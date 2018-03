Sylva Svobodová, Právo

Předsíň je popelka, protože v projektech se šetří metry. A to je chyba! Uskladnit svršky celé rodiny, komfortně odložit boty, deštník, kabelku, mít možnost se při obouvání posadit, vyžaduje prostorovou velkorysost.

Zařídit předsíň tak, aby fungovala v provozu, znamená přemýšlet nad každým centimetrem.

Volte odolnou podlahu



Do předsíně či haly vstupujeme obutí, na podrážkách přinášíme kamínky a špínu. Na podzim nám k tomu ještě z deštníků kape voda a čtyřnozí miláčci mají bláto na tlapkách. Podlaha to všechno odnese jako první!

Kvalitní krytina se ale musí i líbit, vždyť na malém prostoru zaujímá poměrně velkou plochu. Podstatná je i kombinovatelnost s nábytkem, výmalbou stěn.

Podlaha v předsíni musí odolat zvýšené zátěži a snadno se udržovat. Praktická je keramická dlažba, nejlépe velkoformátová.

FOTO: Rako

Keramická dlažba je nejoblíbenější materiál, dobře se čistí, nevadí jí voda, je odolná vůči poškrábání, tvrdá a nabízí pestrou škálu barev, dekorů, rozměrů. Je to nejlepší materiál pro podlahové vytápění. Tmavší dlažba opticky zmenší prostor. Světlé dekory se lépe kombinují s nábytkem, prostor opticky zvětší, ale špína je na nich vidět. Jako jistý kompromis lze zvolit světlejší dekor s jemným vzorkem či mramorováním (imitace kamene a dřeva).

U dlažby platí: čím méně spár, tím lépe! Nejen z hlediska úklidu. Na exponovaných místech lze položit i dlažbu protiskluznou. Cena keramiky se pohybuje od 350 Kč/m2.

Vinylová krytina je velmi odolná, tvrdá a neohebná. Nevadí jí voda, odolá poškrábání. Má skvělou elasticitu, je to příjemný materiál na pochůznost, teplý na omak, nevadí mu podlahové vytápění. Vybírejme ale vinyl s nejvyšším stupněm odolnosti a vysokou nášlapnou vrstvou.

Dezénů je nespočet, oblíbené jsou imitace přírodního kamene, žuly, keramické dlažby i dřeva. Cena se pohybuje podle kvality od 300 do 2000 Kč/m2.

Možnou variantou je i měkčené PVC, které se prodává v rolích a je levnější než vinyl.

Dřevo je krásný materiál, teplý a příjemný na omak. V předsíni ho příliš nevyužíváme, protože je náročnější na údržbu. Přesto i tady může být. Preferujeme však tvrdší a odolné druhy dřevin, s dlouhou životností. Dřevo je totiž jedinečné a do interiéru vnese přirozenost, útulnost, dobrou zvukovou a tepelnou izolaci, vyrovná vzdušnou vlhkost a je vhodné i pro podlahové topení.

Důležitá je nášlapná vrstva, která je chráněna vrstvou voskového oleje nebo laku.

Dřevěná podlaha je náročnější na údržbu, ale tvrdá odolná dřevina hezky vypadá i ve vstupní předsíni a hale. Je přirozená, útulná.

FOTO: Kratochvíl Parket Profi

Koberec tepelně i zvukově izoluje, vytváří pocit domova a nabízí stovky kombinací barev, vzorů. Do předsíně je praktický koberec zátěžový, protože bez problému zvládne vyšší frekvenci provozu, lze ho snadno čistit.

Při výběru sledujeme gramáž, hustotu vpichu, výšku kobercového vlasu, typ podkladu. Mezi nejkvalitnější patří přírodní materiál – vlna, levnější jsou polyamidová a polypropylenová vlákna.

