kruhový lustr zavěšený na řetězech, světlé barvy a trofej na zdi.

FOTO: Maxime Brouillet

Kuchyňský ostrůvek na straně do obýváku funguje jako knihovna.

FOTO: Maxime Brouillet

Dům je navržen jako rekreační, kdykoli jej lze ale začít využívat k trvalému pobytu.

FOTO: Maxime Brouillet

Interiér chaty připomíná tradiční severské sruby. Je velmi otevřený a sahá až pod střechu. Hned vedle vstupu je box tvořený z poloviny garáží, druhou část zabírá ložnice s koupelnou a na ložnici navazující šatna.

Srdcem domu je ovšem velký obývací pokoj s jídelní zónou a kuchyní. Stranou od obývacího pokoje je malá rohová veranda s vlastním vstupem na terasu.

FOTO: Maxime Brouillet

V boxu je ukryta ložnice.

FOTO: Maxime Brouillet

Box s ložnicí je uzavřen, takže vznikl loft, na nějž architekti umístili maličkou pracovnu a další široké lůžko použitelné buď pro návštěvy, anebo prostě pro chvíle odpočinku.

Bílá barva i v tomto interiéru velmi podporuje nejenom pocit většího objemu prostoru, ale také jej významně prosvětluje.

FOTO: Maxime Brouillet

Na loftu vznikla malá pracovna.

FOTO: Maxime Brouillet

Aby architekti podpořili pocit vzdušnosti a volného prostoru, navrhli interiér ve světlých barvách, stěny jsou obloženy bíle natřeným dřevem, pouze box zůstal v původní přírodní barvě dřeva.

Jak autoři vysvětlují, dům navrhli sice jako rekreační objekt, ale svým stylem zařízení vyhovuje i pro potřeby trvalého bydlení. Jeho předností je velké provázání interiéru s okolní přírodou, s níž jsou obyvatelé v nepřetržitém vizuálním i fyzickém kontaktu.

Půdorys: 1 - vstup, 2 - kuchyň, 3 - obývací pokoj, 4 - jídelna, 5 - piano, 6 - veranda, 7 - terasa, 8 - vířivka, 9 - šatna, 10 - ložnice, 11 - koupelna, 12 - garáž, 13 - loft, 14 - úložné prostory, 15 - WC, 16 - čtenářský koutek, 17 - pracovna, 18 - technické zázemí

FOTO: la SHED architecture