Praktický nábytek



Předsíňové stěny jsou obvykle kombinací botníku, věšáku s poličkou a zrcadla, které doplníme skříní nebo komodou. Věšák je spíše příruční, na aktuálně používané oděvy (na uskladnění sezónního oblečení se vyplatí v ložnici nebo dětských pokojích vestavěné skříně). V komodě se zásuvkami najdou místo šály, čepice, rukavice.

Větší předsíň nebo prostornější hala může sloužit i jako samostatná šatna vyrobená na míru. Před zraky návštěvy je schovaná za pojízdnými dveřmi.

FOTO: Indeco

Rozměr botníku volíme podle náročnosti rodiny (počet párů bot), myslíme i na vysokou zimní obuv pro dámy, aby se kozačky nemusely přehýbat. Důležitá je i velikost pánských bot a tomu odpovídající hloubka botníku (obvykle 35–40 cm).

Oceníme, když se na botník můžeme posadit.

Elegantní botník Hemnes má dvě přihrádky a pojme 12 párů bot, š. 89 cm, hl. 30 cm, v. 127 cm. Skříňku je nutné připevnit ke zdi, cena 3290 Kč.

FOTO: Ikea (2x)

Zrcadlo připevníme na výšku, protože jedině tak lze překontrolovat celou postavu.

Dáme prostor detailům: obrazy na stěně, koš na deštníky, polička k odkládání drobností, jako jsou mince, klíče, vodítko pro psa, vzkazovník na chod rodiny.

Osvětlení



I když je předsíň jen průchozí zóna, zvolit správná svítidla je nutnost, zejména kvůli dobré orientaci a bezpečnosti.

V praxi se osvědčila svítidla přisazená ke stropu nebo zapuštěná do podhledu. Nepřekážejí a osvětlí co největší plochu. Bodovky lze sesazovat do řad a natáčet do různého směru.

Více zdrojů světla potřebujeme v tmavé chodbě bez oken. Praktická jsou zapuštěná, na snímku svítidlo FUEVA v podobě kovového odlitku. Cena podle velikosti od 579 Kč.

FOTO: Eglo

Užitečná jsou i nástěnná a stojací svítidla. Prodávají se v různých stylech a vykouzlí přívětivou atmosféru. Praktická jsou i zapuštěná orientační světla, jež reagují na pohyb a automaticky se rozsvítí. Nejvíce se využívá technologie LED, která je úsporná, má dlouhou životnost a časté spínání jí nevadí.

Předsíň a feng shui

Jde o prostor, kterému se říká „ústa domu“. Důležitý je dostatek světla, světlá výmalba a nábytek, ale i velké zrcadlo.

„U zrcadla je třeba myslet na to, že znásobuje vše, co se v něm odráží. Když nepořádek, máme ho ještě více. Jestliže hezký prostor, cítíme se lépe,“ vysvětluje Olga Boušková, poradkyně a lektorka Feng Shui.

Pro vyváženou harmonii je důležité, aby vstupní dveře byly bytelné a šly otevřít min. na 90 %. Vede-li z předsíně více dveří, necháme otevřené pouze ty, které vedou do přijímací místnosti, obývacího pokoje.

Před dveřmi má být veselá rohožka, aby ji každý, kdo k nám přijde, viděl a zanechal vše, co se na podrážkách bot nemá dostat do našeho domova.

Prakticky, jednoduše a přitom se smyslem pro detail – tak by měla vypadat předsíň, která nás přivítá doma po náročném dni.

Cení se i dekorace na dveřích podle ročního období, protože přiláká naše oči a budeme se těšit vstoupit dovnitř. Doporučuje se i vůně ke vchodu, vyvolá příjemný pocit, že už jsme u sebe doma.

„V předsíni můžeme mít společnou rodinnou fotografii členů rodiny, včetně zvířecího mazlíčka. Nebo obraz, který vyvolá pohodu. Třeba s vodou, protože symbolizuje energii tekoucí dále do bytu,“ říká dále odbornice.